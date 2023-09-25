https://ukraina.ru/20230925/1049601732.html

Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония

Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония - 25.09.2023 Украина.ру

Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о желании киевской власти организовать в стране производство ядерного топлива и вытеснить Россию если не с мирового рынка ядерного топлива, то с европейского рынка топлива для реакторов ВВЭР-440 так точно.

2023-09-25T04:20

2023-09-25T04:20

2023-09-25T04:24

эксклюзив

леонид кучма

игорь коломойский

украина

ядерное топливо

производство

россия

росатом

уран

сизо

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Комментировать подобные планы нужды нет — они заведомо нереалистичны. Во-первых, для захвата мирового рынка у киевской власти просто не хватит минерально-сырьевой базы, в отличие от "Росатома", который в августе 2023 года вышел на второе место в мире по запасам урана. Плюс у "Росатома" 60–70% поставок приходится на наиболее динамично растущий рынок Азии и Ближнего Востока, где реакторы строят, а не выводят из эксплуатации как в Германии. Во-вторых, у Украины нет собственно обогатительной промышленности, а уран мало добыть, его нужно ещё обогатить до необходимо процента (в случае с реакторами ВВЭР до 4,95% по 235 изотопу). В-третьих, у Украины нет собственного завода по фабрикации топлива – его могла бы построить Россия, но постмайданная власть сделала всё, чтобы этот проект оказался надёжно похоронен.Кроме того, у Украины нет производства металлического циркония и на этом моменте стоит остановиться, так как она, в отличие от темы с заводом, ураном и обогатительной промышленностью, практически не освещалась в СМИ, хотя один из её фигурантов теперь знакомится в украинском СИЗО с тремя уголовными делами с совокупным залогом по ним в сумме свыше 4 млрд гривен.Цирконий и гафний: антагонисты, живущие вместеЦирконий и гафний в природе существуют в виде двух промышленных минералов — циркона и бадделеита. У циркония и гафния разные свойства, хотя они и залегают вместе. Если цирконий не поглощает нейтроны, то гафний их, наоборот, активно поглощает. Поэтому для применения данных металлов в атомной промышленности их необходимо разделять.При этом гафния в мире крайне мало, не больше 1 млн тонн, что делает его особо ценным металлом.Половина выпускаемых в мире циркониевых концентратов используется в керамической промышленности, ещё 30 % — для производства огнеупорных материалов и изготовления пресс-форм для высокоточного литья; остальные 20 % идут в производство химических соединений циркония и металлического циркония.Из металлического циркония изготавливаются тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) для производства ядерного топлива, которые собираются в тепловыделяющие сборки (ТВС). Каждый ТВС — это пучок ТВЭЛов, объединённых дистанцирующей решёткой. В одном реакторе ВВЭР-1000 — от 150 до 180 тонн ядерного топлива. Большие объёмы производства ядерного топлива позволяют России контролировать 18 % мирового рынка циркониевого проката. Чем меньше в цирконии содержится гафния, тем меньше ТВЭЛ поглощает нейтронов и тем сильнее выгорает уран, то есть повышается эффективность использования ядерного топлива.Бадделеитовый концентрат является премиальным товаром, используемым для производства огнеупорной продукции, абразивов, конструкционной керамики и электроники. Этот концентрат, в отличие от циркониевого, нигде больше в мире за пределами России не производится.Основными производителями циркониевого концентрата являются шесть стран — Австралия, ЮАР, США, Мозамбик, Сенегал и Индонезия: их суммарная доля в мировом показателе в 2020 г. составила 87 %, причём Австралия и ЮАР обеспечили почти 60 %. Украина с запасами оксида циркония в районе 4 млн тонн находится на третьем месте в мире после ЮАР и Австралии. Россия по запасам циркония находится на шестом месте (доля — 5 %), но доля России в мировом производстве циркониевых концентратов не превышает 1 %.