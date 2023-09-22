https://ukraina.ru/20230922/1049622102.html

Хмельницкая епархия УПЦ разоблачила аферу властей по "переходу" храма в раскольническую ПЦУ

Хмельницкая епархия УПЦ разоблачила аферу властей по "переходу" храма в раскольническую ПЦУ - 22.09.2023 Украина.ру

Хмельницкая епархия УПЦ разоблачила аферу властей по "переходу" храма в раскольническую ПЦУ

В Хмельницкой епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) разоблачили аферу властей по "переходу" Дмитриевского храма в селе Яворовцы в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом 21 сентября сообщили в соцсети епархии

2023-09-22T13:23

2023-09-22T13:23

2023-09-22T13:23

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На прошлой неделе в Яворовцах прошло два собрания: законное собрание церковной Дмитриевской общины УПЦ и незаконное собрание посторонних людей, не имеющих к религиозной общине никакого отношения."Настоятель и члены религиозной общины Дмитриевского храма с. Яворовцы Хмельницкой епархии УПЦ единогласным волеизъявлением решили оставаться в подчинении УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. В то же время представители территориальной общины, не имеющие никакого отношения к религиозной общине, в приблизительном количестве 20-30 человек решили изменить подчиненность прихода в пользу ПЦУ", – указали в материале епархии.Причем в сообщении Красиловского горсовета написали, будто на собрании "по переходу" участвовало "почти 250 прихожан", что оказалось очевидной неправдой, поскольку настоящие прихожане засняли это собрание.Там подчеркнули, что для участников фальшивого собрания законами Украины предусмотрена юридическая ответственность."В случае незаконного нарушения конституционных прав членов религиозной организации путем перерегистрации конфессионального подчинения, религиозная община Свято-Дмитровского храма с. Яворовцы будут отстаивать свои законные права в национальных и европейских судах", – пригрозили в епархии.Ранее мэр Красилова в Хмельницкой области в телеэфире призналась, что общины УПЦ в городе не хотят переходить в ПЦУ, а власти превысили свои полномочия и запретили УПЦ в Красилове незаконно.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ukraina.ru/20230919/1049532258.html

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упц, пцу, новости, церковь, собрание