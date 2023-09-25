https://ukraina.ru/20230925/1049662553.html
Дипломатия должна взять верх над поставками оружия Украине - глава МИД Венесуэлы
Дипломатия должна взять верх над поставками оружия Украине - глава МИД Венесуэлы - 25.09.2023 Украина.ру
Дипломатия должна взять верх над поставками оружия Украине - глава МИД Венесуэлы
Для достижения мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Об этом 25 сентября сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-25T10:36
2023-09-25T10:36
2023-09-25T10:36
новости
венесуэла
зарубежье
мид
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генассамблея оон
колумбия
переговоры
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Венесуэльский министр иностранных дел выступил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и ответил на вопрос журналистов о том, что необходимо сделать для достижения мира на Украине.По его словам, безопасность восточноевропейского региона должна быть достигнута путем дипломатических договоренностей, Каракас поддерживает все инициативы, которые необходимы.Также глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке идеи Колумбии о проведении международной конференции по достижению мира на Украине.Министр призвал обсуждать эти вопросы сбалансированно и с осторожностью, чтобы снизить напряженность.Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.Президент отметил, что, если в США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят запрет на них.
https://ukraina.ru/20230924/1049652138.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венесуэла, зарубежье, мид, украина, генассамблея оон, колумбия, переговоры
Новости, Венесуэла, Зарубежье, МИД, Украина, Генассамблея ООН, Колумбия, переговоры
Дипломатия должна взять верх над поставками оружия Украине - глава МИД Венесуэлы
Для достижения мира на Украине дипломатия должна взять верх над поставками оружия, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Об этом 25 сентября сообщили журналисты РИА Новости
Венесуэльский министр иностранных дел выступил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и ответил на вопрос журналистов о том, что необходимо сделать для достижения мира на Украине.
"Венесуэла присоединяется к призыву о том, что дипломатия должна взять верх над поставками оружия и поддержанием конфликта искусственным путем, который не приводит ни к каким положительным результатам", - заявил Пинто.
По его словам, безопасность восточноевропейского региона должна быть достигнута путем дипломатических договоренностей, Каракас поддерживает все инициативы, которые необходимы.
Также глава МИД Венесуэлы заявил о поддержке идеи Колумбии о проведении международной конференции по достижению мира на Украине.
"Мы поддерживаем предложение президента Колумбии Густаво Петро созвать международную конференцию во имя мира на Украине и в Палестине", - сказал он.
Министр призвал обсуждать эти вопросы сбалансированно и с осторожностью, чтобы снизить напряженность.
Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.
Президент отметил, что, если в США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят запрет на них.