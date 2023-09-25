https://ukraina.ru/20230925/1049675846.html

На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог

На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог - 25.09.2023 Украина.ру

На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог

От Андрея Иванчука президент Украины Владимир Зеленский в свое время потребовал обеспечить 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области

2023-09-25T14:36

2023-09-25T14:36

2023-09-25T14:36

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украина

депутат

верховная рада

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Депутат Верховной Рады Украины Андрей Иванчук скончался в ночь на 25 сентября. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях спикер украинского парламента Руслан Стефанчук."Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью“, - написал Стефанчук.В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский потребовал от новоизбранного депутата Андрея Иванчука найти 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области.Тогда Иванчук у себя в соцсетях опубликовал видео, в котором рассказал, что имел в виду Зеленский, когда обязывал его помочь найти указанную сумму на финансирование ремонта. По мнению депутата, президент Украины требовал помощь в оформлении документов, составлении технической документации и привлечении бизнеса к решении муниципальных инфраструктурных проблем.Видео прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Богдан. "Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы", - написал Богдан.Уже под комментарием Богдана Зеленский дописал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, депутат, верховная рада