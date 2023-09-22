https://ukraina.ru/20230922/1049624114.html

Александр Тиханский: Даже если Россия защитит тылы и улучшит разведку, ВСУ закончатся лишь через 1,5 года

Александр Тиханский: Даже если Россия защитит тылы и улучшит разведку, ВСУ закончатся лишь через 1,5 года - 22.09.2023 Украина.ру

Александр Тиханский: Даже если Россия защитит тылы и улучшит разведку, ВСУ закончатся лишь через 1,5 года

Под Купянском ВСУ располагают 100-тысячной группировкой войск, а на Запорожье их – 200 тысяч. Численность же российской группировки войск сейчас – около 150 тысяч

2023-09-22T13:27

2023-09-22T13:27

2023-09-22T13:27

интервью

яков кедми

всу

россия

пво

ракеты

рсзо

сво

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Даже если у России есть в резерве 150 тысячная группировка из мобилизованных, она может вступить в бой только через пару месяцев, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее известный военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью Украина.ру заявил, что уже через две-три недели "контрнаступ" ВСУ окончательно выдохнется. По его словам, в этом случае настанет идеальный момент для стратегического российского наступления, чтобы не дать противнику перейти к стратегической обороне. Кедми полагает, что решение о таком наступлении зависит исключительно от политической воли Владимира Путина.- Александр Иванович, вы могли бы привести аргументы относительно того, почему этот красивый и логичный сценарий на сегодняшний день невозможен?- Сразу скажу, что под Купянском ВСУ располагают 100 тысячной группировкой войск, а на Запорожье – их 200 тысяч. Численность российской группировки войск сейчас всего около 150 тысяч. Даже если у России есть в резерве 150 тысячная группировка из мобилизованных, то она может вступить в бой только через пару месяцев. Поэтому именно сегодня такое большое наступление России попросту невозможно.- Получается, даже если у нас где-то есть крупные резервы, мы их можем использовать лишь для продвижения на отдельных направлениях?- Никаких прорывов на линии фронта нет и не будет. Для стратегического наступления нужны очень крупные резервы.Более того, ВСУ боятся скапливать свои крупные резервы в большом количестве, поскольку Россия сразу нанесет по ним массированные огневые удары. А ВС РФ больше нравится тактика мясорубки, когда противник идет в наступление мелкими группами без особой поддержки техники, а их попросту перемалывают.Если раньше соотношение потерь между ВС РФ и ВСУ было 1:10, то сейчас на отдельных участках оно составляет 1:40.- А если ВС РФ будут иметь превосходство в средствах, это тоже проблему не решит? В любом случае нужно численное превосходство или как минимум паритет?- Сегодня главная проблема ВС РФ состоит в защите своих тылов и гражданских объектов на российской территории. ВСУ наносят слишком много таких ударов, а это вызывает недовольство среди населения.Решить эту проблему можно только одним способом – подавлять точки вылета беспилотников и сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow. А если США все же поставят Украине ракеты ATACMS, то угроза тылам в глубине российской территории будет еще сильнее.Противник начнет бить по аэродромам и нефтехранилищам, чтобы показать Западу, что ВСУ в состоянии наносить удары по России в глубине ее территории, а не только на линии боевого соприкосновении.- Получается, для защиты тылов России нужно много авиации и ПВО, чтобы подавлять пусковые установки и сбивать ракеты?- Как бывший пвошник я могу сказать, что нам не нужно очень много комплексов. Надо их грамотно расставить и грамотно ими маневрировать. Сегодня у нас есть проблемы с линией сухопутных малых средств ПВО и средств ПВО большого объема (С-300, С-400, "Панцирь" и "Тор"). Если провести реорганизацию и привести это все в единую систему, у украинских ракет и беспилотников никаких шансов не будет.- А для наступления российской армии что нужно?- Разведка, разведка и еще раз разведка. Нужно выявлять цели и наносить по ним удары. Да, у нас есть небольшие проблемы, связанные с дальнобойностью артиллерии и РСЗО. Но если этим средствам будет дано своевременное и точное целеуказание, нам будет легче воевать.- Учитывая недостатки, которые есть у нашей армии, можем ли мы рассчитывать, что у ВСУ просто-напросто закончится личный состав?- Личный состав у ВСУ может закончиться через год-полтора.Если киевский режим и дальше будет отправлять людей в "мясные штурмы" по всей линии боевого соприкосновения, то соотношения потерь между ВС РФ и ВСУ и дальше будет составлять 1:40. Долго в таком режиме воевать невозможно.Не забывайте также, что на Украине на 2024 год запланированы выборы. Неважно, состоятся они или нет. Это все равно вызовет волнения внутри страны, которые могут перерасти в новый майдан.

https://ukraina.ru/20230909/1049279449.html

https://ukraina.ru/20230922/1049607207.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, яков кедми, всу, россия, пво, ракеты, рсзо, сво