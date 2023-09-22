https://ukraina.ru/20230922/1049613761.html

Завод танков для ВСУ в Харькове попал под ракетный удар

Завод танков для ВСУ в Харькове попал под ракетный удар - 22.09.2023 Украина.ру

Завод танков для ВСУ в Харькове попал под ракетный удар

Харьковский завод транспортного машиностроения, в том числе выпускающий и ремонтирующий танки и БМП для нужд ВСУ, был поражен российским ракетным ударом. Об этом сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих харьковских товарищей, передает РИА Новости

2023-09-22T08:46

2023-09-22T08:46

2023-09-22T08:47

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Также под удар попал расположенный рядом завод металлических изделий имени Фрунзе.Он также показал фотографии, на которых видны последствия ракетных ударов - поднимающиеся над территорией завода столбы дыма.По словам Лебедева, подполье зафиксировало шесть взрывов."Третий из них был с большим выхлопом пламени, и по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами", - описал подпольщик.Он отметил, что ракетный удар был очень точным, все ракеты попадали кучно, при этом харьковское подполье заранее передало информацию о пополнении техникой складов на этих заводах."Пророссийское подполье города Харьков зафиксировало передвижение техники, которая завозила какие-то грузы на эти склады. Сегодня подполье зафиксировало точность попадания и итоги прилетов", - заключил Лебедев.

https://ukraina.ru/20230921/1049585854.html

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харьков, завод, танки, всу, новости, удар