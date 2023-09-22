https://ukraina.ru/20230922/1049611625.html
Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК"
Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК" - 22.09.2023 Украина.ру
Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК"
Белоруссия стала испытывать новые угрозы с украинского направления после начала СВО. Об этом 21 сентября в издании "Фонд стратегической культуры" пишет Игорь Новицкий.
2023-09-22T03:38
2023-09-22T03:38
2023-09-22T03:38
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антитеррор
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наркомафии
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Анализируя угрозы со стороны Украины, Новицкий отметил не только поддержку Киевом белорусских оппозиционеров и создание напряжённости на границе. Он также констатировал: "Начало специальной военной операции (СВО) изменило ситуацию в худшую сторону. С этого момента перед Белоруссией возникла новая опасность – украинский терроризм, который сегодня проявляется в нескольких формах".Среди этих форм автор издания выделил распространение особо опасных наркотиков, прежде всего – "тяжёлых" синтетических. При этом, отметил автор, "именно Украина за последние несколько лет стала своеобразным хабом для переброски в соседние страны "классических" наркотиков".Также Новицкий акцентировал внимание на кибертерроризме, которым очень озабочены в Союзном государстве России и Белоруссии. "Речь в данном случае идёт не только о кибератаках, но и о телефонных и интернет-мошенниках, которые не просто выманивают деньги из белорусов и россиян, но и подталкивают их на террористические действия, - отметил Новицкий. - Сегодня мошенники с Украины и вовсе перешли к новой террористической тактике — они не просто лишают людей денег, но и путём психологической манипуляции заставляют их совершать различные диверсии".Указав на факты такой диверсионной деятельности, автор "ФСК" назвал наиболее серьёзной опасностью как для Белоруссии, как и для России "классический" терроризм, связанный с организацией диверсий и различных атак на гражданские объекты. Среди примеров автор назвал пресечённую белорусским КГБ попытку терактов в Западной Белоруссии под руководством сотрудника ГУР Минобороны Украины Вячеслава Розума.Шпионаж, организации терактов на железной дороге с контрабандно доставленной взрывчаткой и прочие раскрытые планы арестованных белорусскими спецслужбами, по мнению Новицкого, указывают на целенаправленную деятельность с руководством из Киева. В пользу этого говорит и то, что арестованные агенты "находятся под стражей и дают признательные показания, которые свидетельствуют о том, что украинские спецслужбы начали свою работу в Белоруссии задолго до СВО, создавая в республике собственную агентурную сеть, опирающуюся на противников власти и асоциальные элементы".По мнению Новицкого, контингент для рекрутирования на террористическую деятельность в Белоруссии остался. Автор статьи также уверен, что такая деятельность "не прекратится до тех пор, пока будет существовать нынешний киевский режим, одним из отвратительных родимых пятен которого стал терроризм".
https://ukraina.ru/20230914/1049415444.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, союзное государство, россия, терроризм, антитеррор, киберпреступность, наркотрафик, наркомафии, сво, шпионаж, диверсанты, диверсии
Новости, Белоруссия, Союзное государство, Россия, терроризм, антитеррор, киберпреступность, наркотрафик, наркомафии, СВО, шпионаж, диверсанты, диверсии
Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК"
Белоруссия стала испытывать новые угрозы с украинского направления после начала СВО. Об этом 21 сентября в издании "Фонд стратегической культуры" пишет Игорь Новицкий.
Анализируя угрозы со стороны Украины, Новицкий отметил не только поддержку Киевом белорусских оппозиционеров и создание напряжённости на границе. Он также констатировал: "Начало специальной военной операции (СВО) изменило ситуацию в худшую сторону. С этого момента перед Белоруссией возникла новая опасность – украинский терроризм, который сегодня проявляется в нескольких формах".
Среди этих форм автор издания выделил распространение особо опасных наркотиков, прежде всего – "тяжёлых" синтетических. При этом, отметил автор, "именно Украина за последние несколько лет стала своеобразным хабом для переброски в соседние страны "классических" наркотиков".
Также Новицкий акцентировал внимание на кибертерроризме, которым очень озабочены в Союзном государстве России и Белоруссии. "Речь в данном случае идёт не только о кибератаках, но и о телефонных и интернет-мошенниках, которые не просто выманивают деньги из белорусов и россиян, но и подталкивают их на террористические действия, - отметил Новицкий. - Сегодня мошенники с Украины и вовсе перешли к новой террористической тактике — они не просто лишают людей денег, но и путём психологической манипуляции заставляют их совершать различные диверсии".
Указав на факты такой диверсионной деятельности, автор "ФСК" назвал наиболее серьёзной опасностью как для Белоруссии, как и для России "классический" терроризм, связанный с организацией диверсий и различных атак на гражданские объекты. Среди примеров автор назвал пресечённую белорусским КГБ попытку терактов в Западной Белоруссии под руководством сотрудника ГУР Минобороны Украины Вячеслава Розума.
Шпионаж, организации терактов на железной дороге с контрабандно доставленной взрывчаткой и прочие раскрытые планы арестованных белорусскими спецслужбами, по мнению Новицкого, указывают на целенаправленную деятельность с руководством из Киева. В пользу этого говорит и то, что арестованные агенты "находятся под стражей и дают признательные показания, которые свидетельствуют о том, что украинские спецслужбы начали свою работу в Белоруссии задолго до СВО, создавая в республике собственную агентурную сеть, опирающуюся на противников власти и асоциальные элементы".
По мнению Новицкого, контингент для рекрутирования на террористическую деятельность в Белоруссии остался. Автор статьи
также уверен, что такая деятельность "не прекратится до тех пор, пока будет существовать нынешний киевский режим, одним из отвратительных родимых пятен которого стал терроризм".