https://ukraina.ru/20230921/1049580822.html

Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки

Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки - 21.09.2023 Украина.ру

Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки

Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский провели встречу на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт

2023-09-21T08:41

2023-09-21T08:41

2023-09-21T08:41

олаф шольц

фрг

зарубежье

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владимир зеленский

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"Канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине", - говорится в разосланном журналистам материале.Оба политика в ходе встречи призвали к возобновлению зерновой сделки и сообщили о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности по отношению к Украине.Шольц анонсировал также проведение в Германии 11 июня 2024 года конференции по восстановлению Украины.

https://ukraina.ru/20230921/1049578512.html

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олаф шольц, фрг, зарубежье, новости, владимир зеленский