Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049683085.html
Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт
Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт - 25.09.2023 Украина.ру
Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт
В Брюсселе и Вашингтоне заставляют Венгрию ввязаться в конфликт и снабжать Украину оружием или деньгами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 25 сентября сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet
2023-09-25T17:25
2023-09-25T17:25
новости
венгрия
зарубежье
брюссель
ес
конфликт
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102983/81/1029838196_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_753608d4dd14107ce7aac18fd8db01cc.jpg
Брюссель хочет, добавил премьер, чтобы венгерское правительство впустило мигрантов и построило для них гетто. Также ЕС требует разрешить сексуальную пропаганду в школах и отказаться от независимой внешней политики, добавил он.Венгрия, по его словам, не принадлежит к клубу "стран-яволов", которые, получив звонок из Брюсселя, просто говорят: "Яволь!" (нем., будет сделано. - Ред.).Венгрия не позволит никому ограничивать свою независимость и суверенитет, добавил Орбан.Премьер страны отметил, что позиция правительства остается неизменной: мы не требуем, чтобы они принимали наши взгляды, но в ответ просим их не требовать того же от нас.31 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель посетовал, что очередной транш финансирования на оружие для киевских властей не удалось разблокировать. Очередной транш для Украины заблокирован с весны Венгрией.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны“.
https://ukraina.ru/20230925/1049682366.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102983/81/1029838196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c22457475e052adb2dc2820f60197897.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, зарубежье, брюссель, ес, конфликт, украина
Новости, Венгрия, Зарубежье, Брюссель, ЕС, конфликт, Украина

Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт

17:25 25.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
В Брюсселе и Вашингтоне заставляют Венгрию ввязаться в конфликт и снабжать Украину оружием или деньгами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом 25 сентября сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet
"Империя Сороса, брюссельские бюрократы и американские демократы хотят от нас всего того, что мы не можем и не хотим им дать. Они хотят, чтобы мы ввязались в войну, поставляли оружие и давали Украине больше денег или, по крайней мере, способствовали тому, чтобы они получали наши деньги", - сказал Орбан.
Брюссель хочет, добавил премьер, чтобы венгерское правительство впустило мигрантов и построило для них гетто. Также ЕС требует разрешить сексуальную пропаганду в школах и отказаться от независимой внешней политики, добавил он.
"Они угрожают, что если мы этого не сделаем, то они заберут деньги из Брюсселя и будут платить венгерским левым, внутренним оппонентам венгерского правительства, через кассу империи Сороса", - сказал премьер-министр Венгрии.
Венгрия, по его словам, не принадлежит к клубу "стран-яволов", которые, получив звонок из Брюсселя, просто говорят: "Яволь!" (нем., будет сделано. - Ред.).
Венгрия не позволит никому ограничивать свою независимость и суверенитет, добавил Орбан.
Премьер страны отметил, что позиция правительства остается неизменной: мы не требуем, чтобы они принимали наши взгляды, но в ответ просим их не требовать того же от нас.
31 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель посетовал, что очередной транш финансирования на оружие для киевских властей не удалось разблокировать. Очередной транш для Украины заблокирован с весны Венгрией.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны“.
Орбан
16:56
Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцевНесмотря на запрос украинских властей, Будапешт не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet
 
НовостиВенгрияЗарубежьеБрюссельЕСконфликтУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт
17:19"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине
17:07Эсэсовец против "плохих русских": эксперты о нацистском скандале в парламенте Канады
16:58Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени
16:56Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев
16:47Елена Шишкина о погибшем муже Геннадии Дубовом: Я благодарила его, что могу ездить в русский Мариуполь
16:41Владимир Киселев: Я благодарен Всевышнему, что всю жизнь занимаюсь музыкой
16:39МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент
16:26Удар по одесскому морвокзалу и гостинице "Одесса": ценность и цель
16:00ЕС призвал Иран сотрудничать с МАГАТЭ, а КНДР - прекратить ядерные разработки
15:55Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова
15:26В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
15:14Гуманитарная катастрофа в Запорожье и интересы торговцев оружием. Что говорили об Украине 25 сентября
15:11Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ
15:11Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат
15:08Танки "Абрамс" уже на Украине, подтвердил Зеленский
15:05"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд
14:37Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ
14:36На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
14:34Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ
Лента новостейМолния