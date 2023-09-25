Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония - 25.09.2023 Украина.ру
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Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония
Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония - 25.09.2023 Украина.ру
Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония
Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о желании киевской власти организовать в стране производство ядерного топлива и вытеснить Россию если не с мирового рынка ядерного топлива, то с европейского рынка топлива для реакторов ВВЭР-440 так точно.
2023-09-25T04:20
2023-09-25T04:24
эксклюзив
леонид кучма
игорь коломойский
украина
ядерное топливо
производство
россия
росатом
уран
сизо
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Комментировать подобные планы нужды нет — они заведомо нереалистичны. Во-первых, для захвата мирового рынка у киевской власти просто не хватит минерально-сырьевой базы, в отличие от "Росатома", который в августе 2023 года вышел на второе место в мире по запасам урана. Плюс у "Росатома" 60–70% поставок приходится на наиболее динамично растущий рынок Азии и Ближнего Востока, где реакторы строят, а не выводят из эксплуатации как в Германии. Во-вторых, у Украины нет собственно обогатительной промышленности, а уран мало добыть, его нужно ещё обогатить до необходимо процента (в случае с реакторами ВВЭР до 4,95% по 235 изотопу). В-третьих, у Украины нет собственного завода по фабрикации топлива – его могла бы построить Россия, но постмайданная власть сделала всё, чтобы этот проект оказался надёжно похоронен.Кроме того, у Украины нет производства металлического циркония и на этом моменте стоит остановиться, так как она, в отличие от темы с заводом, ураном и обогатительной промышленностью, практически не освещалась в СМИ, хотя один из её фигурантов теперь знакомится в украинском СИЗО с тремя уголовными делами с совокупным залогом по ним в сумме свыше 4 млрд гривен.Цирконий и гафний: антагонисты, живущие вместеЦирконий и гафний в природе существуют в виде двух промышленных минералов — циркона и бадделеита. У циркония и гафния разные свойства, хотя они и залегают вместе. Если цирконий не поглощает нейтроны, то гафний их, наоборот, активно поглощает. Поэтому для применения данных металлов в атомной промышленности их необходимо разделять.При этом гафния в мире крайне мало, не больше 1 млн тонн, что делает его особо ценным металлом.Половина выпускаемых в мире циркониевых концентратов используется в керамической промышленности, ещё 30 % — для производства огнеупорных материалов и изготовления пресс-форм для высокоточного литья; остальные 20 % идут в производство химических соединений циркония и металлического циркония.Из металлического циркония изготавливаются тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) для производства ядерного топлива, которые собираются в тепловыделяющие сборки (ТВС). Каждый ТВС — это пучок ТВЭЛов, объединённых дистанцирующей решёткой. В одном реакторе ВВЭР-1000 — от 150 до 180 тонн ядерного топлива. Большие объёмы производства ядерного топлива позволяют России контролировать 18 % мирового рынка циркониевого проката. Чем меньше в цирконии содержится гафния, тем меньше ТВЭЛ поглощает нейтронов и тем сильнее выгорает уран, то есть повышается эффективность использования ядерного топлива.Бадделеитовый концентрат является премиальным товаром, используемым для производства огнеупорной продукции, абразивов, конструкционной керамики и электроники. Этот концентрат, в отличие от циркониевого, нигде больше в мире за пределами России не производится.Основными производителями циркониевого концентрата являются шесть стран — Австралия, ЮАР, США, Мозамбик, Сенегал и Индонезия: их суммарная доля в мировом показателе в 2020 г. составила 87 %, причём Австралия и ЮАР обеспечили почти 60 %. Украина с запасами оксида циркония в районе 4 млн тонн находится на третьем месте в мире после ЮАР и Австралии. Россия по запасам циркония находится на шестом месте (доля — 5 %), но доля России в мировом производстве циркониевых концентратов не превышает 1 %.