Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049682366.html
Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев
Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев - 25.09.2023 Украина.ру
Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев
Несмотря на запрос украинских властей, Будапешт не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet
2023-09-25T16:56
2023-09-25T16:56
новости
виктор орбан
украина
экстрадиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043429801_0:73:755:498_1920x0_80_0_0_37258c8c04f2181abc18913b8c71fb36.png
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.Однако совсем скоро Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.
https://ukraina.ru/20230918/1049498797.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043429801_51:0:719:501_1920x0_80_0_0_004219c8937dc9a6147c1ea8f58ec5db.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, виктор орбан, украина, экстрадиция
Новости, Виктор Орбан, Украина, экстрадиция

Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев

16:56 25.09.2023
 
Орбан
Орбан
Читать в
Несмотря на запрос украинских властей, Будапешт не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet
"Тем, кто бежал сюда от войны, была предоставлена ​​безопасность, венгерское правительство осенью также не выполнит просьбу украинского правительства, мы никого не будем принуждать возвращаться в войну", - заявил Орбан, подчеркнув, что выдача Киеву мужчин призывного возраста только затянет конфликт.
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.
Однако совсем скоро Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.
18 сентября, 15:04
Украинцы попытались бежать в Молдавию под видом зернаВосемнадцать жителей Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей пытались сбежать с Украины в прицепе с зерном. Об этом 18 сентября сообщила Государственная пограничная служба Украины
 
НовостиВиктор ОрбанУкраинаэкстрадиция
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Орбан рассказал, кто заставляет Венгрию вступить в украинский конфликт
17:19"Это бухгалтерский вопрос". Подсудимый Коломойский пообещал остаться на Украине
17:07Эсэсовец против "плохих русских": эксперты о нацистском скандале в парламенте Канады
16:58Орбан: Если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то новый конфликт - лишь вопрос времени
16:56Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев
16:47Елена Шишкина о погибшем муже Геннадии Дубовом: Я благодарила его, что могу ездить в русский Мариуполь
16:41Владимир Киселев: Я благодарен Всевышнему, что всю жизнь занимаюсь музыкой
16:39МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент
16:26Удар по одесскому морвокзалу и гостинице "Одесса": ценность и цель
16:00ЕС призвал Иран сотрудничать с МАГАТЭ, а КНДР - прекратить ядерные разработки
15:55Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова
15:26В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
15:14Гуманитарная катастрофа в Запорожье и интересы торговцев оружием. Что говорили об Украине 25 сентября
15:11Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ
15:11Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат
15:08Танки "Абрамс" уже на Украине, подтвердил Зеленский
15:05"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд
14:37Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ
14:36На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
14:34Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ
Лента новостейМолния