https://ukraina.ru/20230922/1049613945.html

Унизительный, но не провальный. Итоги визита утопающего Зеленского на Генассамблею ООН

Унизительный, но не провальный. Итоги визита утопающего Зеленского на Генассамблею ООН - 22.09.2023 Украина.ру

Унизительный, но не провальный. Итоги визита утопающего Зеленского на Генассамблею ООН

Российские СМИ в основном обратили внимание на полупустой зал Генассамблеи во время выступления Зеленского, заявление президента Польши Дуды, сравнившего Украину с утопающим, который готов утопить спасателя, зерновой конфликт между Варшавой и Киевом

2023-09-22T09:19

2023-09-22T09:19

2023-09-22T10:36

эксклюзив

украина

ростислав ищенко

владимир зеленский

генассамблея оон

джо байден

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А еще отказ конгресса США предоставить президенту Украины трибуну для выступления перед американскими законодателями.Из этого делается вывод, что полёт Зеленского за океан провальный и Запад, чуть ли не завтра откажется от Украины. Но так ли это?Для начала давайте вспомним, какую цель преследовал Зеленский, затем определим, как он её реализовал, а уж после будем делать вывод о провальности или успешности визита. Ведь дело в цели и её реализации, а не во внешних проявлениях симпатий/антипатий. Помните анекдот про Змея Горыныча, который на битву с богатырём не вышел: «Ну да трус, да слабак, да жалкий червяк. Зато жив остался!» (Змей свою задачу выполнил, а что там богатырь про него думает, ему всё равно).Зеленский ехал, чтобы обеспечить сохранение западной поддержки Украины после провального наступления ВСУ и усиления в США политиков, требующих договориться с Россией о мире (перемирии) за счёт уступки украинских территорий, возможно даже больших, чем ВС РФ контролируют в данный момент или будут контролировать в момент начала переговоров. Посмотрим, решил ли он эту задачу?Начнём с полупустого зала. Это явный провал украинских пропагандистов. Если бы они не начали мухлевать с кадрами хроники и не получили бы сюжет, в котором Зеленский, находясь в зале, слушает себя же выступающего на трибуне, никто бы вообще не обратил на это внимание. Дело в том, что половина зала для ГА ООН — это очень хорошо. Больше собирается послушать только лидеров России, США, Китая или какого-то модного «калифа на час». Шольца слушало меньше людей, чем Зеленского. Вообще же, для лидеров таких государств, как Украина или какой-нибудь другой бантустан Запада и двадцать слушателей хорошо. Бывает и меньше.Так что Зеленский-политик, хоть уже и не собирает полные залы, как собирал Зеленский-юморист, но аудитория у него ещё вполне приличная. Не знаю, как было поставлено его выступление по времени. Возможно, что людей было много просто потому, что он выступал вначале и они не успели устать и уйти, но факт: половина зала — это для Зеленского много. Это не провал.Далее была заочная перепалка с Дудой и Моравецким по зерновому вопросу, демонстративный отказ Дуды от встречи с Зеленским в ООН, известная фраза об утопленнике, намёк на то, что оружие на Украину идёт в основном через польскую территорию. И? И к концу дня Украина договорилась со Словакией о снятии запрета на ввоз её сельскохозяйственной продукции после выработки механизма её лицензирования, а Польша вполне официально заявила, что готова к переговорам об устраивающем обе страны формате работы с украинским зерном. Неофициально же поляки довели до сведения Киева то, что и так было понятно: через три недели пройдут выборы и позиция Польши уже не будет такой жёсткой. Потерпите, мол, договоримся, а пока давайте встретимся и будем вести дебаты.Это, конечно, не победа. Но это и не поражение. Это не разрыв с Польшей, наоборот, Варшава подчеркнула, что она будет и дальше спасать этого утопленника, а жёсткость тона вызвана заботой об украинских же интересах. В прежних объёмах украинское зерно на рынок Восточной Европы не попадёт, но транзит в Западную, судя по всему откроется, а какая-то часть осядет и в Восточной — местные коррупционеры тоже есть хотят. Следовательно потери американских «аграриев», владеющих украинскими агрохолдингами будут не катастрофичны, прибыли сохранятся, а значит, сохранится и поддержка ими Зеленского, который, в отличие от всех предыдущих президентов Украины, оказался единственным, кто послушно и с энтузиазмом по первому свистку бросается решать их проблемы. Они будут и на конгресс давить, требуя не ослаблять поддержку Киева, помогая администрации Байдена, которая давно с Зеленским в одной лодке, выбивать для Киева новое финансирование.