За последние 10 лет российская добыча циркония испытала два скачкообразных сокращения: в 2011–2013 гг. она в среднем составляла около 34 тыс. т ZrO2, в 2014–2016 гг. — около 25 тыс. т, а с 2017 г. находится на уровне 18,5–21 тыс. т. Количество получаемого диоксида циркония в концентратах сократилось с 8–9 тыс. т в 2011–2013 гг. до 6–7,3 тыс. т в последние четыре года. Добыча циркония ведётся на двух месторождениях в Мурманской области: коренном Ковдорском из комплексных бадделеит-апатит-магнетитовых руд и техногенном Ковдорском из хвостов обогащения коренных руд 1-го поля хвостохранилища. Оба месторождения эксплуатируются компанией АО "Ковдорский ГОК" (входит в состав АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"). Гафний получают из того же циркониевого или бадделеитового концентратов, но потребность в России в нём составляет порядка 2 тонн в год.При этом стоит отметить явный парадокс: металлический цирконий ядерной чистоты в России производят из импортного циркониевого концентрата, а редчайший бадделеитовый концентрат (Россия — единственная страна в мире, где его производят) практически полностью экспортируется. Всё дело в том, что для атомного машиностроения предпочтительнее использовать циркониевый концентрат вместо бадделеитового, так как из-за повышенного содержания в последнем радиоактивных элементов цена циркония из бадделеитового концентрата в 2,5–3 раза выше цены циркония из циркониевого концентрата.Бадделеитовый концентрат покупают Япония (60 %), Канада (14 %) и Германия (12 %). А импортирует Россия циркониевый концентрат, чья стоимость значительно ниже бадделеитового. Половину импорта циркониевого концентрата, который колеблется в коридоре от 6 до 11 тыс. тонн, традиционно обеспечивала Украина, ещё 23 % приходилось на Нидерланды.Именно поэтому цирконий в виде его промышленных минералов — циркона и бадделеита — включён в перечень стратегических видов минерального сырья и относится к третьей группе дефицитных полезных ископаемых.Как и в случае с титаном, Россия от циркония зависит от Украины, где данный металл добывался вместе с титаном и гафнием.В советские годы производственная цепочка по цирконию и гафнию ядерной чистоты выглядела следующим образом: руда, добытая на Стремигородском и Малышевском месторождениях в Вальногорском районе Днепропетровской области (правый берег Днепра), а также на Иршанском и Валки-Гацковском месторождениях в Житомирской области, поставлялась на Верхнеднепровский ГМК, где из неё производилось до 30 тыс. тонн концентрата, содержащего 65 % циркония и 1,8 % гафния. Далее концентрат поставлялся на завод "Цирконий" в Днепродзержинске, а оттуда поступал на Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Удмуртии, где в 2020 году научились производить проволоку из гафния особой чистоты. Плюс цирконий добывался на Вольногорском ГМК, а затем поставлялся на "Завод циркониевых огнеупоров".Теперь стоит вновь вернуться к Украине и её цирконию, так как на его примере можно хорошо проиллюстрировать не только отсутствие на Украине государства и всесилье олигархов, но и нежизнеспособность высоких переделов без кооперации с Россией.ГНПП "Цирконий": пустить по рукам, а затем и по мируВ 1981 году в Днепродзержинске Днепропетровской области УССР заработал Приднепровский химический завод (ПХЗ). В соответствии с ещё советской программой развития атомной энергетики на базе ПХЗ планировалось создать производство металлического циркония реакторной чистоты мощностью до 4 тыс. тонн циркония в слитках в год. Но авария на ЧАЭС, а затем последовавший распад СССР поставили крест на реализации столь амбициозной задачи. ПХЗ к моменту распада СССР был самым современным предприятием атомной промышленности, но для независимой Украины предприятие превратилось в чемодан без ручки.В 1997 году уже на базе ПХЗ создали государственное научно-производственное предприятие "Цирконий". Планировалось, что ГНПП будет выпускать металлический цирконий, а также химические соединения на основе гафния, а металл станет основой для развития Украиной собственного ядерно-топливного цикла.При Леониде Кучме единый комплекс ПХЗ разделили на отдельные предприятия. В процессе раздела имущества "Цирконий" получил 16 подразделений, из которых большая часть была непрофильной, и приличные долги. Поэтому с 2 тыс. тонн циркония и гафния в год мощности к концу 1990–х сократились до 120 тонн продукции, а уже с начала 2000-х производство металлического циркония и гафния на заводе прекратилось. Вместо металла предприятие поставляло в Россию полуфабрикаты — технический тетрафторид циркония в порошке в обмен на готовые тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) для украинских АЭС.