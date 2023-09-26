"Они – хорошие нацисты": YouTube удалил аккаунт журналиста, рассказавшего правду про "Азов"*
© из личного архиваВинченцо Ларуссо
© из личного архива
YouTube удалил аккаунт итальянского журналиста Винченцо Лоруссо за опубликованное видео девочки из Луганска, Фаины Савенковой: в нем она обратилась к мэру Милана и назвала членов батальона "Азов"* "нацистами и фашистами"
В комментарии нашему изданию он описал и ситуацию с блокировкой:
— Я связался с Фаиной Савенковой, и после этого у меня возникли проблемы с YouTube. Сейчас ей 14 лет, но ей было 11, когда она попала на [украинский] сайт "Мриротворец" за то, что написала письмо военнослужащему Народной Милиции ЛНР. Они публиковали ее имя, ее адрес – все данные.
Она чудесная девочка, в этом году она написала книгу. А ранее она писала письма: Папе Римскому, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, в ООН. А на прошлой неделе [глава МИД России Сергей] Лавров рассказал о видеообращении Фаины к ООН, которое он передал Антониу Гутерришу. Она записала его в разрушенной луганской школе.
Фаина связалась со мной на прошлой неделе, потому что она хотела сделать интервью со мной, и сегодня она опубликовала его в своем телеграм-канале. В свою очередь, я спросил у нее, не хочет ли она передать свое видеообращение к мэру Милана [Джузеппе Сала] в связи с выставкой** в центре города, выставкой, посвященной батальону [полку] "Азов"*. Эта выставка показывает бойцов батальона героями, потому что они "защищали Мариуполь", она так и называется – "Оборона Мариуполя". Это непостижимо.
И я отправил множество писем мэру Милана, а в копии оказалось более сотни адресов, потому люди, итальянцы в бешенстве из-за этой выставки. Потому что, это невероятно – эта профашистская, пронацистская выставка в Милане – Милане, который является центром антифашистского сопротивления в Италии (Resistenza).
Фаина в своем видеообращении рассказала об "Азове"* и спросила мэра Милана:
"Мистер Сала, вы знаете, что батальон "Азов"* делал в Луганске, в Донбассе? Как эти нацисты убивали людей?".
И спустя два дня YouTube удалил мой канал. Я думаю, это связано с итальянским правительством, но я не уверен.
— Джузеппе Сала ответил Фаине? Теоретически, он мог бы ответить?
— Мэр Милана не отвечает мне и большому количеству людей, которые ему пишут. Ей он тоже не ответил. Один человек сказал мне, что отправляет ему письма регулярно, но, конечно, написать напрямую мэру могут только "важные" люди.
— Как вы считаете, он поддерживает проведение выставки, это его позиция?
— Я думаю, он должен занимать эту позицию, потому что ее занимает правительство. Не думаю, что он не знает, что творил "Азов"* в Донбассе. В Италии существует очень странная позиция: даже когда на ТВ-шоу говорят об "Азове"*, это звучит так:
"— Окей, да, они – нацисты. Он они – хорошие нацисты."
В комментарии изданию RT Савенкова рассказала, что такое случается с ней не впервые:
"Когда-то я писала статью по поводу блокировки YouTube-канала моего друга — британского журналиста и блогера Майка Джонса", - сказала она.
Историю Винченцо узнали и прокомментировали в МИД РФ: заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что именно так выглядит "свобода слова" в западном мире.
Мы делали интервью с Винченцо этим летом, журналист рассказал изданию Украина.ру, как оказался в Донбассе, и почему поддерживает Россию.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
** На выставке представлены, в частности, фотоработы одного из командиров "Азова"* - Святослава Паламара – "Калини".
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