https://ukraina.ru/20230926/1049685039.html

"Они – хорошие нацисты": YouTube удалил аккаунт журналиста, рассказавшего правду про "Азов"*

"Они – хорошие нацисты": YouTube удалил аккаунт журналиста, рассказавшего правду про "Азов"* - 26.09.2023 Украина.ру

"Они – хорошие нацисты": YouTube удалил аккаунт журналиста, рассказавшего правду про "Азов"*

YouTube удалил аккаунт итальянского журналиста Винченцо Лоруссо за опубликованное видео девочки из Луганска, Фаины Савенковой: в нем она обратилась к мэру Милана и назвала членов батальона "Азов"* "нацистами и фашистами"

2023-09-26T04:21

2023-09-26T04:21

2023-09-26T04:21

италия

луганск

"азов"

нацизм

эксклюзив

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В комментарии нашему изданию он описал и ситуацию с блокировкой:— Я связался с Фаиной Савенковой, и после этого у меня возникли проблемы с YouTube. Сейчас ей 14 лет, но ей было 11, когда она попала на [украинский] сайт "Мриротворец" за то, что написала письмо военнослужащему Народной Милиции ЛНР. Они публиковали ее имя, ее адрес – все данные.Она чудесная девочка, в этом году она написала книгу. А ранее она писала письма: Папе Римскому, [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, в ООН. А на прошлой неделе [глава МИД России Сергей] Лавров рассказал о видеообращении Фаины к ООН, которое он передал Антониу Гутерришу. Она записала его в разрушенной луганской школе.Фаина связалась со мной на прошлой неделе, потому что она хотела сделать интервью со мной, и сегодня она опубликовала его в своем телеграм-канале. В свою очередь, я спросил у нее, не хочет ли она передать свое видеообращение к мэру Милана [Джузеппе Сала] в связи с выставкой** в центре города, выставкой, посвященной батальону [полку] "Азов"*. Эта выставка показывает бойцов батальона героями, потому что они "защищали Мариуполь", она так и называется – "Оборона Мариуполя". Это непостижимо.И я отправил множество писем мэру Милана, а в копии оказалось более сотни адресов, потому люди, итальянцы в бешенстве из-за этой выставки. Потому что, это невероятно – эта профашистская, пронацистская выставка в Милане – Милане, который является центром антифашистского сопротивления в Италии (Resistenza).Фаина в своем видеообращении рассказала об "Азове"* и спросила мэра Милана:И спустя два дня YouTube удалил мой канал. Я думаю, это связано с итальянским правительством, но я не уверен.— Джузеппе Сала ответил Фаине? Теоретически, он мог бы ответить?— Мэр Милана не отвечает мне и большому количеству людей, которые ему пишут. Ей он тоже не ответил. Один человек сказал мне, что отправляет ему письма регулярно, но, конечно, написать напрямую мэру могут только "важные" люди.— Как вы считаете, он поддерживает проведение выставки, это его позиция?— Я думаю, он должен занимать эту позицию, потому что ее занимает правительство. Не думаю, что он не знает, что творил "Азов"* в Донбассе. В Италии существует очень странная позиция: даже когда на ТВ-шоу говорят об "Азове"*, это звучит так:В комментарии изданию RT Савенкова рассказала, что такое случается с ней не впервые:"Когда-то я писала статью по поводу блокировки YouTube-канала моего друга — британского журналиста и блогера Майка Джонса", - сказала она.Историю Винченцо узнали и прокомментировали в МИД РФ: заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что именно так выглядит "свобода слова" в западном мире.Мы делали интервью с Винченцо этим летом, журналист рассказал изданию Украина.ру, как оказался в Донбассе, и почему поддерживает Россию.*Террористическая организация, запрещена в РФ** На выставке представлены, в частности, фотоработы одного из командиров "Азова"* - Святослава Паламара – "Калини".

https://ukraina.ru/20230806/1048427101.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

италия, луганск, "азов", нацизм, эксклюзив