В 2002 году предприятие оказалось не в состоянии содержать инфраструктуру, гасить долги и выплачивать зарплаты сотрудникам. Но так как "Цирконий" был стратегическим предприятием, закрыть или приватизировать его не представлялось возможным. Поэтому его взяло на баланс министерство топлива и энергетики. В это время Леонид Кучма передал "Цирконий" в рамках процедуры санации своему зятю Виктору Пинчуку, который с 2003 года контролировал и "Цирконий", и Государственный трубный институт им. Осады. В теории компания "Интерпайп" Пинчука могла стать структурой, на базе которой можно было не только оздоровить "Цирконий", но и вернуть ПХЗ возможность выпускать металлический цирконий и даже изготавливать трубки для тепловыделяющих элементов на мощностях Никопольского южно-трубного завода или опытном производстве самого Трубного института.В 2008 году Украина и Россия договорились о совместном развитии циркониевого производства: планировалось совместно выпускать металлический цирконий. Само предприятие должны были включить в состав концерна "Ядерное топливо Украины". Долг предприятия к тому моменту вплотную подобрался к 75 млн гривен. Но ничего из этого не было сделано в силу целого комплекса факторов. Во-первых, Виктор Пинчук тогда стал одним из партнёров Фонда Сороса на Украине, то есть иностранным агентом, управляющим стратегическим предприятием. Во-вторых, сама Украина в тот момент управлялась Виктором Ющенко — ещё одним иностранным агентом. США в то время пытались зайти на рынок ядерного топлива советского дизайна (у советских реакторов ТВС шестигранные, а у западных АЭС — квадратные). Украина же должна была стать полигоном для опытной эксплуатации ТВС от Westinghouse. Соответственно, любые проекты по углублению кооперации с "Росатомом" и Россией либо рубились на корню, либо саботировались.Собственно, к 2011 году — Виктор Янукович уже год как был президентом — ГНПП "Цирконий" прекратил производственную деятельность, а с завода ушла большая часть трудового коллектива: денег у предприятия не было не только за выплату заработных плат, но даже на обогрев производственных помещений.Вот так просуществовав 10 лет в раздробленном состоянии, предприятие накопило долги и свалилось в процедуру банкротства, которая длилась ещё 10 лет — с 2002 по 2012 годы. А в 2014 году "Цирконий" передали "инвестору" в лице ГП "Восточный ГОК", которым тогда управляла ФПГ "Приват" Игоря Коломойского. Коломойский тогда был губернатором Днепропетровской области, а "Цирконий" попал в руки его заместителя, партнёра и украинского рейдера № 1 Геннадия Корбана. Контролировала процесс передачи имущества СБУ, в чьи задачи входило недопущение вывоза оборудования и материалов в Россию.Формально ФПГ "Приват" должна была вложить в "Цирконий" 130 млн гривен и запустить предприятие, затем сумму инвестиций сократили до 86 млн гривен, но и их ГНПП не увидело. Вместо выпуска металлического циркония или его технического тетрафторида предприятие должно было по плану санации заниматься автоперевозками. Только транспорта у него не было.В конце января 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области прекратил процедуру санации ГНПП "Цирконий", признал предприятие банкротом и начал процедуру его ликвидации. Так закончилась эпоха Корбана на "Цирконии", а Украина упустила последний шанс производить металлический цирконий. Украинские мечты о собственном ядерном топливном цикле США похоронили ещё раньше, хотя "Росатом" до последнего цеплялся за проект завода по фабрикации ядерного топлива и даже успел изготовить для него оборудование, которое, к счастью, Украине так и не передали. Но поставки циркония с Украины в Россию продолжались вплоть до начала СВО: концентрат шёл с Верхнеднепровского ГМК, а просто цирконий наверняка поставлялся ещё и предприятиями Дмитрия Фирташа даже тогда, когда они у него были отобраны и переданы в подчинение Объединённой горно-химической компании.Теперь пора перейти к перспективным, но пока неосвоенным месторождениям циркония, которые после февраля 2022 года оказались под контролем России.