За последние 10 лет российская добыча циркония испытала два скачкообразных сокращения: в 2011–2013 гг. она в среднем составляла около 34 тыс. т ZrO2, в 2014–2016 гг. — около 25 тыс. т, а с 2017 г. находится на уровне 18,5–21 тыс. т. Количество получаемого диоксида циркония в концентратах сократилось с 8–9 тыс. т в 2011–2013 гг. до 6–7,3 тыс. т в последние четыре года. Добыча циркония ведётся на двух месторождениях в Мурманской области: коренном Ковдорском из комплексных бадделеит-апатит-магнетитовых руд и техногенном Ковдорском из хвостов обогащения коренных руд 1-го поля хвостохранилища. Оба месторождения эксплуатируются компанией АО "Ковдорский ГОК" (входит в состав АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"). Гафний получают из того же циркониевого или бадделеитового концентратов, но потребность в России в нём составляет порядка 2 тонн в год.При этом стоит отметить явный парадокс: металлический цирконий ядерной чистоты в России производят из импортного циркониевого концентрата, а редчайший бадделеитовый концентрат (Россия — единственная страна в мире, где его производят) практически полностью экспортируется. Всё дело в том, что для атомного машиностроения предпочтительнее использовать циркониевый концентрат вместо бадделеитового, так как из-за повышенного содержания в последнем радиоактивных элементов цена циркония из бадделеитового концентрата в 2,5–3 раза выше цены циркония из циркониевого концентрата.Бадделеитовый концентрат покупают Япония (60 %), Канада (14 %) и Германия (12 %). А импортирует Россия циркониевый концентрат, чья стоимость значительно ниже бадделеитового. Половину импорта циркониевого концентрата, который колеблется в коридоре от 6 до 11 тыс. тонн, традиционно обеспечивала Украина, ещё 23 % приходилось на Нидерланды.Именно поэтому цирконий в виде его промышленных минералов — циркона и бадделеита — включён в перечень стратегических видов минерального сырья и относится к третьей группе дефицитных полезных ископаемых.Как и в случае с титаном, Россия от циркония зависит от Украины, где данный металл добывался вместе с титаном и гафнием.В советские годы производственная цепочка по цирконию и гафнию ядерной чистоты выглядела следующим образом: руда, добытая на Стремигородском и Малышевском месторождениях в Вальногорском районе Днепропетровской области (правый берег Днепра), а также на Иршанском и Валки-Гацковском месторождениях в Житомирской области, поставлялась на Верхнеднепровский ГМК, где из неё производилось до 30 тыс. тонн концентрата, содержащего 65 % циркония и 1,8 % гафния. Далее концентрат поставлялся на завод "Цирконий" в Днепродзержинске, а оттуда поступал на Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Удмуртии, где в 2020 году научились производить проволоку из гафния особой чистоты. Плюс цирконий добывался на Вольногорском ГМК, а затем поставлялся на "Завод циркониевых огнеупоров".Теперь стоит вновь вернуться к Украине и её цирконию, так как на его примере можно хорошо проиллюстрировать не только отсутствие на Украине государства и всесилье олигархов, но и нежизнеспособность высоких переделов без кооперации с Россией.ГНПП "Цирконий": пустить по рукам, а затем и по мируВ 1981 году в Днепродзержинске Днепропетровской области УССР заработал Приднепровский химический завод (ПХЗ). В соответствии с ещё советской программой развития атомной энергетики на базе ПХЗ планировалось создать производство металлического циркония реакторной чистоты мощностью до 4 тыс. тонн циркония в слитках в год. Но авария на ЧАЭС, а затем последовавший распад СССР поставили крест на реализации столь амбициозной задачи. ПХЗ к моменту распада СССР был самым современным предприятием атомной промышленности, но для независимой Украины предприятие превратилось в чемодан без ручки.В 1997 году уже на базе ПХЗ создали государственное научно-производственное предприятие "Цирконий". Планировалось, что ГНПП будет выпускать металлический цирконий, а также химические соединения на основе гафния, а металл станет основой для развития Украиной собственного ядерно-топливного цикла.