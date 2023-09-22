"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий - 22.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230922/1049626983.html
"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий
"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий - 22.09.2023 Украина.ру
"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий
Возможна ещё одна атака со стороны ВСУ по штабу Черноморского флота, сообщил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев и призвал не выезжать в центр города
2023-09-22T13:51
2023-09-22T13:51
новости
россия
крым
севастополь
удар
черноморский флот
михаил развожаев
всу
ракетный удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102290/85/1022908580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8dd225ed27563868d5c5ec19858221f9.jpg
На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника, отметил Развожаев.Губернатор добавил, что огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.В 13:20 губернатор сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.СМИ сообщают, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к мечту ЧП едет большое количество скорых.
https://ukraina.ru/20230922/1049625965.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102290/85/1022908580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_504c4b739e885b6c53a24ef4244406e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, севастополь, удар, черноморский флот, михаил развожаев, всу, ракетный удар
Новости, Россия, Крым, Севастополь, удар, Черноморский флот, Михаил Развожаев, ВСУ, ракетный удар

"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий

13:51 22.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Возможна ещё одна атака со стороны ВСУ по штабу Черноморского флота, сообщил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев и призвал не выезжать в центр города
"Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия", - написал губернатор.
На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника, отметил Развожаев.
Губернатор добавил, что огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.
В 13:20 губернатор сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
СМИ сообщают, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к мечту ЧП едет большое количество скорых.
Открытие мемориального комплекса «Малахов курган» после реконструкции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
13:36
Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - властиПо штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об этиом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев
 
НовостиРоссияКрымСевастопольударЧерноморский флотМихаил РазвожаевВСУракетный удар
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31"Успех" Зеленского и его последствия
14:14"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю
13:51"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий
13:43"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву
13:41Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"
13:41Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
13:36Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти
13:27Александр Тиханский: Даже если Россия защитит тылы и улучшит разведку, ВСУ закончатся лишь через 1,5 года
13:25"Улыбаемся и машем". Ермак сфотографировался с Кулебой в Белом доме
13:23Хмельницкая епархия УПЦ разоблачила аферу властей по "переходу" храма в раскольническую ПЦУ
13:07Переосмысление и длительная война. Сценарий украинского кризиса от The Economist
13:00Олигархов пощадили, сожжение Москвы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 сентября
12:35В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака
12:25Специальная оговорка: Фон дер Ляйен назначила Россию виновной в атомной бомбардировке Хиросимы
12:24За обстрелы Донецка и Луганска: СК РФ предъявил обвинение генералам ВСУ за преступные приказы до СВО
12:23Банк России выпустил новую монету, посвященную новым регионам РФ
12:23В городах России появятся скульптуры донецкого кузнеца, посвященные героям СВО
12:22"В польский грош не ставят": Ближайшие союзники не видят в Украине партнера - Медведев
12:12Имитация для Евросоюза. Верховная Рада придумала, как по-новому дискриминировать русскоязычных
11:58СК РФ: план ВСУ по обороне Мариуполя был грубым нарушением международного гуманитарного права
Лента новостейМолния