https://ukraina.ru/20230922/1049611199.html

"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ

"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру

"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ

В средствах контрбатарейной борьбы России трудно выйти на паритет с противником из-за непрерывных поставок нового вооружения на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-09-22T05:15

2023-09-22T05:15

2023-09-22T05:15

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У ВСУ изначально было много американских систем контрбатарейной борьбы. Их регулярно выводят из строя российские бойцы, но идут новые поставки вооружения, рассказал Евсеев.У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, отметил Евсеев.В плане контрбатарейной борьбы и числу орудий именно на Запорожском направлении ВС РФ действительно уступают противнику. Враг силен и с ним трудно бороться. Но эту ситуацию надо качественно менять, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049607741.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, запорожье, всу, рэб, вооружение, украина, сво