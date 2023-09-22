https://ukraina.ru/20230922/1049626983.html

"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий

"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий - 22.09.2023 Украина.ру

"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий

Возможна ещё одна атака со стороны ВСУ по штабу Черноморского флота, сообщил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев и призвал не выезжать в центр города

2023-09-22T13:51

2023-09-22T13:51

2023-09-22T13:51

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На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника, отметил Развожаев.Губернатор добавил, что огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.В 13:20 губернатор сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.СМИ сообщают, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к мечту ЧП едет большое количество скорых.

https://ukraina.ru/20230922/1049625965.html

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новости, россия, крым, севастополь, удар, черноморский флот, михаил развожаев, всу, ракетный удар