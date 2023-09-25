Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ - 25.09.2023 Украина.ру
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Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ
Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ - 25.09.2023 Украина.ру
Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ
Журналист RMF FM Михал Добролович 25 сентября рассказал, что Варшава ожидает от встречи министров сельского хозяйства Польши и Украины, которая состоится в будущую среду
2023-09-25T14:34
2023-09-25T14:34
польша
украина
вто
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зарубежье
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"Наша страна поставит условие, чтобы Украина отозвала жалобу во Всемирную торговую организацию на запрет Польши на ввоз украинского зерна. Если украинская сторона сделает это, это откроет путь к дальнейшим переговорам", - написал журналист.По данным Минсельхоза страны, Польша пока не планирует снимать эмбарго. Это станет возможным только тогда, когда появится новый механизм, принятый обеими сторонами, который даст полный контроль над тем, сколько украинского зерна останется в Польше, чтобы это не нарушало ситуацию на рынке.Отношения между странами испортились из-за скандала с украинским зерном.В апреле Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. В начале мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.Однако в сентябре Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил, что если киевские власти будут обострять конфликт, страна добавит еще продуктов к запрету на ввоз из Украины.
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польша, украина, вто, новости, зарубежье
Польша, Украина, ВТО, Новости, Зарубежье

Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ

14:34 25.09.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Журналист RMF FM Михал Добролович 25 сентября рассказал, что Варшава ожидает от встречи министров сельского хозяйства Польши и Украины, которая состоится в будущую среду
"Наша страна поставит условие, чтобы Украина отозвала жалобу во Всемирную торговую организацию на запрет Польши на ввоз украинского зерна. Если украинская сторона сделает это, это откроет путь к дальнейшим переговорам", - написал журналист.
По данным Минсельхоза страны, Польша пока не планирует снимать эмбарго. Это станет возможным только тогда, когда появится новый механизм, принятый обеими сторонами, который даст полный контроль над тем, сколько украинского зерна останется в Польше, чтобы это не нарушало ситуацию на рынке.
Отношения между странами испортились из-за скандала с украинским зерном.
В апреле Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции. В начале мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.
Однако в сентябре Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил, что если киевские власти будут обострять конфликт, страна добавит еще продуктов к запрету на ввоз из Украины.
Матеуш Моравецкий
22 сентября, 22:11
Премьер-министр Польши посоветовал Зеленскому "никогда больше не оскорблять поляков"Президент Польши заверил, что конфликт вокруг украинского зерна не окажет существенного влияния на отношения Варшавы и Киева. Об этом 22 сентября сообщило агентство Reuters.
 
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