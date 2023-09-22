Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК" - 22.09.2023 Украина.ру
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Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК"
Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК" - 22.09.2023 Украина.ру
Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК"
Белоруссия стала испытывать новые угрозы с украинского направления после начала СВО. Об этом 21 сентября в издании "Фонд стратегической культуры" пишет Игорь Новицкий.
2023-09-22T03:38
2023-09-22T03:38
новости
белоруссия
союзное государство
россия
терроризм
антитеррор
киберпреступность
наркотрафик
наркомафии
сво
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Анализируя угрозы со стороны Украины, Новицкий отметил не только поддержку Киевом белорусских оппозиционеров и создание напряжённости на границе. Он также констатировал: "Начало специальной военной операции (СВО) изменило ситуацию в худшую сторону. С этого момента перед Белоруссией возникла новая опасность – украинский терроризм, который сегодня проявляется в нескольких формах".Среди этих форм автор издания выделил распространение особо опасных наркотиков, прежде всего – "тяжёлых" синтетических. При этом, отметил автор, "именно Украина за последние несколько лет стала своеобразным хабом для переброски в соседние страны "классических" наркотиков".Также Новицкий акцентировал внимание на кибертерроризме, которым очень озабочены в Союзном государстве России и Белоруссии. "Речь в данном случае идёт не только о кибератаках, но и о телефонных и интернет-мошенниках, которые не просто выманивают деньги из белорусов и россиян, но и подталкивают их на террористические действия, - отметил Новицкий. - Сегодня мошенники с Украины и вовсе перешли к новой террористической тактике — они не просто лишают людей денег, но и путём психологической манипуляции заставляют их совершать различные диверсии".Указав на факты такой диверсионной деятельности, автор "ФСК" назвал наиболее серьёзной опасностью как для Белоруссии, как и для России "классический" терроризм, связанный с организацией диверсий и различных атак на гражданские объекты. Среди примеров автор назвал пресечённую белорусским КГБ попытку терактов в Западной Белоруссии под руководством сотрудника ГУР Минобороны Украины Вячеслава Розума.Шпионаж, организации терактов на железной дороге с контрабандно доставленной взрывчаткой и прочие раскрытые планы арестованных белорусскими спецслужбами, по мнению Новицкого, указывают на целенаправленную деятельность с руководством из Киева. В пользу этого говорит и то, что арестованные агенты "находятся под стражей и дают признательные показания, которые свидетельствуют о том, что украинские спецслужбы начали свою работу в Белоруссии задолго до СВО, создавая в республике собственную агентурную сеть, опирающуюся на противников власти и асоциальные элементы".По мнению Новицкого, контингент для рекрутирования на террористическую деятельность в Белоруссии остался. Автор статьи также уверен, что такая деятельность "не прекратится до тех пор, пока будет существовать нынешний киевский режим, одним из отвратительных родимых пятен которого стал терроризм".
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новости, белоруссия, союзное государство, россия, терроризм, антитеррор, киберпреступность, наркотрафик, наркомафии, сво, шпионаж, диверсанты, диверсии
Новости, Белоруссия, Союзное государство, Россия, терроризм, антитеррор, киберпреступность, наркотрафик, наркомафии, СВО, шпионаж, диверсанты, диверсии

Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК"

03:38 22.09.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения спецназа КГБ Белоруссии
Антитеррористические учения спецназа КГБ Белоруссии
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Белоруссия стала испытывать новые угрозы с украинского направления после начала СВО. Об этом 21 сентября в издании "Фонд стратегической культуры" пишет Игорь Новицкий.
Анализируя угрозы со стороны Украины, Новицкий отметил не только поддержку Киевом белорусских оппозиционеров и создание напряжённости на границе. Он также констатировал: "Начало специальной военной операции (СВО) изменило ситуацию в худшую сторону. С этого момента перед Белоруссией возникла новая опасность – украинский терроризм, который сегодня проявляется в нескольких формах".
Среди этих форм автор издания выделил распространение особо опасных наркотиков, прежде всего – "тяжёлых" синтетических. При этом, отметил автор, "именно Украина за последние несколько лет стала своеобразным хабом для переброски в соседние страны "классических" наркотиков".
Также Новицкий акцентировал внимание на кибертерроризме, которым очень озабочены в Союзном государстве России и Белоруссии. "Речь в данном случае идёт не только о кибератаках, но и о телефонных и интернет-мошенниках, которые не просто выманивают деньги из белорусов и россиян, но и подталкивают их на террористические действия, - отметил Новицкий. - Сегодня мошенники с Украины и вовсе перешли к новой террористической тактике — они не просто лишают людей денег, но и путём психологической манипуляции заставляют их совершать различные диверсии".
Указав на факты такой диверсионной деятельности, автор "ФСК" назвал наиболее серьёзной опасностью как для Белоруссии, как и для России "классический" терроризм, связанный с организацией диверсий и различных атак на гражданские объекты. Среди примеров автор назвал пресечённую белорусским КГБ попытку терактов в Западной Белоруссии под руководством сотрудника ГУР Минобороны Украины Вячеслава Розума.
Шпионаж, организации терактов на железной дороге с контрабандно доставленной взрывчаткой и прочие раскрытые планы арестованных белорусскими спецслужбами, по мнению Новицкого, указывают на целенаправленную деятельность с руководством из Киева. В пользу этого говорит и то, что арестованные агенты "находятся под стражей и дают признательные показания, которые свидетельствуют о том, что украинские спецслужбы начали свою работу в Белоруссии задолго до СВО, создавая в республике собственную агентурную сеть, опирающуюся на противников власти и асоциальные элементы".
По мнению Новицкого, контингент для рекрутирования на террористическую деятельность в Белоруссии остался. Автор статьи также уверен, что такая деятельность "не прекратится до тех пор, пока будет существовать нынешний киевский режим, одним из отвратительных родимых пятен которого стал терроризм".
Кирилл Буданов и Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 17:29
Белорусские пограничники задержали вооружённого агента СБУНа белорусской границе был задержан агент украинских спецслужб Вячеслав Бородий "Мангуст". Об этом 13 сентября сообщил белорусский Госпогранкомитет (ГПК)
 
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