https://ukraina.ru/20230922/1049626983.html
"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий
"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий - 22.09.2023 Украина.ру
"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий
Возможна ещё одна атака со стороны ВСУ по штабу Черноморского флота, сообщил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев и призвал не выезжать в центр города
2023-09-22T13:51
2023-09-22T13:51
2023-09-22T13:51
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россия
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севастополь
удар
черноморский флот
михаил развожаев
всу
ракетный удар
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На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника, отметил Развожаев.Губернатор добавил, что огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания.В 13:20 губернатор сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.СМИ сообщают, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота разбросаны на сотни метров, к мечту ЧП едет большое количество скорых.
https://ukraina.ru/20230922/1049625965.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, севастополь, удар, черноморский флот, михаил развожаев, всу, ракетный удар
Новости, Россия, Крым, Севастополь, удар, Черноморский флот, Михаил Развожаев, ВСУ, ракетный удар
"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий
Возможна ещё одна атака со стороны ВСУ по штабу Черноморского флота, сообщил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев и призвал не выезжать в центр города