При Леониде Кучме единый комплекс ПХЗ разделили на отдельные предприятия. В процессе раздела имущества "Цирконий" получил 16 подразделений, из которых большая часть была непрофильной, и приличные долги. Поэтому с 2 тыс. тонн циркония и гафния в год мощности к концу 1990–х сократились до 120 тонн продукции, а уже с начала 2000-х производство металлического циркония и гафния на заводе прекратилось. Вместо металла предприятие поставляло в Россию полуфабрикаты — технический тетрафторид циркония в порошке в обмен на готовые тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) для украинских АЭС.В 2002 году предприятие оказалось не в состоянии содержать инфраструктуру, гасить долги и выплачивать зарплаты сотрудникам. Но так как "Цирконий" был стратегическим предприятием, закрыть или приватизировать его не представлялось возможным. Поэтому его взяло на баланс министерство топлива и энергетики. В это время Леонид Кучма передал "Цирконий" в рамках процедуры санации своему зятю Виктору Пинчуку, который с 2003 года контролировал и "Цирконий", и Государственный трубный институт им. Осады. В теории компания "Интерпайп" Пинчука могла стать структурой, на базе которой можно было не только оздоровить "Цирконий", но и вернуть ПХЗ возможность выпускать металлический цирконий и даже изготавливать трубки для тепловыделяющих элементов на мощностях Никопольского южно-трубного завода или опытном производстве самого Трубного института.В 2008 году Украина и Россия договорились о совместном развитии циркониевого производства: планировалось совместно выпускать металлический цирконий. Само предприятие должны были включить в состав концерна "Ядерное топливо Украины". Долг предприятия к тому моменту вплотную подобрался к 75 млн гривен. Но ничего из этого не было сделано в силу целого комплекса факторов. Во-первых, Виктор Пинчук тогда стал одним из партнёров Фонда Сороса на Украине, то есть иностранным агентом, управляющим стратегическим предприятием. Во-вторых, сама Украина в тот момент управлялась Виктором Ющенко — ещё одним иностранным агентом. США в то время пытались зайти на рынок ядерного топлива советского дизайна (у советских реакторов ТВС шестигранные, а у западных АЭС — квадратные). Украина же должна была стать полигоном для опытной эксплуатации ТВС от Westinghouse. Соответственно, любые проекты по углублению кооперации с "Росатомом" и Россией либо рубились на корню, либо саботировались.Собственно, к 2011 году — Виктор Янукович уже год как был президентом — ГНПП "Цирконий" прекратил производственную деятельность, а с завода ушла большая часть трудового коллектива: денег у предприятия не было не только за выплату заработных плат, но даже на обогрев производственных помещений.Вот так просуществовав 10 лет в раздробленном состоянии, предприятие накопило долги и свалилось в процедуру банкротства, которая длилась ещё 10 лет — с 2002 по 2012 годы. А в 2014 году "Цирконий" передали "инвестору" в лице ГП "Восточный ГОК", которым тогда управляла ФПГ "Приват" Игоря Коломойского. Коломойский тогда был губернатором Днепропетровской области, а "Цирконий" попал в руки его заместителя, партнёра и украинского рейдера № 1 Геннадия Корбана. Контролировала процесс передачи имущества СБУ, в чьи задачи входило недопущение вывоза оборудования и материалов в Россию.Формально ФПГ "Приват" должна была вложить в "Цирконий" 130 млн гривен и запустить предприятие, затем сумму инвестиций сократили до 86 млн гривен, но и их ГНПП не увидело. Вместо выпуска металлического циркония или его технического тетрафторида предприятие должно было по плану санации заниматься автоперевозками. Только транспорта у него не было.В конце января 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области прекратил процедуру санации ГНПП "Цирконий", признал предприятие банкротом и начал процедуру его ликвидации. Так закончилась эпоха Корбана на "Цирконии", а Украина упустила последний шанс производить металлический цирконий. Украинские мечты о собственном ядерном топливном цикле США похоронили ещё раньше, хотя "Росатом" до последнего цеплялся за проект завода по фабрикации ядерного топлива и даже успел изготовить для него оборудование, которое, к счастью, Украине так и не передали. Но поставки циркония с Украины в Россию продолжались вплоть до начала СВО: концентрат шёл с Верхнеднепровского ГМК, а просто цирконий наверняка поставлялся ещё и предприятиями Дмитрия Фирташа даже тогда, когда они у него были отобраны и переданы в подчинение Объединённой горно-химической компании.