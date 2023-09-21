https://ukraina.ru/20230921/1049598122.html

Удар по отелю "Центральный", штурм секонд-хендов и вымогательство у вдов. Что происходит в Черкассах

Удар по отелю "Центральный", штурм секонд-хендов и вымогательство у вдов. Что происходит в Черкассах - 21.09.2023 Украина.ру

Удар по отелю "Центральный", штурм секонд-хендов и вымогательство у вдов. Что происходит в Черкассах

Рано утром 21 сентября в центре Черкасс прогремел взрыв, которому предшествовали четыре звука вылетов ракет украинской ПВО

2023-09-21T16:05

2023-09-21T16:05

2023-09-21T16:48

эксклюзив

украина

черкассы

сво

ракетный удар

раненые

пво

взрыв

разрушения

мобилизация

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На рассвете местные власти сообщили, что обломками боевой части сбитой ракеты был поврежден отель «Центральный» (разрушена задняя часть отеля с пятого по второй этаж), а также ряд павильонов на центральном рынке города. Власти сообщают, что сбили 4 ракеты, но известно только об одной сбитой, рухнувшей на отель. Жители также пишут лишь об одном звуке попадания.Рынок был еще закрыт, но в обрушившемся отеле, который губернатор области обозначил как объект социальной инфраструктуры, получили ранения девять человек — сообщают местные власти. Всего в помещении пребывало 23 человека. На рынке начался пожар, также были выбиты окна в близлежащих домах. В центральной части города образовались пробки, так как полиция перекрыла движения в этом районе.«Прилет» по городу случился впервые с момента начала СВО. Ранее удару подвергался только мост на левый берег Днепра неподалеку от города, но его вскоре восстановили. Первый «прилет» шокировал жителей, поскольку до сих пор военные действия в тыловом городе не ощущались, если не считать насильственной мобилизации.В местных чатах жители пишут о четырех ракетах ПВО, которые стартовали из района Черкасского областного военкомата по улице Хоменко, возле которого с началом СВО начали возрождать военную часть и тренировать операторов БПЛА. Ранее в местных чатах сообщали о «вылете» из этого же района ракет ПВО, сбивших БПЛА над местным аэродромом.Местные жители допускают, что обломки упали на отель «Центральный», так как ракета была сбита над городом, неподалеку от своей цели на низкой высоте. Черкасские комментаторы предполагают, что целью мог быть завод «Фотоприбор» в центре города, в двух кварталах от пораженного отеля, который еще советских времен выпускал оптические системы наведения и прицелы для танков.Жители центра города, бросившиеся в убежища во время воздушной тревоги, вновь нашли их закрытыми. Однако даже имеющихся убежищ в городе хватает лишь на треть жителей.С утра полиция перекрыла центр города, закрыв рынок, но полицейским, спасателям и пожарным, разбирающим завалы отеля, пришлось отгонять пару сотен подростков, которые традиционно пришли штурмовать секонд-хенд. Подобные штурмы распространены по всей Украине. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет создали настоящий культ из брендовой западной одежды, а статус в подростковой иерархии зачастую зависит от наличия той или иной «фирмы». Кроме того, для тысяч подростков, которые сами еще не зарабатывают, перепродажа и спекуляция брендовыми товарами из секонд-хендов стала основным источником заработка.С приближением отопительного сезона и вероятности новых ударов по энергетической инфраструктуре в городе снова начали закупать генераторы, фонарики, аккумуляторы. На Черкасской ТЭЦ, которая снабжает теплом большую часть города, проходят учения пожарных. Черкасский водоканал также обещает подачу воды и работу канализации даже в случае длительных отключений света благодаря поставке (за счет Польши) мощного японского генератора, который должен обеспечить подачу воды хотя бы до второго этажа.Тем не менее местные власти жалуются, что в случае ударов по энергетической инфраструктуре они самостоятельно не смогут вытянуть все расходы, тем более что центральная власть в следующем году решила отжать у них часть доходов.Значительная часть доходов местных бюджетов идет на выплаты семьям погибших в ходе контрнаступа военнослужащих, а их число с каждым днем растет. Только на днях мэр города Анатолий Бондаренко отчитался в выплатах 300 родственникам погибших горожан, а это только часть из списка для муниципальной социальной помощи.Вместе с тем родственники погибших регулярно жалуются правоохранительным органам на террор рэкетиров, которые угрозами и шантажом требуют от них «поделиться» выплатами. Примечательно, что рэкетиры знают адреса и телефоны родственников, получивших частичную компенсацию за погибших военнослужащих ВСУ. Подобные случаи в отношении родственников погибших, тяжелораненых или пленных украинских военнослужащих учащаются, поскольку вымогатели понимают, что родственники находятся в прострации и никак не защищены.

https://ukraina.ru/20230914/1049377359.html

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