Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады - 25.09.2023 Украина.ру
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Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады
Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады - 25.09.2023 Украина.ру
Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 сентября прокомментировал журналистам инцидент с чествованием эсэсовца в парламенте Канады
2023-09-25T14:11
2023-09-25T14:11
сс
новости
дмитрий песков
кремль
канада
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"Подобное неряшливое отношение к памяти, а память должна храниться в отношении нацистов, сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений... подобная неряшливость, конечно, возмутительна. Она возмутительна", - подчеркнул официальный представитель Кремля.Он добавил, что западные страны уже "вырастили молодое поколение", не знающее истории Второй мировой войны, что может стать причиной новых проявлений фашизма.В минувшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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сс, новости, дмитрий песков, кремль, канада
СС, Новости, Дмитрий Песков, Кремль, Канада

Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады

14:11 25.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 сентября прокомментировал журналистам инцидент с чествованием эсэсовца в парламенте Канады
"Подобное неряшливое отношение к памяти, а память должна храниться в отношении нацистов, сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений... подобная неряшливость, конечно, возмутительна. Она возмутительна", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Он добавил, что западные страны уже "вырастили молодое поколение", не знающее истории Второй мировой войны, что может стать причиной новых проявлений фашизма.
"Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы видим сейчас, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу", - отметил Песков.
В минувшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
13:01
В Польше отреагировали на чествование члена дивизии СС в парламенте КанадыПольша никогда не согласится с обелением нацистов и ждет извинений за чествование в парламенте Канады украинского националиста, члену дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунка. Такое заявление сделал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Соответствующий пост он разместил 25 сентября на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
 
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