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На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог - 25.09.2023 Украина.ру
На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
От Андрея Иванчука президент Украины Владимир Зеленский в свое время потребовал обеспечить 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области
2023-09-25T14:36
2023-09-25T14:36
2023-09-25T14:36
новости
украина
депутат
верховная рада
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Депутат Верховной Рады Украины Андрей Иванчук скончался в ночь на 25 сентября. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях спикер украинского парламента Руслан Стефанчук."Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью“, - написал Стефанчук.В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский потребовал от новоизбранного депутата Андрея Иванчука найти 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области.Тогда Иванчук у себя в соцсетях опубликовал видео, в котором рассказал, что имел в виду Зеленский, когда обязывал его помочь найти указанную сумму на финансирование ремонта. По мнению депутата, президент Украины требовал помощь в оформлении документов, составлении технической документации и привлечении бизнеса к решении муниципальных инфраструктурных проблем.Видео прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Богдан. "Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы", - написал Богдан.Уже под комментарием Богдана Зеленский дописал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, депутат, верховная рада
На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
От Андрея Иванчука президент Украины Владимир Зеленский в свое время потребовал обеспечить 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области
Депутат Верховной Рады Украины Андрей Иванчук скончался в ночь на 25 сентября. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью“, - написал Стефанчук.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский потребовал от новоизбранного депутата Андрея Иванчука найти 175 млн гривен (455 млн рублей) на ремонт дорог в Ивано-Франковской области.
Тогда Иванчук у себя в соцсетях опубликовал видео, в котором рассказал, что имел в виду Зеленский, когда обязывал его помочь найти указанную сумму на финансирование ремонта. По мнению депутата, президент Украины требовал помощь в оформлении документов, составлении технической документации и привлечении бизнеса к решении муниципальных инфраструктурных проблем.
Видео прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Богдан. "Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы", - написал Богдан.
Уже под комментарием Богдана Зеленский дописал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте".