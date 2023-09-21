https://ukraina.ru/20230921/1049597419.html

Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – Херш

Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – Херш - 21.09.2023 Украина.ру

Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – Херш

Белый дом продолжает отвергать любые разговоры о прекращении огня на Украине, хотя спецслужбы США уже пришли к выводу о победе России. Об этом 21 сентября заявил известный своими расследованиями американский журналист Сеймур Херш.

2023-09-21T15:24

2023-09-21T15:24

2023-09-21T15:24

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"Война закончена. Россия победила. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать эту ложь", -констатировал Херш на своей странице в Substack.Он также отметил, что в СВО у Киева нет возможности продемонстрировать ожидавшиеся США успехи. К такому выводу, по его данным, пришли американские спецслужбы. Они констатировали деморализацию украинской стороны и выразили сомнения в целесообразности дальнейшей помощи Зеленскому.Херш также сообщил: "В следующий вторник будет годовщина разрушения администрацией Байдена трех из четырех трубопроводов "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Я могу еще многое сказать об этом, но придется подождать. Почему? Потому что война между Россией и Украиной, в которой Белый дом продолжает отвергать любые разговоры о прекращении огня, находится на переломном этапе".Тем временем секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в беседе с журналистами 21 сентября отметил, что российские военные "героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом" и выразил мнение, что поставленные президентом России цели СВО будут достигнуты. При этом он отметил, что "англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну" и их действия сопровождаются массированным информационным воздействием западных спецслужб.

https://ukraina.ru/20230818/1048780412.html

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новости, сво, сеймур херш, сша, украина, военная помощь, спецслужбы, белый дом, северный поток-2, северный поток