https://ukraina.ru/20230922/1049618573.html

На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды

На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды - 22.09.2023 Украина.ру

На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 22 сентября сообщило, что передало в суд обвинительный акт в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбард

2023-09-22T11:35

2023-09-22T11:35

2023-09-22T11:35

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По версии следствия, военный присвоил 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров разных моделей. Общая сумма ущерба составила 3,2 миллиона гривен (87 тысяч долларов).Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

https://ukraina.ru/20230907/1049244415.html

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новости, военный, украина, ломбард, суд