Донецкие редкоземельные металлыРечь пойдёт об Азовском месторождении редкоземельных металлов площадью 100 га в 1 км от посёлка Володарское или в 25 км от ж/д станции Мариуполь. Азовское месторождение циркониевых руд на территории Донецкой области было разведано ещё во времена СССР. Основные поисковые работы на территории Азовской структуры проводились по циркониевым рудам в 1988–1992 году Приазовской экспедицией КП "Южукргеология". В начале 2000-х проводилась его промышленная оценка.Азовское месторождение принадлежит к категории очень крупных редкоземельных месторождений с богатыми рудами (перспективные запасы — более 500 тыс. тонн TR2O3 (триоксиды редких металлов) при их содержании в рудах до 1–2 %). Промышленная ценность месторождения значительно увеличивается присутствием в рудах крупных запасов циркония (около 1 млн тонн ZrО2 при содержании 1,4 %). По стоимости иттрия и лантана оно в три раза богаче Ловозерского месторождения на Кольском полуострове и сопоставимо с такими уникальными месторождениями мира, как Байюнь-Обо (КНР) и Маунтин-Пасс (США).Наиболее разведанным в регионе является Мазуровское месторождение (Волновахский район Донецкой области). Здесь выявлено 16 рудных залежей с промышленным содержанием тантала, ниобия и циркония, а также сопутствующим ценным компонентом — нефелином. Общие запасы руд — более 200 млн тонн. Первая рудная залежь месторождения уже частично отрабатывалась открытым способом в течение 15 лет. После обогащения и переработки руды структурным подразделением ММК им. Ильича — его химико-металлургической фабрикой, которая в советское время называлась Донецким химико-металлургическим комбинатом, — получали циркониевый концентрат. Тогда Мазуровское считалось месторождением только циркона. К началу 90–х годов добыча редких и редкоземельных металлов была приостановлена.Представляет промышленный интерес также техногенное месторождение — гидроотвал обогатительной фабрики, сложенный хвостами из отходов переработки редкометалльных руд Мазуровского месторождения за период 1947–1964 гг. — 2 млн тонн руд и отходов. По минералогическому и химическому составам отходы обогащения идентичны составу коренных руд Мазуровского месторождения.В то же время разговоры о возобновлении добычи на указанных месторождениях ведутся более 20 лет, но никаких реальных подвижек в данном направлении за это время так и не произошло. А к попыткам начать добычу циркония на Азовском месторождении во времена Украины приступали трижды: в 2004, 2012 и 2021 годах, и каждый раз освоение срывалось из-за непримиримой позиции жителей Володарского. Они активно протестовали из-за нежелания переселяться из посёлка — карьер для добычи циркония находится всего в 1,5 км от его черты — и опасения радиоактивного загрязнения местности (жители боятся возникновения "второго Чернобыля"), а также исчезновения и загрязнения водных ресурсов и вывода из эксплуатации сельскохозяйственных земель.Очевидно, что в силу крайнего богатства Донбасса на редкоземельные металлы и цирконий рано или поздно добыча минералов начнётся как на Азовском, так и на Мазуровском месторождениях. Весь вопрос в том, каким сопротивлением оно будет сопровождаться со стороны жителей Володарского и насколько перспективный добытчик этих полезных ископаемых (а им в текущих условиях может быть только "Росатом") захочет учесть мнение поднаторевших в отстаивании собственных прав жителей или что сможет им предложить.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20230910/1049306230.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, леонид кучма, игорь коломойский, украина, ядерное топливо, производство, россия, росатом, уран, сизо, энергетика, металл, месторождения
Эксклюзив, Леонид Кучма, Игорь Коломойский, Украина, ядерное топливо, производство, Россия, Росатом, уран, СИЗО, энергетика, металл, месторождения

Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония

04:20 25.09.2023 (обновлено: 04:24 25.09.2023)
 
© chmz.net
© chmz.net
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о желании киевской власти организовать в стране производство ядерного топлива и вытеснить Россию если не с мирового рынка ядерного топлива, то с европейского рынка топлива для реакторов ВВЭР-440 так точно.
