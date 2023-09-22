https://ukraina.ru/20230922/1049611199.html
"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
В средствах контрбатарейной борьбы России трудно выйти на паритет с противником из-за непрерывных поставок нового вооружения на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-22T05:15
2023-09-22T05:15
2023-09-22T05:15
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У ВСУ изначально было много американских систем контрбатарейной борьбы. Их регулярно выводят из строя российские бойцы, но идут новые поставки вооружения, рассказал Евсеев.У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, отметил Евсеев.В плане контрбатарейной борьбы и числу орудий именно на Запорожском направлении ВС РФ действительно уступают противнику. Враг силен и с ним трудно бороться. Но эту ситуацию надо качественно менять, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049607741.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, вс рф, запорожье, всу, рэб, вооружение, украина, сво
Новости, ВС РФ, Запорожье, ВСУ, РЭБ, вооружение, Украина, СВО
"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
В средствах контрбатарейной борьбы России трудно выйти на паритет с противником из-за непрерывных поставок нового вооружения на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
У ВСУ изначально было много американских систем контрбатарейной борьбы. Их регулярно выводят из строя российские бойцы, но идут новые поставки вооружения, рассказал Евсеев.
"Посмотрите, сколько мы за сутки уничтожаем вражеских орудий? Это не очень много. Причем я не знаю, выводим ли мы их из строя именно в ходе контрбатарейной борьбы. Может быть, это дрон-камикадзе или счастливый случай", - подчеркнул эксперт.
У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, отметил Евсеев.
В плане контрбатарейной борьбы и числу орудий именно на Запорожском направлении ВС РФ действительно уступают противнику. Враг силен и с ним трудно бороться. Но эту ситуацию надо качественно менять, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь