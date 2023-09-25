https://ukraina.ru/20230925/1049686589.html

Военный летчик Владимир Попов о том, как Россия готовится уничтожать аэродромы и самолеты противника

Военный летчик Владимир Попов о том, как Россия готовится уничтожать аэродромы и самолеты противника - 25.09.2023 Украина.ру

Военный летчик Владимир Попов о том, как Россия готовится уничтожать аэродромы и самолеты противника

Тактические ракеты ATACMS, ожидаемые вооруженными силами Украины (ВСУ), не смогут решить исход войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал... Украина.ру, 25.09.2023

2023-09-25T22:16

2023-09-25T22:16

2023-09-25T22:16

интервью

военный летчик

аэродромы

всу

ракеты

авиация

самолеты

atacms

вооружения

джо байден

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Тактические ракеты ATACMS, ожидаемые вооруженными силами Украины (ВСУ), не смогут решить исход войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов.Российские войска в ночь на 25 сентября нанесли комбинированный удар по военному аэродрому Долгинцево возле Кривого Рога, где базируется украинская тактическая авиация, сообщили телеграм-каналы. Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых улучшенная версия беспилотника "Ланцет" поразила вражеский "МиГ-29" на упомянутом аэродроме.— Владимир Александрович, в чем стратегическая важность военного аэродрома Долгинцево в Днепропетровской области? Почему полностью вывести его из строя не получается?— Все зависит от того, какие тактические и стратегические задачи стоят перед нами. Возможности для полного уничтожения аэродрома Долгинцево, я думаю, у нас есть. Видимо, пока нет острой необходимости, чтобы наносить массированный удар по нему.Я предполагаю, что эта база используется как аэродром подскока: он полностью не загружен боевой авиацией, эффективность от него маленькая. Находится там один-два самолета, можно ударить; нет авиамашин — без толку бить по магистральной рулёжной дорожке, взлетно-посадочной полосе (ВПП), которые быстро восстановят.Даже если по ним наносятся удары, 2–3 дня они не работают, а дальше их все равно реабилитируют. Кроме того, не используют этот аэродром — будут соседний эксплуатировать. Подобных аэродромов [на Украине] много. То есть, мы не достигнем той результативности, которую затратим по боевой эффективности — получается большой расход боеприпасов.— Ранее отдельные военные эксперты уверяли, что советская техника в бывших странах СССР "закончилась". Откуда тогда ВСУ получают советскую авиацию?— Нет, не совсем так это. В одном из наших интервью, я упоминал, что только на Украине было более 200 самолетов "МиГ-29" в разной степени готовности. Это большое количество.Наших [советских] самолетов также очень много в Африке. Некоторые страны африканского континента, которые находятся под управлением США или Франции, вполне могут передавать нашу технику Украине. А почему нет? Деньги решают все!Даже если часть авиатехники представляет так называемый металлолом, то из этого можно восстановить самолет и сделать его боеготовым на 2–5 вылетов. А ведь на практике так и выходит: боевой самолет выполнит 5–7 вылетов, и его или сбивают, или нарушается целостность. То есть машина опять же идет в ремонт и так далее.Не так просто вывести боевой самолет полностью из строя: некоторые падают, катапультируются, некоторые дотягивают до базы — садятся на своей стороне, и их восстанавливают. Авиационные предприятия на Украине остались: только ремонтных заводов на сегодня работает около двадцати — они ремонтируют и гражданские, и военные самолеты.Я думаю, что 25–30% возможностей восстанавливать самолеты и вертолеты на Украине реально существуют сегодня — как бы мы ни говорили, что много уничтожено, сбито авиационной техники.Другое дело, что на Украине неразбериха: идет бесконтрольная мобилизация, в том числе работников инженерных специальностей. Отсюда большой дефицит специалистов, в том числе слесарей-ремонтников, которые знают технологию производства по ремонту самолетов и вертолетов. Поэтому мы наблюдаем мощный подрыв работы авиационных заводов и других производств.— Президент США Джо Байден пообещал передать небольшую партию тактических ракет ATACMS вооруженным силам Украины. Какие ракеты противника самые опасные для нас?— Все вражеские ракеты одинаково опасны для нас, потому что это боевой потенциал противника, который он неплохо реализует при необходимых разведданных. Удары наносят по важным объектам, в том числе по складам ГСМ, складам боеприпасов, по арсеналам, аэродромам; по группировкам, которые занимаются ремонтом и восстановлением боевой техники — западные ракеты наносят большой ущерб этим объектам.Конечно, эти ракеты не решают глобальных стратегических задач, они не могут решить исход войны. Во-первых, Украина получает не тысячи, а один-два десятка таких боеприпасов; во-вторых, они не новые, могут и отказать. Поэтому результативность таких ракет и точностные характеристики не слишком высокие.Но данное оружие наносит России чувствительные "тактические уколы". Регулярные ракетные атаки ВСУ не давят на военнослужащих, которые принимают решения в СВО — они понимают, что такие удары периодически будут наноситься. Однако ракетные обстрелы оказывают морально-психологическое давление на народонаселение российских прифронтовых областей, в том числе Ростовской и Курской областей, Белгородчины, Брянщины.— Каков ваш прогноз по активному использованию нашей авиации?— Мы работаем и будем работать. Понимаете, тут результат, наверное, не столько от активности нашей авиации зависит, сколько от возможностей боеприпасов. Когда они у нас будут в достаточном количестве, мы, не задумываясь, их сможем использовать.Сейчас над этим работаем. Российский военно-промышленный комплекс на "трехсменку" перешел. Весенне-летний период 2023 года показал, что мы можем периодически эффективно наносить огневые удары. Это показательно, если сравнивать с первой половиной ведения СВО в прошлом году.

https://ukraina.ru/20230529/1046693110.html

https://ukraina.ru/20230925/1049670586.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, военный летчик, аэродромы, всу, ракеты, авиация, самолеты, atacms, вооружения, джо байден, боеприпасы, спецоперация, обстрелы