Комментировать подобные планы нужды нет — они заведомо нереалистичны. Во-первых, для захвата мирового рынка у киевской власти просто не хватит минерально-сырьевой базы, в отличие от "Росатома", который в августе 2023 года вышел на второе место в мире по запасам урана.
Плюс у "Росатома" 60–70% поставок приходится на наиболее динамично растущий рынок Азии и Ближнего Востока, где реакторы строят, а не выводят из эксплуатации как в Германии.
Во-вторых, у Украины нет собственно обогатительной промышленности, а уран мало добыть, его нужно ещё обогатить до необходимо процента (в случае с реакторами ВВЭР до 4,95% по 235 изотопу).
В-третьих, у Украины нет собственного завода по фабрикации топлива – его могла бы построить Россия, но постмайданная власть сделала всё, чтобы этот проект оказался надёжно похоронен.
Кроме того, у Украины нет производства металлического циркония и на этом моменте стоит остановиться, так как она, в отличие от темы с заводом, ураном и обогатительной промышленностью, практически не освещалась в СМИ, хотя один из её фигурантов теперь знакомится в украинском СИЗО с тремя уголовными делами с совокупным залогом по ним в сумме свыше 4 млрд гривен.
Цирконий и гафний: антагонисты, живущие вместе
Цирконий и гафний в природе существуют в виде двух промышленных минералов — циркона и бадделеита. У циркония и гафния разные свойства, хотя они и залегают вместе. Если цирконий не поглощает нейтроны, то гафний их, наоборот, активно поглощает. Поэтому для применения данных металлов в атомной промышленности их необходимо разделять.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
При этом гафния в мире крайне мало, не больше 1 млн тонн, что делает его особо ценным металлом.
Половина выпускаемых в мире циркониевых концентратов используется в керамической промышленности, ещё 30 % — для производства огнеупорных материалов и изготовления пресс-форм для высокоточного литья; остальные 20 % идут в производство химических соединений циркония и металлического циркония.
Из металлического циркония изготавливаются тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) для производства ядерного топлива, которые собираются в тепловыделяющие сборки (ТВС). Каждый ТВС — это пучок ТВЭЛов, объединённых дистанцирующей решёткой. В одном реакторе ВВЭР-1000 — от 150 до 180 тонн ядерного топлива.
Большие объёмы производства ядерного топлива позволяют России контролировать 18 % мирового рынка циркониевого проката. Чем меньше в цирконии содержится гафния, тем меньше ТВЭЛ поглощает нейтронов и тем сильнее выгорает уран, то есть повышается эффективность использования ядерного топлива.
Бадделеитовый концентрат является премиальным товаром, используемым для производства огнеупорной продукции, абразивов, конструкционной керамики и электроники. Этот концентрат, в отличие от циркониевого, нигде больше в мире за пределами России не производится.
Основными производителями циркониевого концентрата являются шесть стран — Австралия, ЮАР, США, Мозамбик, Сенегал и Индонезия: их суммарная доля в мировом показателе в 2020 г. составила 87 %, причём Австралия и ЮАР обеспечили почти 60 %. Украина с запасами оксида циркония в районе 4 млн тонн находится на третьем месте в мире после ЮАР и Австралии. Россия по запасам циркония находится на шестом месте (доля — 5 %), но доля России в мировом производстве циркониевых концентратов не превышает 1 %.
