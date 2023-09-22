Рефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханства - 22.09.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230922/1049569166.html
Рефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханства
Рефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханства - 22.09.2023 Украина.ру
Рефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханства
Целью украинского контрнаступления должен был стать выход к административной границе Крыма и начало его "деоккупации". Каким должно стать устройство воображаемого "украинского Крыма" пока непонятно, но очевидно, что туда вернётся Меджлис* и его лидер – Рефат Чубаров
2023-09-22T18:00
2023-09-22T18:00
история
история
история украины
крым
крымские татары
меджлис
чубаров
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В Узбекистане вывезенные из Крыма татары представляли собой довольно продвинутую в культурном плане общину – среди них было много людей с высшим образованием, которым потом было тяжело приспосабливаться к реалиям Крыма. Но даже на их фоне нынешний лидер Меджлиса выделяется рафинированной интеллигентностью – помимо русского и крымско-татарского он владеет ещё украинским, турецким и английским языками.Рефат Абдурахманович Чубаров родился 22 сентября 1957 года в Самарканде. Район древнего узбекского города почему-то был средоточием крымской диаспоры.Его родители были вывезены в 1944 году из района Судака, а в 1968 году вернулись вместе с ним. В это время возвращение крымских татар было возможно, но обставлено множеством бюрократических рогаток – решение о массовом возвращении татар не принималось.В Крыму он окончил школу и ПТУ, потом работал каменщиком в Тирасполе, служил в армии.В 1983 году Чубаров окончил Московский историко-архивный институт и получил распределение в Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Латвийской ССР. Там он сделал карьеру (даже стал диктором архива), а будучи представителем "угнетённого национального меньшинства" легко влился в местную тусовку и даже стал депутатом Рижского горсовета от Народного фронта в 1989 году. Был членом КПСС.Карьера и даже сотрудничество с НФЛ легко объяснимы, если вспомнить что ему удалось жениться на Ингриде Вальтсон, отец которой был высокопоставленным руководителем республиканского КГБ. С ней он о сих пор не развёлся, хотя живёт с сотрудницей Меджлиса* Гюльнарой Бекировой.В Риге он особенно задерживаться не стал, занявшись родными для него крымско-татарскими проблемами.В 1990 году он стал членом Государственной комиссии по проблемам крымско-татарского народа при Совмине СССР.В 1991 году переехал в Крым, где стал одним из руководителей крымско-татарского движения. До 1993 года – председатель Организации крымско-татарского национального движения. В мае 2009 года стал президентом Всемирного конгресса крымских татар.В Меджлисе* занимал пост первого заместитель председателя до ноября 2013 года, когда стал председателем – Мустафа Джемилев покинул пост в связи с преклонным возрастом (70 лет). Впрочем, Джемилев никуда не делся – они с Чубаровым составляли и составляют тандем, который держит под контролем и Меджлис*, и Курултай. Управляют они методами вполне средневековыми, хотя никаких доказательств их связи с, например, убийством лидера Национального движения крымских татар Юрия Османова в 1993 году или Норика Ширина в 2006 году, следствие не обнаружило. Очевидно только, что гибель этих популярных лидеров была выгодна верхушке Меджлиса*.В 1994 году был избран депутатом Верховного Совета Крыма по крымско-татарскому многомандатному округу (на этих выборах были реализованы квоты для национальных меньшинств). В октябре 1996 года был избран заместителем председателя Верховного Совета. В 2010 году вторично попал в ВС Крыма, пройдя по списку Народного Руха (фактически это был список Меджлиса*, но с включением нескольких украинских националистов).В 1998 году Чубаров был избран депутатом Верховной Рады по списку Народного Руха.По одномандатному округу никакой крымский татарин в Раду избран не был бы. В Крыму просто не хватило бы голосов (там голосование носило сугубо этнический характер), а где-нибудь на Западной Украине не удалось бы объяснить украинским националистам, почему их должен представлять татарин (всё же латыши в 1989 году показали себя более толерантными).Со стороны лидера Руха Вячеслава Черновола это был и жест доброй воли (сыграла свою роль старая дружба с Мустафой Джемилевым), и трезвый политический расчёт. С одной стороны, присутствие в списке крымских татар должно было убедить, что Рух – не радикальные этнонационалисты (похоже, он никого этим не убедил, но аргументация такая всё же присутствовала). С другой стороны, благодаря татарам Рух получал точку опоры в Крыму (но – в рамках замкнутой общины эта точка была лишена возможности расширяться).