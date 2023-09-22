Завод танков для ВСУ в Харькове попал под ракетный удар - 22.09.2023 Украина.ру
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Завод танков для ВСУ в Харькове попал под ракетный удар
Завод танков для ВСУ в Харькове попал под ракетный удар - 22.09.2023 Украина.ру
Завод танков для ВСУ в Харькове попал под ракетный удар
Харьковский завод транспортного машиностроения, в том числе выпускающий и ремонтирующий танки и БМП для нужд ВСУ, был поражен российским ракетным ударом. Об этом сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих харьковских товарищей, передает РИА Новости
2023-09-22T08:46
2023-09-22T08:47
харьков
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танки
всу
новости
удар
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Также под удар попал расположенный рядом завод металлических изделий имени Фрунзе.Он также показал фотографии, на которых видны последствия ракетных ударов - поднимающиеся над территорией завода столбы дыма.По словам Лебедева, подполье зафиксировало шесть взрывов."Третий из них был с большим выхлопом пламени, и по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами", - описал подпольщик.Он отметил, что ракетный удар был очень точным, все ракеты попадали кучно, при этом харьковское подполье заранее передало информацию о пополнении техникой складов на этих заводах."Пророссийское подполье города Харьков зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы на эти склады. Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов", - заключил Лебедев.
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харьков, завод, танки, всу, новости, удар
Харьков, завод, танки, ВСУ, Новости, удар

Завод танков для ВСУ в Харькове попал под ракетный удар

08:46 22.09.2023 (обновлено: 08:47 22.09.2023)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Харьковский завод транспортного машиностроения, в том числе выпускающий и ремонтирующий танки и БМП для нужд ВСУ, был поражен российским ракетным ударом. Об этом сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих харьковских товарищей, передает РИА Новости
Также под удар попал расположенный рядом завод металлических изделий имени Фрунзе.

"Был нанесен ракетный удар по Слободскому району города Харьков. Там находятся складские помещения заводов Малышева и Фрунзе", - сказал подпольщик.

Он также показал фотографии, на которых видны последствия ракетных ударов - поднимающиеся над территорией завода столбы дыма.
По словам Лебедева, подполье зафиксировало шесть взрывов.
"Третий из них был с большим выхлопом пламени, и по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами", - описал подпольщик.
Он отметил, что ракетный удар был очень точным, все ракеты попадали кучно, при этом харьковское подполье заранее передало информацию о пополнении техникой складов на этих заводах.
"Пророссийское подполье города Харьков зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы на эти склады. Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов", - заключил Лебедев.
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