Цирконий и гафний инфографика
Цирконий и гафний инфографика
Цирконий и гафний инфографика
За последние 10 лет российская добыча циркония испытала два скачкообразных сокращения: в 2011–2013 гг. она в среднем составляла около 34 тыс. т ZrO2, в 2014–2016 гг. — около 25 тыс. т, а с 2017 г. находится на уровне 18,5–21 тыс. т. Количество получаемого диоксида циркония в концентратах сократилось с 8–9 тыс. т в 2011–2013 гг. до 6–7,3 тыс. т в последние четыре года.
Добыча циркония ведётся на двух месторождениях в Мурманской области: коренном Ковдорском из комплексных бадделеит-апатит-магнетитовых руд и техногенном Ковдорском из хвостов обогащения коренных руд 1-го поля хвостохранилища. Оба месторождения эксплуатируются компанией АО "Ковдорский ГОК" (входит в состав АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"). Гафний получают из того же циркониевого или бадделеитового концентратов, но потребность в России в нём составляет порядка 2 тонн в год.
При этом стоит отметить явный парадокс: металлический цирконий ядерной чистоты в России производят из импортного циркониевого концентрата, а редчайший бадделеитовый концентрат (Россия — единственная страна в мире, где его производят) практически полностью экспортируется. Всё дело в том, что для атомного машиностроения предпочтительнее использовать циркониевый концентрат вместо бадделеитового, так как из-за повышенного содержания в последнем радиоактивных элементов цена циркония из бадделеитового концентрата в 2,5–3 раза выше цены циркония из циркониевого концентрата.
Бадделеитовый концентрат покупают Япония (60 %), Канада (14 %) и Германия (12 %). А импортирует Россия циркониевый концентрат, чья стоимость значительно ниже бадделеитового. Половину импорта циркониевого концентрата, который колеблется в коридоре от 6 до 11 тыс. тонн, традиционно обеспечивала Украина, ещё 23 % приходилось на Нидерланды.
Именно поэтому цирконий в виде его промышленных минералов — циркона и бадделеита — включён в перечень стратегических видов минерального сырья и относится к третьей группе дефицитных полезных ископаемых.
Как и в случае с титаном, Россия от циркония зависит от Украины, где данный металл добывался вместе с титаном и гафнием.
В советские годы производственная цепочка по цирконию и гафнию ядерной чистоты выглядела следующим образом: руда, добытая на Стремигородском и Малышевском месторождениях в Вальногорском районе Днепропетровской области (правый берег Днепра), а также на Иршанском и Валки-Гацковском месторождениях в Житомирской области, поставлялась на Верхнеднепровский ГМК, где из неё производилось до 30 тыс. тонн концентрата, содержащего 65 % циркония и 1,8 % гафния. Далее концентрат поставлялся на завод "Цирконий" в Днепродзержинске, а оттуда поступал на Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Удмуртии, где в 2020 году научились производить проволоку из гафния особой чистоты. Плюс цирконий добывался на Вольногорском ГМК, а затем поставлялся на "Завод циркониевых огнеупоров".
Теперь стоит вновь вернуться к Украине и её цирконию, так как на его примере можно хорошо проиллюстрировать не только отсутствие на Украине государства и всесилье олигархов, но и нежизнеспособность высоких переделов без кооперации с Россией.
ГНПП "Цирконий": пустить по рукам, а затем и по миру
В 1981 году в Днепродзержинске Днепропетровской области УССР заработал Приднепровский химический завод (ПХЗ). В соответствии с ещё советской программой развития атомной энергетики на базе ПХЗ планировалось создать производство металлического циркония реакторной чистоты мощностью до 4 тыс. тонн циркония в слитках в год. Но авария на ЧАЭС, а затем последовавший распад СССР поставили крест на реализации столь амбициозной задачи. ПХЗ к моменту распада СССР был самым современным предприятием атомной промышленности, но для независимой Украины предприятие превратилось в чемодан без ручки.
© Украина.руУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Украина.ру
Украина
В 1997 году уже на базе ПХЗ создали государственное научно-производственное предприятие "Цирконий". Планировалось, что ГНПП будет выпускать металлический цирконий, а также химические соединения на основе гафния, а металл станет основой для развития Украиной собственного ядерно-топливного цикла.
