Зеленский обсудил с Шольцем возобновление зерновой сделки
Канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Зеленский провели встречу на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт
"Канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине", - говорится в разосланном журналистам материале.
Оба политика в ходе встречи призвали к возобновлению зерновой сделки и сообщили о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности по отношению к Украине.
Шольц анонсировал также проведение в Германии 11 июня 2024 года конференции по восстановлению Украины.