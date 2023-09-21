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Украина пообещала отозвать жалобу в ВТО на Словакию
Украина пообещала отозвать жалобу в ВТО на Словакию - 21.09.2023 Украина.ру
Украина пообещала отозвать жалобу в ВТО на Словакию
Министр сельского хозяйства Украины пообещал отозвать жалобу, которую страна направила на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт зерна. Об этом 21 сентября сообщила представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова, передает teraz.sk.
2023-09-21T12:42
2023-09-21T12:42
2023-09-21T12:42
зерно
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"Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину", - сказала Юричкова.Она также сообщила, что Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для поставок зерна.Пока эта система не будет запущена и протестирована, действует запрет на ввоз четырех товаров с Украины, который словацкое правительство одобрило до конца годаНа прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, словакия, украина, зарубежье, новости украины, вто
зерно, Словакия, Украина, Зарубежье, Новости Украины, ВТО
Украина пообещала отозвать жалобу в ВТО на Словакию
Министр сельского хозяйства Украины пообещал отозвать жалобу, которую страна направила на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на импорт зерна. Об этом 21 сентября сообщила представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова, передает teraz.sk.
"Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину", - сказала Юричкова.
Она также сообщила, что Словакия и Украина договорились о создании системы лицензирования для поставок зерна.
Пока эта система не будет запущена и протестирована, действует запрет на ввоз четырех товаров с Украины, который словацкое правительство одобрило до конца года
На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.