Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – Херш - 21.09.2023 Украина.ру
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Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – Херш
Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – Херш - 21.09.2023 Украина.ру
Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – Херш
Белый дом продолжает отвергать любые разговоры о прекращении огня на Украине, хотя спецслужбы США уже пришли к выводу о победе России. Об этом 21 сентября заявил известный своими расследованиями американский журналист Сеймур Херш.
2023-09-21T15:24
2023-09-21T15:24
новости
сво
сеймур херш
сша
украина
военная помощь
спецслужбы
белый дом
северный поток-2
северный поток
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"Война закончена. Россия победила. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать эту ложь", -констатировал Херш на своей странице в Substack.Он также отметил, что в СВО у Киева нет возможности продемонстрировать ожидавшиеся США успехи. К такому выводу, по его данным, пришли американские спецслужбы. Они констатировали деморализацию украинской стороны и выразили сомнения в целесообразности дальнейшей помощи Зеленскому.Херш также сообщил: "В следующий вторник будет годовщина разрушения администрацией Байдена трех из четырех трубопроводов "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Я могу еще многое сказать об этом, но придется подождать. Почему? Потому что война между Россией и Украиной, в которой Белый дом продолжает отвергать любые разговоры о прекращении огня, находится на переломном этапе".Тем временем секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в беседе с журналистами 21 сентября отметил, что российские военные "героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом" и выразил мнение, что поставленные президентом России цели СВО будут достигнуты. При этом он отметил, что "англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну" и их действия сопровождаются массированным информационным воздействием западных спецслужб.
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новости, сво, сеймур херш, сша, украина, военная помощь, спецслужбы, белый дом, северный поток-2, северный поток
Новости, СВО, Сеймур Херш, США, Украина, военная помощь, спецслужбы, Белый дом, Северный поток-2, Северный поток

Разведка США признала победу России, а Белый дом и СМИ продолжают лгать – Херш

15:24 21.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy StudiesСеймур Херш
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© commons.wikimedia.org / Institute for Policy Studies
Читать в
Белый дом продолжает отвергать любые разговоры о прекращении огня на Украине, хотя спецслужбы США уже пришли к выводу о победе России. Об этом 21 сентября заявил известный своими расследованиями американский журналист Сеймур Херш.
"Война закончена. Россия победила. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать эту ложь", -констатировал Херш на своей странице в Substack.
Он также отметил, что в СВО у Киева нет возможности продемонстрировать ожидавшиеся США успехи. К такому выводу, по его данным, пришли американские спецслужбы. Они констатировали деморализацию украинской стороны и выразили сомнения в целесообразности дальнейшей помощи Зеленскому.
Херш также сообщил: "В следующий вторник будет годовщина разрушения администрацией Байдена трех из четырех трубопроводов "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Я могу еще многое сказать об этом, но придется подождать. Почему? Потому что война между Россией и Украиной, в которой Белый дом продолжает отвергать любые разговоры о прекращении огня, находится на переломном этапе".
Тем временем секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в беседе с журналистами 21 сентября отметил, что российские военные "героически решают боевые задачи в борьбе с поднявшим голову неонацизмом" и выразил мнение, что поставленные президентом России цели СВО будут достигнуты. При этом он отметил, что "англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну" и их действия сопровождаются массированным информационным воздействием западных спецслужб.
Сеймур Херш
18 августа, 12:49
Хёрш продолжает троллить "ястребов"Известный журналист-разоблачитель Сеймур Хёрш 17 августа опубликовал в издании Substack сочинение на тему "как я провёл лето". Это шутка, на самом деле вопрос поставлен иначе – как провели лето американские "ястребы" Блинкен, Салливан и Нуланд. Хёрш считает, что провели они его плохо
 
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