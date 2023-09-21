https://ukraina.ru/20230921/1049594647.html

"В его интересах туда не ехать": CNN написал, какой прием ждет Зеленского в Конгрессе

"В его интересах туда не ехать": CNN написал, какой прием ждет Зеленского в Конгрессе - 21.09.2023 Украина.ру

"В его интересах туда не ехать": CNN написал, какой прием ждет Зеленского в Конгрессе

Прием президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США будет куда более прохладным, чем годом ранее. К такому выводу 21 сентября пришли журналисты CNN

2023-09-21T14:04

2023-09-21T14:04

2023-09-21T14:04

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За время СВО Зеленский посещает Капитолийский холм во второй раз, но прежней щедрости ему лучше не ждать, пишет издание. В статье американского издания говорится, что год назад Зеленский встретил в Конгрессе довольно теплый прием, потому что тогда демократы контролировали Палату представителей, и общественная поддержка финансирования Киева была выше.Однако политический ландшафт, уточняется в статье CNN, заметно изменился, и теперь американские политики все чаще критикуют киевский режим, а не хвалят его.А член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обозначила свою позицию, разместив в соцсетях снимок из мультфильма "Шрек", где лорд Фаркуад вызывает свои войска на битву."Вашингтонские полевые командиры разговаривают с американским народом об Украине", - подписала она скриншот.Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что лидер США Джо Байден встретится с Зеленским и обязательно спросит украинского президента о достигнутых на поле боя результатах. Однако произойдет это на фоне фоне сообщения о том, что тактические ракетные системы большой дальности ATACMS, возможно, не будут частью нового пакета вооружений, обещанного Киеву."А чего Зеленский ожидал, что за уже разворованное отчитываться не придется?", "Где деньги, Зин?", "Возьмут натурой там с него", "В его интересах лучше туда не ехать", - отреагировали пользователи сети.

https://ukraina.ru/20230921/1049592395.html

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новости, новости украины, cnn, сша, конгресс сша, владимир зеленский