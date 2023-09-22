На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды - 22.09.2023 Украина.ру
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На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды
На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды - 22.09.2023 Украина.ру
На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 22 сентября сообщило, что передало в суд обвинительный акт в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбард
2023-09-22T11:35
2023-09-22T11:35
новости
военный
украина
ломбард
суд
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По версии следствия, военный присвоил 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров разных моделей. Общая сумма ущерба составила 3,2 миллиона гривен (87 тысяч долларов).Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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новости, военный, украина, ломбард, суд
Новости, военный, Украина, ломбард, Суд

На Украине осудят офицера, сдававшего военное имущество в ломбарды

11:35 22.09.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 22 сентября сообщило, что передало в суд обвинительный акт в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей в Житомирской области, который сдавал военное имущество в ломбард
"В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в интернете и через ломбарды. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в материале на сайте Госбюро.
По версии следствия, военный присвоил 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров разных моделей.
Общая сумма ущерба составила 3,2 миллиона гривен (87 тысяч долларов).
Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 17:05
Одни критикуют, другие воруют. США намерены поддержать коррупцию на Украине российскими деньгамиГоссекретарь США Энтони Блинкен обещал Киеву на поддержку ветеранов 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских бизнесменов, против которых в США введены санкции
 
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