https://ukraina.ru/20230925/1049682366.html

Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев

Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев - 25.09.2023 Украина.ру

Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев

Несмотря на запрос украинских властей, Будапешт не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet

2023-09-25T16:56

2023-09-25T16:56

2023-09-25T16:56

новости

виктор орбан

украина

экстрадиция

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В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.Однако совсем скоро Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.

https://ukraina.ru/20230918/1049498797.html

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2023

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новости, виктор орбан, украина, экстрадиция