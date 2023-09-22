https://ukraina.ru/20230922/1049628060.html

Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist

Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist - 22.09.2023 Украина.ру

Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist

Украинским властям трудно вовлечь общество в боевые действия, особенно отдыхающих в заведениях цветущего и великолепного в осенних солнечных лучах Киева. Об этом пишет журнал The Economist

2023-09-22T14:49

2023-09-22T14:49

2023-09-22T14:49

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Репортаж выстроен на контрасте. С одной стороны - мирная идиллия Киева с множеством отдыхающих в кафе и модных барах. С другой – признаки "войны с Россией, которая длится уже 18 месяцев".Автор публикации после беседы с военнослужащим констатировал:"Контрнаступление Украины пока не дало тех результатов, на которые рассчитывал он и другие. Российские рубежи не рухнули. Почти пятая часть украинской территории остается в руках России. В надвигающейся войне на истощение неясно, у кого из сторон больше сил. Отчасти, конечно, это зависит от второй неопределенности: в каких объемах будет продолжаться военная и финансовая поддержка союзников Украины по мере продолжения войны".Отмечено, что "запасы добровольцев иссякли" и сейчас на окончание конфликта в течение года рассчитывает менее трети украинцев. Владимир Зеленский уверен в готовности "воевать очень долго". Он, по мнению автора публикации, инициировал "сдвиг" в военной сфере назначением министром обороны бизнесмена Рустема Умерова, который "лично заинтересован в войне, поскольку является крымским татарином".Большое внимание в публикации уделено социологии в ходе конфликта, который упорно называется им "войной". Автор издания сообщил: Он также сослался на некий недавний опрос, согласно которому около половины уехавших в Германию намерены остаться там в обозримом будущем. Жена украинского лидера Елена Зеленская констатировала рост разводов, "потому что женщины и дети находятся за границей, а мужчины - здесь"."Теперь Украина пополняет ряды военнослужащих за счет призыва. Некоторые молодые люди, еще не призванные в армию, опасаются выходить из дома или проходить контрольно-пропускные пункты, боясь, что их заманят. Многие пытаются с помощью взяток избежать службы в армии и нелегально покинуть страну. В прошлом месяце Зеленский уволил начальников всех региональных военкоматов. На их место были назначены военнослужащие с боевым опытом, прошедшие проверку спецслужбами. Ранее в этом месяце Министерство обороны резко сократило число освобождений от службы по медицинским показаниям", -сказано в публикации.Там также отмечено, что доверие украинцев к политикам снизилось с 60% в декабре до 44% в июне. Снизилась и доля считающих, что постсоветская республика находится на правильном пути, также снизилась. Общественное беспокойство вызывает коррупция."Поддержка независимости Украины является самой высокой за всю историю страны и составляет 82%", - отметил автор журнала.Он также сообщил, что только 23% участников проведенного опроса считают, что следует начать переговоры, отметив: В конце публикации также сказано, что исследование кипрского аналитического "Центра устойчивого мира и демократического развития", показывает, что, несмотря на войну, украинцы стали более оптимистично смотреть в будущее. Авторы социологического исследования во время "войны" не названы.

https://ukraina.ru/20230920/1049548040.html

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новости, потери, потери всу, территориальные потери, всу, демография, владимир зеленский, елена зеленская, социология, социологи, опросы, статистика, мобилизация, призывники, сво