При этом между теми и другими националистами сохранялись жёсткие противоречия – украинцы мечтали украинизировать Крым, а татары – создать свою автономию (в которой государственным языком был бы разумеется татарский). Позже это неоднократно приводило к недоразумениям (например, в 2005 году, когда Ющенко требовал отменить декларацию о суверенитете крымско-татарского народа).В дальнейшем Чубаров избирался народным депутатом в 2002 и 2006 года (по списку "Нашей Украины", в которую вошёл Рух), а в 2014 году – по списку Блока Петра Порошенко, в который опять же вошли руховцы (причём в проходную часть списка не попал, депутатом стал в результате назначения нескольких депутатов на административные должности). В 2019 году в первой десятке списка "Европейской солидарности" оказались Джемилев и Чийгоз, Чубаров же, в порядке диверсификации рисков, пошёл на выборы в списке партии Игоря Смешко "Сила и честь", которая в Раду не попала.Постоянная поддержка крымских татар со стороны официального Киева в общем-то понятна – Меджлис* рассматривался как единственная сила, которая принципиально не согласна на возвращение Крыма в состав России. С 2014 года это скорее символ того, что "Крым это Украина". Если целью Киева было отвратить крымчан от Украины, то сотрудничеством с Меджлисом* он этого достиг – неприятие крымско-татарской автономии является одним из маркеров, объединяющих почти 100% крымчан, не входящих в крымско-татарскую общину.Считается, что Чубаров человек очень обеспеченный, однако официальные декларации выглядят скоромно – квартира в Киеве, недостроенный дом и участок земли в Крыму… Официально он является только соучредителем компаний, создавших ныне закрытый крымско-татарский канал ATR.Неофициальные же доходы руководителей Меджлиса* должны быть существенными – ведь в 90-е и даже 2000-е на поток был поставлен бизнес захвата и перепродажи земельных участков.Ну Украине Чубаров награждён несколькими орденами, в Российском Крыму – заочным приговором к шести годам тюрьмы за подрывную деятельность (в частности – за организацию блокады Крыма). В свете последнего въезд в Крым ему разрешён. Но на родину он почему-то не спешит.* Запрещённая в России экстремистская организация.
https://ukraina.ru/20210518/1031400009.html
https://ukraina.ru/20220630/1034269712.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, крым, крымские татары, меджлис, чубаров
История, История, история Украины, Крым, крымские татары, Меджлис, Чубаров

Рефат Чубаров: 33 года в борьбе за возрождение Крымского ханства

18:00 22.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкНациональный съезд крымских татар в Бахчисарае
Национальный съезд крымских татар в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Целью украинского контрнаступления должен был стать выход к административной границе Крыма и начало его "деоккупации". Каким должно стать устройство воображаемого "украинского Крыма" пока непонятно, но очевидно, что туда вернётся Меджлис* и его лидер – Рефат Чубаров
В Узбекистане вывезенные из Крыма татары представляли собой довольно продвинутую в культурном плане общину – среди них было много людей с высшим образованием, которым потом было тяжело приспосабливаться к реалиям Крыма. Но даже на их фоне нынешний лидер Меджлиса выделяется рафинированной интеллигентностью – помимо русского и крымско-татарского он владеет ещё украинским, турецким и английским языками.
Рефат Абдурахманович Чубаров родился 22 сентября 1957 года в Самарканде. Район древнего узбекского города почему-то был средоточием крымской диаспоры.
Его родители были вывезены в 1944 году из района Судака, а в 1968 году вернулись вместе с ним. В это время возвращение крымских татар было возможно, но обставлено множеством бюрократических рогаток – решение о массовом возвращении татар не принималось.
В Крыму он окончил школу и ПТУ, потом работал каменщиком в Тирасполе, служил в армии.
В 1983 году Чубаров окончил Московский историко-архивный институт и получил распределение в Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства Латвийской ССР. Там он сделал карьеру (даже стал диктором архива), а будучи представителем "угнетённого национального меньшинства" легко влился в местную тусовку и даже стал депутатом Рижского горсовета от Народного фронта в 1989 году. Был членом КПСС.
Карьера и даже сотрудничество с НФЛ легко объяснимы, если вспомнить что ему удалось жениться на Ингриде Вальтсон, отец которой был высокопоставленным руководителем республиканского КГБ. С ней он о сих пор не развёлся, хотя живёт с сотрудницей Меджлиса* Гюльнарой Бекировой.
18 мая 2021, 16:00
Депортация крымских народов. Чем татары, болгары, армяне и греки прогневали Берию и Сталина18-20 мая 1944 года силами НКВД была проведена депортация крымских татар. Наряду с другими крымскими национальными меньшинствами (греками, болгарами и армянами) почти все представители этого народа были переселены из Крыма в Сибирь и Среднюю Азию. Причины, побудившие к такому шагу, до сих пор вызывают в обществе острые дискуссии
В Риге он особенно задерживаться не стал, занявшись родными для него крымско-татарскими проблемами.
В 1990 году он стал членом Государственной комиссии по проблемам крымско-татарского народа при Совмине СССР.