При Леониде Кучме единый комплекс ПХЗ разделили на отдельные предприятия. В процессе раздела имущества "Цирконий" получил 16 подразделений, из которых большая часть была непрофильной, и приличные долги. Поэтому с 2 тыс. тонн циркония и гафния в год мощности к концу 1990–х сократились до 120 тонн продукции, а уже с начала 2000-х производство металлического циркония и гафния на заводе прекратилось. Вместо металла предприятие поставляло в Россию полуфабрикаты — технический тетрафторид циркония в порошке в обмен на готовые тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) для украинских АЭС.
В 2002 году предприятие оказалось не в состоянии содержать инфраструктуру, гасить долги и выплачивать зарплаты сотрудникам. Но так как "Цирконий" был стратегическим предприятием, закрыть или приватизировать его не представлялось возможным. Поэтому его взяло на баланс министерство топлива и энергетики.
В это время Леонид Кучма передал "Цирконий" в рамках процедуры санации своему зятю Виктору Пинчуку, который с 2003 года контролировал и "Цирконий", и Государственный трубный институт им. Осады. В теории компания "Интерпайп" Пинчука могла стать структурой, на базе которой можно было не только оздоровить "Цирконий", но и вернуть ПХЗ возможность выпускать металлический цирконий и даже изготавливать трубки для тепловыделяющих элементов на мощностях Никопольского южно-трубного завода или опытном производстве самого Трубного института.
В 2008 году Украина и Россия договорились о совместном развитии циркониевого производства: планировалось совместно выпускать металлический цирконий. Само предприятие должны были включить в состав концерна "Ядерное топливо Украины". Долг предприятия к тому моменту вплотную подобрался к 75 млн гривен. Но ничего из этого не было сделано в силу целого комплекса факторов.
Во-первых, Виктор Пинчук тогда стал одним из партнёров Фонда Сороса на Украине, то есть иностранным агентом, управляющим стратегическим предприятием.
Во-вторых, сама Украина в тот момент управлялась Виктором Ющенко — ещё одним иностранным агентом. США в то время пытались зайти на рынок ядерного топлива советского дизайна (у советских реакторов ТВС шестигранные, а у западных АЭС — квадратные). Украина же должна была стать полигоном для опытной эксплуатации ТВС от Westinghouse. Соответственно, любые проекты по углублению кооперации с "Росатомом" и Россией либо рубились на корню, либо саботировались.
Собственно, к 2011 году — Виктор Янукович уже год как был президентом — ГНПП "Цирконий" прекратил производственную деятельность, а с завода ушла большая часть трудового коллектива: денег у предприятия не было не только за выплату заработных плат, но даже на обогрев производственных помещений.
Вот так просуществовав 10 лет в раздробленном состоянии, предприятие накопило долги и свалилось в процедуру банкротства, которая длилась ещё 10 лет — с 2002 по 2012 годы. А в 2014 году "Цирконий" передали "инвестору" в лице ГП "Восточный ГОК", которым тогда управляла ФПГ "Приват" Игоря Коломойского. Коломойский тогда был губернатором Днепропетровской области, а "Цирконий" попал в руки его заместителя, партнёра и украинского рейдера № 1 Геннадия Корбана. Контролировала процесс передачи имущества СБУ, в чьи задачи входило недопущение вывоза оборудования и материалов в Россию.
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Формально ФПГ "Приват" должна была вложить в "Цирконий" 130 млн гривен и запустить предприятие, затем сумму инвестиций сократили до 86 млн гривен, но и их ГНПП не увидело. Вместо выпуска металлического циркония или его технического тетрафторида предприятие должно было по плану санации заниматься автоперевозками. Только транспорта у него не было.
В конце января 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области прекратил процедуру санации ГНПП "Цирконий", признал предприятие банкротом и начал процедуру его ликвидации. Так закончилась эпоха Корбана на "Цирконии", а Украина упустила последний шанс производить металлический цирконий.
