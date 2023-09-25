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Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт
Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт - 25.09.2023 Украина.ру
Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт
В Брюсселе и Вашингтоне заставляют Венгрию ввязаться в конфликт и снабжать Украину оружием или деньгами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 25 сентября сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet
2023-09-25T17:25
2023-09-25T17:25
2023-09-25T17:25
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Брюссель хочет, добавил премьер, чтобы венгерское правительство впустило мигрантов и построило для них гетто. Также ЕС требует разрешить сексуальную пропаганду в школах и отказаться от независимой внешней политики, добавил он.Венгрия, по его словам, не принадлежит к клубу "стран-яволов", которые, получив звонок из Брюсселя, просто говорят: "Яволь!" (нем., будет сделано. - Ред.).Венгрия не позволит никому ограничивать свою независимость и суверенитет, добавил Орбан.Премьер страны отметил, что позиция правительства остается неизменной: мы не требуем, чтобы они принимали наши взгляды, но в ответ просим их не требовать того же от нас.31 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель посетовал, что очередной транш финансирования на оружие для киевских властей не удалось разблокировать. Очередной транш для Украины заблокирован с весны Венгрией.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны“.
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Украина.ру
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новости, венгрия, зарубежье, брюссель, ес, конфликт, украина
Новости, Венгрия, Зарубежье, Брюссель, ЕС, конфликт, Украина
Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт
В Брюсселе и Вашингтоне заставляют Венгрию ввязаться в конфликт и снабжать Украину оружием или деньгами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 25 сентября сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet
"Империя Сороса, брюссельские бюрократы и американские демократы хотят от нас всего того, что мы не можем и не хотим им дать. Они хотят, чтобы мы ввязались в войну, поставляли оружие и давали Украине больше денег или, по крайней мере, способствовали тому, чтобы они получали наши деньги", - сказал Орбан.
Брюссель хочет, добавил премьер, чтобы венгерское правительство впустило мигрантов и построило для них гетто. Также ЕС требует разрешить сексуальную пропаганду в школах и отказаться от независимой внешней политики, добавил он.
"Они угрожают, что если мы этого не сделаем, то они заберут деньги из Брюсселя и будут платить венгерским левым, внутренним оппонентам венгерского правительства, через кассу империи Сороса", - сказал премьер-министр Венгрии.
Венгрия, по его словам, не принадлежит к клубу "стран-яволов", которые, получив звонок из Брюсселя, просто говорят: "Яволь!" (нем., будет сделано. - Ред.).
Венгрия не позволит никому ограничивать свою независимость и суверенитет, добавил Орбан.
Премьер страны отметил, что позиция правительства остается неизменной: мы не требуем, чтобы они принимали наши взгляды, но в ответ просим их не требовать того же от нас.
31 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель посетовал, что очередной транш финансирования на оружие для киевских властей не удалось разблокировать. Очередной транш для Украины заблокирован с весны Венгрией.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны“.