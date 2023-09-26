https://ukraina.ru/20230926/1049670957.html

"Максимальный психоз в обществе". Эксперты в Киеве задумались о том, что будет после войны

"Максимальный психоз в обществе". Эксперты в Киеве задумались о том, что будет после войны - 26.09.2023 Украина.ру

"Максимальный психоз в обществе". Эксперты в Киеве задумались о том, что будет после войны

Украинский конфликт рано или поздно закончится, но что дальше, как и чем тогда будут жить украинцы? Что будет с экономикой, вернутся ли беженцы, как их встретят? Политики об этом не говорят, но такие вопросы все чаще звучат в украинском экспертном сообществе. Ответов, понятно, пока нет.

2023-09-26T04:27

2023-09-26T04:27

2023-09-26T04:27

эксклюзив

сво

украина

россия

сша

экономика

кость бондаренко

руслан бортник

олег соскин

эксперты

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После прекращения конфликта проблем в стране не убавится, считает украинский политолог Кость Бондаренко."У нас, даже если завтра закончится война, мы не знаем, что делать дальше", - сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту. По словам эксперта, уже сейчас экономика Украины разрушена, потеряна значительная часть посевных территорий - "20-25 процентов территорий, которые раньше были плодородными землями, они еще лет 10 минимум, будут разминироваться потом, будут культивироваться по новой"Потерян целый ряд предприятий, потеряна металлургическую отрасль, потеряли шахты, перевалку зерна на Черном море, можно долго перечислять потери, продолжил эксперт. А люди?"Завтра вернутся сотни тысяч, до миллиона человек вернутся с полей битв к мирной жизни. Вопрос — куда они вернутся, вот чем они будут заниматься, чем их занять, чем их озадачить? Будет расти криминогенная ситуация, очень серьезно будет расти, поскольку люди, которые привыкли к тому, чтобы практически добывать победы, используя оружие — они дальше будут находиться перед искушением тем же оружием фактически восстанавливать справедливость", - сказал Бондаренко.Уже сейчас на Украине говорят о "пропасти" между мирным населением и военнослужащими, возвращающимися из зоны боев. Об этом заявила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина. По ее словам, которые приводит украинское издание "Факты", вернувшиеся военные "сами по себе объединяются в ветеранские сообщества, а общество при этом иногда забывает, что война, которая идет уже восьмой год, до сих пор не окончена".Министр считает, что такая ситуация возникает по той причине, что гражданское общество начинает уставать от войны. Ранее Лапутина прогнозировала, что после завершения конфликта в стране будет не менее четырех миллионов ветеранов боевых действий.Этим проблемы не исчерпываются. Кость Бондаренко отметил, что в стране очень много — точной цифры нет - пропавших без вести, и их семьи, не имея возможности получить компенсации, вряд ли будут хорошо относиться к власти — и не только к нынешней, но и к той, что придет ей на смену."Поэтому это будет определенная делигитимизация украинской элиты фактически в глазах общества", - сделал прогноз политолог. По его словам, и само "общество сегодня — абсолютно больное, у нас психоз, максимальный психоз в обществе — и этим никто не занимается".Те, кто на Украине ведет информационные и когнитивные войны, сами же и стали их жертвами, поверили в то, что сами создавали, продолжил эксперт. Он подчеркнул, что проблем после завершения конфликта будет огромное количество, общество уже сейчас начинает с ними сталкиваться.При любом исходе войны, Украина становится менее независимой, сделал вывод Бондаренко. Так за что же украинцы воюют?При этом Запад предлагает Киеву меньше концентрироваться на планах послевоенного восстановления, но готовиться к длительной войне: к войне на истощение. По крайней мере, об этом идет речь в публикации британского журнала The Economist. Там открытым текстом говорится, что "любое прекращение огня будет просто паузой для перевооружения и подготовки к новой атаке". И вообще - "если украинцы перестанут воевать, они могут потерять свою страну". Надо воевать и… процветать, несмотря на войну.Но процветать вряд ли получится. Длинная война — это, прежде всего, война очень дорогая, отметил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя эти тезисы в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, "даже победитель в длинной войне несет такого рода издержки - военные, социальные издержки - что он выходит крайне ослабленным после этой войны". "Вот что нас ждет в будущем", - констатировал эксперт. Отвечая на вопрос, кто кого истощает в ходе этой "войны на истощение", он сказал, что в данном случае Украина со своими союзниками истощают Россию, а Россия истощает Запад. Противостояние идет на нескольких уровнях — противостоят друг друга США и Китай, противостоят друг другу Россия и Украина... Один из таких уровней — это "борьба за советское и киево-русское наследство, борьба за право быть страной-цивилизацией".Любопытно пояснение, которое дал Бортник: борьба за это наследство идет по той причине, что "с одной стороны, мир глобализируется, а с другой стороны, в глобальном мире вот эти цивилизационные разницы — они будут хорошо монетизироваться, вот эта оригинальность — она будет прекрасно продаваться, эта оригинальность будет прекрасным инструментом управления".Политолог предположил, что на мировом уровне противостояние может быть и проявлением очередного технологического перехода — искусственный интеллект, война дронов и т. п. Он отметил, что "все это крайне интересно и захватывающе", но выразил сожаление, что все это происходит на Украине - "ценой жизни наших с вами сограждан, ценой будущего нашего, ценой времени нашей жизни"."В этом у меня есть огромная претензия к политикам. Всего этого, кроме, конечно, четвертой промышленной революции, вполне можно было избежать", - сказал Бортник.Но - не избежали. Потери растут, растут кладбища. Сколько может длиться это безумие? По словам эксперта, ресурсы сторон достаточны для того, чтобы война длилась на протяжении нескольких лет - "но чем она закончится, вам никто нигде не скажет".Эксперт напомнил, что уже и Зеленский на встрече с парламентариями (в США - Ред.) впервые признал, что Украина может проиграть эту войну.Мало того, при всех жертвах и разрушениях - войны-то для Украины как будто и нет. Об этом напомнил экс-советник Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин. Комментируя высказывание Зеленского о неактуальности проведения выборов, эксперт посоветовал президенту Украины определиться - "у нас война или не война?"."Нигде не заявлено, Верховный Совет и ты не заявляли, что у нас… Не принят ни один документ, что в Украине идет война. Не сказано, не принят закон такой, что Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией и Беларусью, Северной Кореей, Ираном… Вот этого ж нигде нету", - заявил Соскин в своем видеоблоге. Он продолжил: более того, надо проводить референдум по поводу того, что Зеленский и его партия "Слуга народа" начали войну и ведут войну.Политолог подчеркнул, что "никакой войны нет", но есть "антиконституционное военное положение, которое Зеленский ввел "вместе с неконституционным Верховным Советом, антиконституционно избранным...". По мнению Соскина, военной положение необходимо отменить и тогда не будет препятствий для проведения выборов.Если же выборов не будет, то это нарушение Конституции, "это формирование диктатуры", заявил политолог. Он обратился к Зеленскому: "Тогда получается, что тебе выгодно воевать, потому что ты получаешь от этого какие-то дивиденды, значит, те, которые за тобой стоят: хозяева, они хотят, чтобы ты воевал - и конца и краю войны не было".

https://ukraina.ru/20230923/1049621095.html

https://ukraina.ru/20230922/1049600389.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, сша, экономика, кость бондаренко, руслан бортник, олег соскин, эксперты