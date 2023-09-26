https://ukraina.ru/20230926/1049691853.html

Данилов: Киев не будет применять ATACMS по территории России

Данилов: Киев не будет применять ATACMS по территории России - 26.09.2023 Украина.ру

Данилов: Киев не будет применять ATACMS по территории России

Вооруженные силы Украины не планируют использовать дальнобойные ракеты ATACMS на территории России, заявил 26 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC

2023-09-26T09:55

2023-09-26T09:55

2023-09-26T09:55

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Американские дальнобойные ракеты, по словам Данилова, будут использоваться только "для защиты" территории, которую Киев считает своей.На прошлой неделе администрация американского президента Джо Байдена приняла решение предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS ещё до визита президента Украины Владимира Зеленского в США, но решила не объявлять об этом публично, сообщило со ссылкой на источники издание Financial Times.Как рассказал изданию один из источников, предоставление ATACMS не анонсировалось, чтобы не давать подсказки россиянам и не побудить их переместить свои линии снабжения дальше от линии фронта.При этом США намерены прислать ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники издания.По их словам, США пришлют версию ракет с кассетными боеголовками. Отправка ракет с кассетными снарядами поможет уменьшить некоторые беспокойства чиновников США, что поставка ракет с одной боеголовкой исчерпала бы американские запасы.Волонтёр Алексей Живов уверен, что Украина обязательно применит американские дальнобойные ракеты по территории России."Что будет, если "украинские формирования" применят американские ракеты ATACMS в зоне СВО, или за её пределами? А что случилось после того, как британские Shadow Storm применили по Севастополю? Думаю, что и в этот раз будет также. Домыслы о том, что Польша хочет дистанцироваться от Украины, и прочие игры в духе "новые вооружения не изменят положение на фронте", которые мы слышим из всех украинских и западных утюгов - это попытка в очередной раз развести Москву на отказ от решительных действий. Не более. Не надо строить иллюзий, они нам дорого обошлись", - подчеркнул он 23 сентября.Ранее ряд источников сообщал о том, что партия из 60 ракет ATACMS уже находится на территории Польши и может быть передана Украине, как только США объявят о соответствующем решении.

https://ukraina.ru/20230923/1049647596.html

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новости, украина, алексей данилов, снбо, atacms, россия, сша, владимир зеленский, джо байден