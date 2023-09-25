На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог - 25.09.2023 Украина.ру
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На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог - 25.09.2023 Украина.ру
На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
От Андрея Иванчука президент Украины Владимир Зеленский в свое время потребовал обеспечить 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области
2023-09-25T14:36
2023-09-25T14:36
новости
украина
депутат
верховная рада
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Депутат Верховной Рады Украины Андрей Иванчук скончался в ночь на 25 сентября. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях спикер украинского парламента Руслан Стефанчук."Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью“, - написал Стефанчук.В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский потребовал от новоизбранного депутата Андрея Иванчука найти 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области.Тогда Иванчук у себя в соцсетях опубликовал видео, в котором рассказал, что имел в виду Зеленский, когда обязывал его помочь найти указанную сумму на финансирование ремонта. По мнению депутата, президент Украины требовал помощь в оформлении документов, составлении технической документации и привлечении бизнеса к решении муниципальных инфраструктурных проблем.Видео прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Богдан. "Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы", - написал Богдан.Уже под комментарием Богдана Зеленский дописал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, депутат, верховная рада
Новости, Украина, депутат, Верховная Рада

На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог

14:36 25.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление В. Зеленского на заседании Рады
Выступление В. Зеленского на заседании Рады - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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От Андрея Иванчука президент Украины Владимир Зеленский в свое время потребовал обеспечить 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области
Депутат Верховной Рады Украины Андрей Иванчук скончался в ночь на 25 сентября. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью“, - написал Стефанчук.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский потребовал от новоизбранного депутата Андрея Иванчука найти 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области.
Тогда Иванчук у себя в соцсетях опубликовал видео, в котором рассказал, что имел в виду Зеленский, когда обязывал его помочь найти указанную сумму на финансирование ремонта. По мнению депутата, президент Украины требовал помощь в оформлении документов, составлении технической документации и привлечении бизнеса к решении муниципальных инфраструктурных проблем.
Видео прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Богдан. "Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы", - написал Богдан.
Уже под комментарием Богдана Зеленский дописал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".
 
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