Украинские мечты о собственном ядерном топливном цикле США похоронили ещё раньше, хотя "Росатом" до последнего цеплялся за проект завода по фабрикации ядерного топлива и даже успел изготовить для него оборудование, которое, к счастью, Украине так и не передали. Но поставки циркония с Украины в Россию продолжались вплоть до начала СВО: концентрат шёл с Верхнеднепровского ГМК, а просто цирконий наверняка поставлялся ещё и предприятиями Дмитрия Фирташа даже тогда, когда они у него были отобраны и переданы в подчинение Объединённой горно-химической компании.
Теперь пора перейти к перспективным, но пока неосвоенным месторождениям циркония, которые после февраля 2022 года оказались под контролем России.
Донецкие редкоземельные металлы
Речь пойдёт об Азовском месторождении редкоземельных металлов площадью 100 га в 1 км от посёлка Володарское или в 25 км от ж/д станции Мариуполь. Азовское месторождение циркониевых руд на территории Донецкой области было разведано ещё во времена СССР. Основные поисковые работы на территории Азовской структуры проводились по циркониевым рудам в 1988–1992 году Приазовской экспедицией КП "Южукргеология". В начале 2000-х проводилась его промышленная оценка.
Азовское месторождение принадлежит к категории очень крупных редкоземельных месторождений с богатыми рудами (перспективные запасы — более 500 тыс. тонн TR2O3 (триоксиды редких металлов) при их содержании в рудах до 1–2 %). Промышленная ценность месторождения значительно увеличивается присутствием в рудах крупных запасов циркония (около 1 млн тонн ZrО2 при содержании 1,4 %). По стоимости иттрия и лантана оно в три раза богаче Ловозерского месторождения на Кольском полуострове и сопоставимо с такими уникальными месторождениями мира, как Байюнь-Обо (КНР) и Маунтин-Пасс (США).
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Наиболее разведанным в регионе является Мазуровское месторождение (Волновахский район Донецкой области). Здесь выявлено 16 рудных залежей с промышленным содержанием тантала, ниобия и циркония, а также сопутствующим ценным компонентом — нефелином. Общие запасы руд — более 200 млн тонн. Первая рудная залежь месторождения уже частично отрабатывалась открытым способом в течение 15 лет. После обогащения и переработки руды структурным подразделением ММК им. Ильича — его химико-металлургической фабрикой, которая в советское время называлась Донецким химико-металлургическим комбинатом, — получали циркониевый концентрат. Тогда Мазуровское считалось месторождением только циркона. К началу 90–х годов добыча редких и редкоземельных металлов была приостановлена.
Представляет промышленный интерес также техногенное месторождение — гидроотвал обогатительной фабрики, сложенный хвостами из отходов переработки редкометалльных руд Мазуровского месторождения за период 1947–1964 гг. — 2 млн тонн руд и отходов. По минералогическому и химическому составам отходы обогащения идентичны составу коренных руд Мазуровского месторождения.
В то же время разговоры о возобновлении добычи на указанных месторождениях ведутся более 20 лет, но никаких реальных подвижек в данном направлении за это время так и не произошло. А к попыткам начать добычу циркония на Азовском месторождении во времена Украины приступали трижды: в 2004, 2012 и 2021 годах, и каждый раз освоение срывалось из-за непримиримой позиции жителей Володарского. Они активно протестовали из-за нежелания переселяться из посёлка — карьер для добычи циркония находится всего в 1,5 км от его черты — и опасения радиоактивного загрязнения местности (жители боятся возникновения "второго Чернобыля"), а также исчезновения и загрязнения водных ресурсов и вывода из эксплуатации сельскохозяйственных земель.
Очевидно, что в силу крайнего богатства Донбасса на редкоземельные металлы и цирконий рано или поздно добыча минералов начнётся как на Азовском, так и на Мазуровском месторождениях. Весь вопрос в том, каким сопротивлением оно будет сопровождаться со стороны жителей Володарского и насколько перспективный добытчик этих полезных ископаемых (а им в текущих условиях может быть только "Росатом") захочет учесть мнение поднаторевших в отстаивании собственных прав жителей или что сможет им предложить.
 
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