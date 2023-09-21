Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки - 21.09.2023 Украина.ру
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Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки
Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки - 21.09.2023 Украина.ру
Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки
Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский провели встречу на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт
2023-09-21T08:41
2023-09-21T08:41
олаф шольц
фрг
зарубежье
новости
владимир зеленский
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"Канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине", - говорится в разосланном журналистам материале.Оба политика в ходе встречи призвали к возобновлению зерновой сделки и сообщили о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности по отношению к Украине.Шольц анонсировал также проведение в Германии 11 июня 2024 года конференции по восстановлению Украины.
https://ukraina.ru/20230921/1049578512.html
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олаф шольц, фрг, зарубежье, новости, владимир зеленский
Олаф Шольц, ФРГ, Зарубежье, Новости, Владимир Зеленский

Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки

08:41 21.09.2023
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский провели встречу на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт
"Канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине", - говорится в разосланном журналистам материале.
Оба политика в ходе встречи призвали к возобновлению зерновой сделки и сообщили о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности по отношению к Украине.
Шольц анонсировал также проведение в Германии 11 июня 2024 года конференции по восстановлению Украины.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
03:45
Адская Генассамблея ООН. Шольца не слушали, а премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен ЫномВ Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в основном посвященное теме украинского конфликта.
 
Олаф ШольцФРГЗарубежьеНовостиВладимир Зеленский
 
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