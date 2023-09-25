https://ukraina.ru/20230925/1049678749.html

Дмитрий Суслов о том, хочет ли НАТО Третьей мировой войны

Дмитрий Суслов о том, хочет ли НАТО Третьей мировой войны - 25.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Суслов о том, хочет ли НАТО Третьей мировой войны

Киевский режим и коллективный Запад исходят из того, что рядовые украинцы - это просто пушечное мясо, расходный материал. Но этот материал уже близок к исчерпанию, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов

2023-09-25T17:32

2023-09-25T17:32

2023-09-25T17:32

интервью

дмитрий суслов

сво

украина

россия

запад

карабах

никол пашинян

политика

владимир зеленский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий Вячеславович, начнём с визита Зеленского в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генассамблеи ООН. Какие основные моменты вы бы выделили? Что дали понять Зеленскому?– Мне кажется, Зеленский пытался добиться большей поддержки со стороны стран мирового большинства, сплотить вокруг себя и Запада больше незападных стран, хотя предыдущие попытки проваливались. Последняя была в Джидде, в Саудовской Аравии.Эта попытка тоже провалилась, мы видим, что многие выступавшие на Генассамблее лидеры незападных стран призывали к миру, а не к полной капитуляции России и к полному поражению России, а именно за это выступает Зеленский, он сформулировал свою позицию, в том числе, на Генеральной ассамблее предельно жестко. И его позиция не пользуется поддержкой большинства стран мира.Более того, конечно же, у Зеленского очень тяжелый разговор в Вашингтоне, с администрацией Байденаи, тем более, с лидерами Конгресса, особенно, конечно, со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, потому что им нужно рассказывать об украинском контрнаступлении, о том, что дальше, как вообще Киев видит для себя перспективы конфликта, в том числе и его завершение.Мне кажется, что республиканцы в Палате представителей не готовы выписывать Украине чеки на неопределенную перспективу бесконечно долго, особенно в отсутствии какого-либо серьезного прогресса в пользу Украины на поле боя. Мы видим, что этого прогресса нет, и скорее всего, не будет.– На этом фоне все чаще звучат разговоры о третьей волне украинского наступления. Какими ресурсами и временем располагает Украина, и есть ли какая-то сверхзадача добиться от Киева успехов на фронте?– Безусловно, Запад ставит эти задачи. И мне кажется, что до наступления распутицы, до наступления глубокой осени украинцы, Вооруженные силы Украины, все-таки, будут пытаться продолжать свое контрнаступление - главным образом на юге, но также совершать и некоторые отвлекающие маневры на востоке, в ДНР, в районе Артемовска, в районе непосредственно Донецка.Стратегическая задача заключается в том, что – ну, хорошо, перерезать сухопутный мост в Крым уже совершенно очевидно не удастся, но, по крайней мере, нужно приблизиться, или нужно попытаться приблизиться к основным линиям российских коммуникаций на расстояние артиллерийских ударов, чтобы сделать эти линии и логистические центры уязвимыми не только для ракет и беспилотников, но также и для артиллерии.Это пытаются и будут продолжать пытаться в ближайшие несколько недель делать ВСУ. Скорее всего, опять-таки: не удастся, мы это видим на примере того, что происходит вокруг Работино-Вербовое.Одновременно украинский режим пытается активизировать наступление на других участках, чтобы продемонстрировать, во-первых, способность хотя бы что-то делать, хотя бы каких-то минимальных успехов добиваться. А, во-вторых, чтобы пытаться оттягивать российские силы от главных направлений.Вы совершенно правы, в нынешней ситуации основной фактор, который предопределит успех – это наличие резервов, наличие мобилизационного потенциала, промышленного потенциала, способность быстро восполнять потери как в живой силе, так и в технике.То, что мы видим, что происходит на Украине – конечно, не говорит в пользу киевского режима, потому что они уже столкнулись практически с полным исчерпанием мобилизационного потенциала. Они хватают ограниченного годных, хватают людей отовсюду с улиц, пытаются вернуть тех, кто уехал в Европу, заставить людей заново проходить медкомиссии.