https://ukraina.ru/20230921/1049595054.html

ГБР Украины расследует "дело Залужного", но главкома так и не допросили - ВВС

ГБР Украины расследует "дело Залужного", но главкома так и не допросили - ВВС - 21.09.2023 Украина.ру

ГБР Украины расследует "дело Залужного", но главкома так и не допросили - ВВС

Следователи Госбюро расследований Украины (ГБР) в деле о сдаче южных регионов в начале СВО допросили многих военачальников, кроме главкома Валерия Залужного. Об этом 21 сентября пишет "ВВС Україна"

2023-09-21T14:31

2023-09-21T14:31

2023-09-21T14:31

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ГБР возбудило дело о "ненадлежащей обороне Херсонской области" 11 апреля 2022 года. Как отмечает издание, с тех пор о расследовании известно очень мало. В публичном пространстве обсуждали "предателей" из СБУ и различные версии, а само дело "в узких политических кругах называют "делом Залужного".Издание выяснило, что "по этому делу проходят только военные ВСУ". В частности, были напрошены бывшие начальники Генштаба Виктор Муженко и Руслан Хомчак, командующий сил обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировкой войск "Юг", в том числе генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, командиры других военных формирований этой группировки – более полусотни человек. Были "беседы" и с главнокомандующим Валерием Залужным."В военных кругах опасаются, что их хотят просто назначить виновными для быстрого удовлетворения запроса общества. Ведь, по их словам, в этом вопросе, кроме исследования событий начала войны, не менее важно исследование событий, которые происходили до самого вторжения. В частности, как в целом страна готовилась к войне, какие решения власти принимали и не принимали в этом направлении и делали, чтобы максимально усилить армию и подготовить ее к обороне", - сообщило издание.Его "источники в Генштабе" пожаловались на давление следователей. Аноним из Офиса президента в этой связи сообщил изданию о необходимости следственного разбирательства в этом деле.Отвечавший за южное направление генерал-майор Андрей Соколов заявил, что армия России смогла достичь успеха численному превосходству в 20-25 раз, молниеносному продвижению, подавлению радиосвязи и огню артиллерии по минным полям. Он также обратил внимание на то, что проблема ВСУ была не в мостах – на направлении через Армянск и Перекопск в направлении Херсона и Новой Каховки мостов не было.С этой точкой зрения согласен и теперь уже бывший министр обороны Украины Алексей резников. Издание, со ссылкой на анонимного представителя украинского Генштаба отметило:"Военные, с которыми мы пообщались, утверждают, что силами и средствами, которые были тогда, сдержать российское наступление на Юге не было шансов".Президент Владимир Зеленский и представители его команды настаивают на необходимости расследования и установления виновных. Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже уповал на следствие. При этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов уверен, что проблема всё-таки в мостах на Чонгаре. Депутаты Рады даже заслушали по этому вопросу главнокомандующего Валерия Залужного, который заявил, что в истории с утратой контроля над югом постсоветской республики "правда будет у каждого своя".

https://ukraina.ru/20230915/1049447479.html

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