"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
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"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ - 22.09.2023 Украина.ру
"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
В средствах контрбатарейной борьбы России трудно выйти на паритет с противником из-за непрерывных поставок нового вооружения на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-22T05:15
2023-09-22T05:15
новости
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вооружение
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У ВСУ изначально было много американских систем контрбатарейной борьбы. Их регулярно выводят из строя российские бойцы, но идут новые поставки вооружения, рассказал Евсеев.У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, отметил Евсеев.В плане контрбатарейной борьбы и числу орудий именно на Запорожском направлении ВС РФ действительно уступают противнику. Враг силен и с ним трудно бороться. Но эту ситуацию надо качественно менять, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049607741.html
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новости, вс рф, запорожье, всу, рэб, вооружение, украина, сво
Новости, ВС РФ, Запорожье, ВСУ, РЭБ, вооружение, Украина, СВО

"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ

05:15 22.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В средствах контрбатарейной борьбы России трудно выйти на паритет с противником из-за непрерывных поставок нового вооружения на Украину. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
У ВСУ изначально было много американских систем контрбатарейной борьбы. Их регулярно выводят из строя российские бойцы, но идут новые поставки вооружения, рассказал Евсеев.
"Посмотрите, сколько мы за сутки уничтожаем вражеских орудий? Это не очень много. Причем я не знаю, выводим ли мы их из строя именно в ходе контрбатарейной борьбы. Может быть, это дрон-камикадзе или счастливый случай", - подчеркнул эксперт.
У ВС РФ есть разные системы РЭБ, в том числе пассивные. Они хороши тем, что они не "засвечиваются", потому что у них нет РЛС. Но у этих систем меньше радиус действия. Необходимо, чтобы эти системы работали на большую дальность и чтобы их было много, отметил Евсеев.
В плане контрбатарейной борьбы и числу орудий именно на Запорожском направлении ВС РФ действительно уступают противнику. Враг силен и с ним трудно бороться. Но эту ситуацию надо качественно менять, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 17:44
Юрий Кнутов: Россия встретит зимнее наступление ВСУ "изделиями", которые выбьют натовскую артиллериюВСУ погонят в новое наступление, чтобы протестировать технику и тактику НАТО в зимних условиях, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиВС РФЗапорожьеВСУРЭБвооружениеУкраинаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
05:11"Рискованная политическая ставка". СМИ Запада комментируют слова премьера Польши о поставках оружия Киеву
05:00Россия предупреждала: военный эксперт рассказал, что будет если Запад пересечёт "красные линии"
04:52Пример Карабаха заразителен. Может ли Молдавия напасть на Приднестровье
04:45Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS
04:30Алексей Леонков о том, как ВКС РФ будут уничтожать западных наёмников в воздушной битве над Украиной
04:17Дмитрий Корнев: Даже если Россия не "прооперирует" артиллерию ВСУ, к весне у Киева точно закончатся люди
04:15Не только F-16: военный эксперт раскрыл, откуда Украина будет запускать ракеты Scalp и Taurus
04:10"Хромая утка" Зеленский и путь до Хабаровска. Что думают украинские эксперты о долгой войне
04:00Боевой дебют: военный эксперт рассказал, как новые "Ланцеты" выжигают аэродромы ВСУ
03:57Больше денег собрать с украинцев и получить от Запада. Нереалистичный украинский бюджет на 2024 год
03:48"Линия Суровикина": украинский прорыв не реален – танки застрянут во рвах и будут моментально сожжены
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03:38Киевский режим - источник терроризма и наркомании – "ФСК"
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