Все это говорит о чудовищном дефиците, даже о голоде живой силы, которую они используют в качестве пушечного мяса, потому что Запад по-прежнему требует от киевского режима экономить западное вооружение и военную технику, мы это слышали совершенно открыто. Западники говорили: не смейте тратить "Леопарды", "Бредли" и прочую поставленную бронетехнику для прорыва российских оборонительных рубежей, лучше пешком и на советской технике. Когда путь будет расчищен – тогда, может быть, можно будет использовать и западную технику.Это говорит о том, что о людях никто не думает. Киевский режим и, тем более, Запад исходят из того, что рядовые украинцы - это просто пушечное мясо, это расходный материал, это не более, чем пули и снаряды – и, может быть, даже снаряды дороже, чем рядовые украинцы, с точки зрения Запада и киевского режима, поэтому они близки к исчерпанию.Это, мне кажется, одна из главных причин, по которой вряд ли киевский режим будет способен продолжать эти свои наступательные порывы какое-то длительное время. Недавно Марк Милли, уходящий главком, начальник Объединенного Комитета начальников штабов США, говорил о том, что Киев якобы продолжит наступление зимой. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, учитывая исчерпание украинских ресурсов.– А что будет следующей весной? Есть информация о планах НАТО провести весной 2024 года вместе с Германией, Польшей и странами Балтии крупнейшие военные учения. Идет ли дело к подготовке военного столкновения с Россией? И насколько вероятно создание некого малого НАТО на Западной Украине?– Что касается ситуации на поле боя, то мне кажется, весной будет относительное затишье. Я не думаю, что украинское контрнаступление продолжится. Также я не думаю, что будет уже весной - хотя нельзя исключать - какое-то масштабное российское наступление.Скорее всего, обе стороны будут сосредотачивать свои силы для какого-то следующего этапа, который в значительной степени будет предопределен исходом выборов в США осенью следующего года. Потому что нельзя исключать, что смена администрации повлечет за собой существенную смену или коррекцию курса США в отношении Украины.Что касается масштабных учений, то НАТО действительно ориентируется на долгосрочное противостояние с Россией, на долгосрочную конфронтации, на очень высокую степень милитаризации европейской безопасности. НАТО вернулось в значительной степени к планам прошлой холодной войны и, в том числе, к передовому базированию. НАТО демонстрирует готовность, в случае чего - к большой войне с Россией, к Третьей мировой войне.Хочет ли НАТО Третьей мировой войны? Нет, однозначно не хочет. В первую очередь этого не хотят Соединенные Штаты. И мы видели на примере Вильнюсского саммита НАТО, что действительно Соединенные Штаты хотят сохранить данную войну против России гибридной. Они считают, что они постепенно ослабляют, истощают, обескровливают Россию путем продолжения и затягивания военных действий, путем сохранения и медленного наращивания сейчас антироссийских санкций и т.д.Но сами находятся при этом в зоне комфорта, в ситуации безопасности, считают, что непосредственно им ничего не угрожает. Они бы не хотели выходить из этой зоны комфорта, им удобно продолжать эту гибридную войну.Поэтому они одергивают некоторые особенные опасные поползновения восточноевропейцев, британцев в некоторой степени. Поэтому США затягивают передачу дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16 - в значительной степени, чтобы сохранить гибридную войну гибридной.При этом НАТО создают видимость того, что в случае, если все-таки произойдет эскалация и непосредственно военное столкновение Россия-НАТО, то якобы они будут способны с Россией воевать.Это выглядит как хорошая мина при плохой игре, и это, конечно, негативно сказывается на общей международно-политической обстановке, потому что это ведет к гонке вооружений, это ведет к блоковому противостоянию, и это повышает риски, по крайней мере, непреднамеренной эскалации. Они в результате этой натовской политики, безусловно, растут.

https://ukraina.ru/20230924/1049651338.html

https://ukraina.ru/20230925/1049676607.html

https://ukraina.ru/20230924/1049651596.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, дмитрий суслов, сво, украина, россия, запад, карабах, никол пашинян, политика, владимир зеленский, джо байден