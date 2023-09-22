Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist - 22.09.2023 Украина.ру
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Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist
Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist - 22.09.2023 Украина.ру
Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist
Украинским властям трудно вовлечь общество в боевые действия, особенно отдыхающих в заведениях цветущего и великолепного в осенних солнечных лучах Киева. Об этом пишет журнал The Economist
2023-09-22T14:49
2023-09-22T14:49
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владимир зеленский
елена зеленская
социология
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Репортаж выстроен на контрасте. С одной стороны - мирная идиллия Киева с множеством отдыхающих в кафе и модных барах. С другой – признаки "войны с Россией, которая длится уже 18 месяцев".Автор публикации после беседы с военнослужащим констатировал:"Контрнаступление Украины пока не дало тех результатов, на которые рассчитывал он и другие. Российские рубежи не рухнули. Почти пятая часть украинской территории остается в руках России. В надвигающейся войне на истощение неясно, у кого из сторон больше сил. Отчасти, конечно, это зависит от второй неопределенности: в каких объемах будет продолжаться военная и финансовая поддержка союзников Украины по мере продолжения войны".Отмечено, что "запасы добровольцев иссякли" и сейчас на окончание конфликта в течение года рассчитывает менее трети украинцев. Владимир Зеленский уверен в готовности "воевать очень долго". Он, по мнению автора публикации, инициировал "сдвиг" в военной сфере назначением министром обороны бизнесмена Рустема Умерова, который "лично заинтересован в войне, поскольку является крымским татарином".Большое внимание в публикации уделено социологии в ходе конфликта, который упорно называется им "войной". Автор издания сообщил: Он также сослался на некий недавний опрос, согласно которому около половины уехавших в Германию намерены остаться там в обозримом будущем. Жена украинского лидера Елена Зеленская констатировала рост разводов, "потому что женщины и дети находятся за границей, а мужчины - здесь"."Теперь Украина пополняет ряды военнослужащих за счет призыва. Некоторые молодые люди, еще не призванные в армию, опасаются выходить из дома или проходить контрольно-пропускные пункты, боясь, что их заманят. Многие пытаются с помощью взяток избежать службы в армии и нелегально покинуть страну. В прошлом месяце Зеленский уволил начальников всех региональных военкоматов. На их место были назначены военнослужащие с боевым опытом, прошедшие проверку спецслужбами. Ранее в этом месяце Министерство обороны резко сократило число освобождений от службы по медицинским показаниям", -сказано в публикации.Там также отмечено, что доверие украинцев к политикам снизилось с 60% в декабре до 44% в июне. Снизилась и доля считающих, что постсоветская республика находится на правильном пути, также снизилась. Общественное беспокойство вызывает коррупция."Поддержка независимости Украины является самой высокой за всю историю страны и составляет 82%", - отметил автор журнала.Он также сообщил, что только 23% участников проведенного опроса считают, что следует начать переговоры, отметив: В конце публикации также сказано, что исследование кипрского аналитического "Центра устойчивого мира и демократического развития", показывает, что, несмотря на войну, украинцы стали более оптимистично смотреть в будущее. Авторы социологического исследования во время "войны" не названы.
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новости, потери, потери всу, территориальные потери, всу, демография, владимир зеленский, елена зеленская, социология, социологи, опросы, статистика, мобилизация, призывники, сво
Новости, потери, потери ВСУ, территориальные потери, ВСУ, демография, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, социология, социологи, опросы, статистика, мобилизация, призывники, СВО

Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist

14:49 22.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Украинским властям трудно вовлечь общество в боевые действия, особенно отдыхающих в заведениях цветущего и великолепного в осенних солнечных лучах Киева. Об этом пишет журнал The Economist
Репортаж выстроен на контрасте. С одной стороны - мирная идиллия Киева с множеством отдыхающих в кафе и модных барах. С другой – признаки "войны с Россией, которая длится уже 18 месяцев".
Автор публикации после беседы с военнослужащим констатировал:
"Контрнаступление Украины пока не дало тех результатов, на которые рассчитывал он и другие. Российские рубежи не рухнули. Почти пятая часть украинской территории остается в руках России. В надвигающейся войне на истощение неясно, у кого из сторон больше сил. Отчасти, конечно, это зависит от второй неопределенности: в каких объемах будет продолжаться военная и финансовая поддержка союзников Украины по мере продолжения войны".
Отмечено, что "запасы добровольцев иссякли" и сейчас на окончание конфликта в течение года рассчитывает менее трети украинцев. Владимир Зеленский уверен в готовности "воевать очень долго". Он, по мнению автора публикации, инициировал "сдвиг" в военной сфере назначением министром обороны бизнесмена Рустема Умерова, который "лично заинтересован в войне, поскольку является крымским татарином".
Большое внимание в публикации уделено социологии в ходе конфликта, который упорно называется им "войной". Автор издания сообщил:
"Пожалуй, самым тяжелым ударом, который нанесла война экономике страны, стал отток 7 млн. украинцев - почти 20% довоенного населения, составлявшего 37 млн. человек. Более двух третей из них - женщины, поскольку мужчинам, достигшим боевого возраста, запрещено покидать страну. Трудоспособное население сократилось с 16,7 млн. человек в 2021 году до 12,4 млн. человек в этом году".
Он также сослался на некий недавний опрос, согласно которому около половины уехавших в Германию намерены остаться там в обозримом будущем. Жена украинского лидера Елена Зеленская констатировала рост разводов, "потому что женщины и дети находятся за границей, а мужчины - здесь".
"Теперь Украина пополняет ряды военнослужащих за счет призыва. Некоторые молодые люди, еще не призванные в армию, опасаются выходить из дома или проходить контрольно-пропускные пункты, боясь, что их заманят. Многие пытаются с помощью взяток избежать службы в армии и нелегально покинуть страну. В прошлом месяце Зеленский уволил начальников всех региональных военкоматов. На их место были назначены военнослужащие с боевым опытом, прошедшие проверку спецслужбами. Ранее в этом месяце Министерство обороны резко сократило число освобождений от службы по медицинским показаниям", -сказано в публикации.
Там также отмечено, что доверие украинцев к политикам снизилось с 60% в декабре до 44% в июне. Снизилась и доля считающих, что постсоветская республика находится на правильном пути, также снизилась. Общественное беспокойство вызывает коррупция.
"Поддержка независимости Украины является самой высокой за всю историю страны и составляет 82%", - отметил автор журнала.
Он также сообщил, что только 23% участников проведенного опроса считают, что следует начать переговоры, отметив:
"Даже на востоке и юге страны, принявших на себя основную тяжесть войны, поддержка переговоров относительно невелика - 32% и 39% соответственно. Только 5% украинцев готовы уступить России какую-либо территорию и только 18% - отказаться от вступления в НАТО".
В конце публикации также сказано, что исследование кипрского аналитического "Центра устойчивого мира и демократического развития", показывает, что, несмотря на войну, украинцы стали более оптимистично смотреть в будущее. Авторы социологического исследования во время "войны" не названы.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 06:15
"Больше двух миллионов": военный эксперт раскрыл масштаб безвозвратных потерь ВСУПосле огромных потерь во время наступления в рядах ВСУ возник острый дефицит профессиональных военных. А новые призывники просто не успевают пройти минимальную подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру китайский военный эксперт и блогер Хун Юань
 
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