В 1991 году переехал в Крым, где стал одним из руководителей крымско-татарского движения. До 1993 года – председатель Организации крымско-татарского национального движения. В мае 2009 года стал президентом Всемирного конгресса крымских татар.
В Меджлисе* занимал пост первого заместитель председателя до ноября 2013 года, когда стал председателем – Мустафа Джемилев покинул пост в связи с преклонным возрастом (70 лет). Впрочем, Джемилев никуда не делся – они с Чубаровым составляли и составляют тандем, который держит под контролем и Меджлис*, и Курултай. Управляют они методами вполне средневековыми, хотя никаких доказательств их связи с, например, убийством лидера Национального движения крымских татар Юрия Османова в 1993 году или Норика Ширина в 2006 году, следствие не обнаружило. Очевидно только, что гибель этих популярных лидеров была выгодна верхушке Меджлиса*.
В 1994 году был избран депутатом Верховного Совета Крыма по крымско-татарскому многомандатному округу (на этих выборах были реализованы квоты для национальных меньшинств). В октябре 1996 года был избран заместителем председателя Верховного Совета. В 2010 году вторично попал в ВС Крыма, пройдя по списку Народного Руха (фактически это был список Меджлиса*, но с включением нескольких украинских националистов).
В 1998 году Чубаров был избран депутатом Верховной Рады по списку Народного Руха.
По одномандатному округу никакой крымский татарин в Раду избран не был бы. В Крыму просто не хватило бы голосов (там голосование носило сугубо этнический характер), а где-нибудь на Западной Украине не удалось бы объяснить украинским националистам, почему их должен представлять татарин (всё же латыши в 1989 году показали себя более толерантными).
Национальный съезд крымских татар в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня 2022, 16:58
Меджлис*: 31 год в тылу врагаВ четверг, 30 июня, Меджлису крымско-татарского народа исполняется 31 год. Он был создан на первой сессии II Курултая («национальный съезд, высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа»**; I Курултай состоялся 25 марта 1917 года), 30 июня 1991 года. Ранее приняли Декларацию о национальном суверенитете крымско-татарского народа
Со стороны лидера Руха Вячеслава Черновола это был и жест доброй воли (сыграла свою роль старая дружба с Мустафой Джемилевым), и трезвый политический расчёт. С одной стороны, присутствие в списке крымских татар должно было убедить, что Рух – не радикальные этнонационалисты (похоже, он никого этим не убедил, но аргументация такая всё же присутствовала). С другой стороны, благодаря татарам Рух получал точку опоры в Крыму (но – в рамках замкнутой общины эта точка была лишена возможности расширяться).
При этом между теми и другими националистами сохранялись жёсткие противоречия – украинцы мечтали украинизировать Крым, а татары – создать свою автономию (в которой государственным языком был бы разумеется татарский). Позже это неоднократно приводило к недоразумениям (например, в 2005 году, когда Ющенко требовал отменить декларацию о суверенитете крымско-татарского народа).
В дальнейшем Чубаров избирался народным депутатом в 2002 и 2006 года (по списку "Нашей Украины", в которую вошёл Рух), а в 2014 году – по списку Блока Петра Порошенко, в который опять же вошли руховцы (причём в проходную часть списка не попал, депутатом стал в результате назначения нескольких депутатов на административные должности). В 2019 году в первой десятке списка "Европейской солидарности" оказались Джемилев и Чийгоз, Чубаров же, в порядке диверсификации рисков, пошёл на выборы в списке партии Игоря Смешко "Сила и честь", которая в Раду не попала.
Постоянная поддержка крымских татар со стороны официального Киева в общем-то понятна – Меджлис* рассматривался как единственная сила, которая принципиально не согласна на возвращение Крыма в состав России. С 2014 года это скорее символ того, что "Крым это Украина". Если целью Киева было отвратить крымчан от Украины, то сотрудничеством с Меджлисом* он этого достиг – неприятие крымско-татарской автономии является одним из маркеров, объединяющих почти 100% крымчан, не входящих в крымско-татарскую общину.
Мустафа Джемилев - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
18 сентября, 16:26
Джемилев возвращается в Крым. Мечты и слова людоеда
Считается, что Чубаров человек очень обеспеченный, однако официальные декларации выглядят скоромно – квартира в Киеве, недостроенный дом и участок земли в Крыму… Официально он является только соучредителем компаний, создавших ныне закрытый крымско-татарский канал ATR.
Неофициальные же доходы руководителей Меджлиса* должны быть существенными – ведь в 90-е и даже 2000-е на поток был поставлен бизнес захвата и перепродажи земельных участков.
Ну Украине Чубаров награждён несколькими орденами, в Российском Крыму – заочным приговором к шести годам тюрьмы за подрывную деятельность (в частности – за организацию блокады Крыма). В свете последнего въезд в Крым ему разрешён. Но на родину он почему-то не спешит.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
 
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