Отсутствие встречи с Байденом в Нью-Йорке не проблема, поскольку участие в неделе высокого уровня ООН Зеленский совместил с визитом в США. С Байденом он встретился в Вашингтоне и «добрый дедушка» пообещал ему и дальше помогать по мере возможностей. Возможностей сейчас у него поменьше, так как конгресс артачится и не желает вотировать Украине новые 24 миллиарда долларов, но он будет стараться.Отказ конгресса выслушать речь Зеленского, безусловно, плохой знак для него. И не потому, что американские законодатели его уже слушали и ничего нового он не скажет. В конгрессе выступают не для того, чтобы что-то новое рассказать, а чтобы США могли продемонстрировать общенациональный консенсус в вопросе поддержки какого-нибудь политика и его страны. Тем не менее встречи с несколькими влиятельными конгрессменами состоялись, фраза Зеленского о том, что, если помощь прекратится, Украина потерпит поражение, была не только услышана, но и растиражирована. Следовательно, теперь та политическая сила на Западе, которая возьмёт на себя ответственность за остановку военной и финансовой помощи Киеву окажется в глазах политиков и общества виновна в геополитическом поражении Запада на данном направлении. Им в любой момент смогут напомнить, что Украина была готова воевать дальше, но они её сдали.Можно с высокой долей вероятности предположить, что конгресс урежет аппетиты администрации в полтора-два раза, но помощь всё же выделит. Причём это будут только прямые ассигнования, идущие отдельной строкой в госбюджете. А ещё обязательно будет помощь, заложенная в бюджеты разных ведомств и т. д. Не перестанет давать деньги и ЕС.После США Зеленский отправился в Канаду, правительство которой традиционно заигрывает с сильной украинской диаспорой, имеющей «золотую акцию» при формировании парламентского большинства. Думаю, там ему тоже что-то перепадёт. Какой-то символический жест поддержки Оттава должна будет сделать.Каков же результат?Зеленского унижали, зачастую демонстративно. Ему демонстрировали, что он уже не любимчик Запада и предложение закрыть рот и не сметь критиковать хозяев больше не является дружеской шуткой — это настоятельная рекомендация. Но в то же время, команда Байдена и поляки подтвердили, что они с ним в одной лодке и будут по мере сил оказывать поддержку в дальнейшем. И не только они.Зеленский ещё не долетел из США до Канады, а британский Кабинет сообщил, что намерен отправить на Украину очередную военную помощь: средства ПВО, артиллерия, снаряды и прочие расходные материалы (без бронетехники, но десяток танков отправили шведы, без самолётов, но Бельгия заявила о готовности передать Украине полтора десятка F-16 уже в январе следующего года, американцы же сообщили, что первые «Абрамсы» прибудут на Украину уже на следующей неделе).Всё это, разумеется, не спасёт Украину, как не спасли её прошлогодние поставки. В конечном поражении Киева никто уже не сомневается на самом Западе. Но агонию решено продлить, для того чтобы Запад мог выторговать для себя у России более благоприятные условия мира/перемирия. Давать будут меньше, чем давали раньше, будут постоянно напоминать, что украинцы слишком много воруют, будет продолжаться дискредитация киевского режима в западной прессе (к неизбежному концу надо готовиться). Но кислородную подушку пока не отнимут.Часть западных элит хочет избавиться от Украины весной — летом 2024 года (это будет контрольный выстрел в голову команде Байдена на президентских выборах), часть хочет дотянуть до ноября, чтобы у радикальных ястребов оставался шанс на американских выборах. Однако главную задачу, стоявшую перед ним, Зеленский решил: прямо сейчас ни его, ни Украину не спишут.Мы привыкли мерить всех по себе. Конечно, если бы так, как с Зеленским в США обращались даже не с президентом, а с министром иностранных дел, премьером или председателем любой из палат российского парламента — это было бы не просто унижение, но и внешнеполитический провал, дипломатическая катастрофа. Но маленькие, нищие, зависимые от доброй воли спонсоров и покровителей бантустаны совсем не столь взыскательны. Их режимы готовы на любые унижения, лишь бы продолжать получать деньги и оружие. Потому что именно это демонстрирует не столько миру (которому неинтересно), но их конкурентам в их собственной стране, что они всё ещё являются полномочными представителями спонсора, что он их всё ещё ценит и не собирается переносить ставку на конкурентов в борьбе за власть и доступ к финансовым потокам.Так что за океаном, свою главную партию — против внутриполитических оппонентов, Зеленский выиграл. Вашингтон, Лондон и Варшава публично согласились продлить его агонию. Что же до остального — утрётся, не впервой.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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