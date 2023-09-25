https://ukraina.ru/20230925/1049682366.html
Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев
Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев - 25.09.2023 Украина.ру
Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев
Несмотря на запрос украинских властей, Будапешт не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet
2023-09-25T16:56
2023-09-25T16:56
2023-09-25T16:56
новости
виктор орбан
украина
экстрадиция
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В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.Однако совсем скоро Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.
https://ukraina.ru/20230918/1049498797.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, украина, экстрадиция
Мужчин не отдам: Орбан ответил, почему не будет экстрадировать беглых украинцев
Несмотря на запрос украинских властей, Будапешт не будет выдавать Киеву мужчин призывного возраста. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet
"Тем, кто бежал сюда от войны, была предоставлена безопасность, венгерское правительство осенью также не выполнит просьбу украинского правительства, мы никого не будем принуждать возвращаться в войну", - заявил Орбан, подчеркнув, что выдача Киеву мужчин призывного возраста только затянет конфликт.
В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.
Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну. Руководства Польши, Германии и Бельгии охотно на это согласились.
Однако совсем скоро Чехия, Венгрия, Австрия и Германия объявили, что европейская конвенция запрещает им выдавать людей, обвиняемых в уклонении от военной службы, дезертирстве и неповиновении приказу.