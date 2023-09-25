https://ukraina.ru/20230925/1049674942.html

Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады

Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады - 25.09.2023 Украина.ру

Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 сентября прокомментировал журналистам инцидент с чествованием эсэсовца в парламенте Канады

2023-09-25T14:11

2023-09-25T14:11

2023-09-25T14:11

сс

новости

дмитрий песков

кремль

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

"Подобное неряшливое отношение к памяти, а память должна храниться в отношении нацистов, сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений... подобная неряшливость, конечно, возмутительна. Она возмутительна", - подчеркнул официальный представитель Кремля.Он добавил, что западные страны уже "вырастили молодое поколение", не знающее истории Второй мировой войны, что может стать причиной новых проявлений фашизма.В минувшую пятницу на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ukraina.ru/20230925/1049668759.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сс, новости, дмитрий песков, кремль, канада