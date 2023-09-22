На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 22 сентября сообщило, что передало в суд обвинительный акт в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбард
"В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в интернете и через ломбарды. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в материале на сайте Госбюро.
По версии следствия, военный присвоил 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров разных моделей.
Общая сумма ущерба составила 3,2 миллиона гривен (87 тысяч долларов).
Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.