https://ukraina.ru/20230921/1049592538.html

Рада приняла изменения к закону о нацменьшинствах: учебники для всех, но не для русских школьников

Рада приняла изменения к закону о нацменьшинствах: учебники для всех, но не для русских школьников - 21.09.2023 Украина.ру

Рада приняла изменения к закону о нацменьшинствах: учебники для всех, но не для русских школьников

Верховная Рада Украины приняла проект изменений к закону о национальных меньшинствах. Об этом 21 сентября сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

2023-09-21T12:36

2023-09-21T12:36

2023-09-21T13:09

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Законопроект был внесен на рассмотрение в украинский парламент в связи с рекомендацией Венецианской комиссии, в которой предлагается привести закон о нацменьшинствах в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков."За" проект проголосовали 318 депутатов.В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д. Также кабинет министров оставляет за собой право определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления.В документе указано, что на русский язык и "русское нацменьшинство" нормы распространяться не будут: даже после окончания конфликта, когда "Верховная Рада снимет с России статус государства агрессора", языковые послабления для русскоязычных школьников не предусмотрены. Как сообщало издание Украина.ру, вице-премьер Украины Ольга Сефанишина недавно заявила, что Киев готов внести "дополнительные поправки" в закон о среднем образовании на языках меньшинств, включая венгерский и румынский. До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит вступление Украины в ЕС, если Киев будет игнорировать права венгерского меньшинства на Украине.

https://ukraina.ru/20230831/1049060688.html

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новости, верховная рада, нацменьшинства, язык