Теперь пора перейти к перспективным, но пока неосвоенным месторождениям циркония, которые после февраля 2022 года оказались под контролем России.Донецкие редкоземельные металлыРечь пойдёт об Азовском месторождении редкоземельных металлов площадью 100 га в 1 км от посёлка Володарское или в 25 км от ж/д станции Мариуполь. Азовское месторождение циркониевых руд на территории Донецкой области было разведано ещё во времена СССР. Основные поисковые работы на территории Азовской структуры проводились по циркониевым рудам в 1988–1992 году Приазовской экспедицией КП "Южукргеология". В начале 2000-х проводилась его промышленная оценка.Азовское месторождение принадлежит к категории очень крупных редкоземельных месторождений с богатыми рудами (перспективные запасы — более 500 тыс. тонн TR2O3 (триоксиды редких металлов) при их содержании в рудах до 1–2 %). Промышленная ценность месторождения значительно увеличивается присутствием в рудах крупных запасов циркония (около 1 млн тонн ZrО2 при содержании 1,4 %). По стоимости иттрия и лантана оно в три раза богаче Ловозерского месторождения на Кольском полуострове и сопоставимо с такими уникальными месторождениями мира, как Байюнь-Обо (КНР) и Маунтин-Пасс (США).Наиболее разведанным в регионе является Мазуровское месторождение (Волновахский район Донецкой области). Здесь выявлено 16 рудных залежей с промышленным содержанием тантала, ниобия и циркония, а также сопутствующим ценным компонентом — нефелином. Общие запасы руд — более 200 млн тонн. Первая рудная залежь месторождения уже частично отрабатывалась открытым способом в течение 15 лет. После обогащения и переработки руды структурным подразделением ММК им. Ильича — его химико-металлургической фабрикой, которая в советское время называлась Донецким химико-металлургическим комбинатом, — получали циркониевый концентрат. Тогда Мазуровское считалось месторождением только циркона. К началу 90–х годов добыча редких и редкоземельных металлов была приостановлена.Представляет промышленный интерес также техногенное месторождение — гидроотвал обогатительной фабрики, сложенный хвостами из отходов переработки редкометалльных руд Мазуровского месторождения за период 1947–1964 гг. — 2 млн тонн руд и отходов. По минералогическому и химическому составам отходы обогащения идентичны составу коренных руд Мазуровского месторождения.В то же время разговоры о возобновлении добычи на указанных месторождениях ведутся более 20 лет, но никаких реальных подвижек в данном направлении за это время так и не произошло. А к попыткам начать добычу циркония на Азовском месторождении во времена Украины приступали трижды: в 2004, 2012 и 2021 годах, и каждый раз освоение срывалось из-за непримиримой позиции жителей Володарского. Они активно протестовали из-за нежелания переселяться из посёлка — карьер для добычи циркония находится всего в 1,5 км от его черты — и опасения радиоактивного загрязнения местности (жители боятся возникновения "второго Чернобыля"), а также исчезновения и загрязнения водных ресурсов и вывода из эксплуатации сельскохозяйственных земель.Очевидно, что в силу крайнего богатства Донбасса на редкоземельные металлы и цирконий рано или поздно добыча минералов начнётся как на Азовском, так и на Мазуровском месторождениях. Весь вопрос в том, каким сопротивлением оно будет сопровождаться со стороны жителей Володарского и насколько перспективный добытчик этих полезных ископаемых (а им в текущих условиях может быть только "Росатом") захочет учесть мнение поднаторевших в отстаивании собственных прав жителей или что сможет им предложить.

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эксклюзив, леонид кучма, игорь коломойский, украина, ядерное топливо, производство, россия, росатом, уран, сизо, энергетика, металл, месторождения