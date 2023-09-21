https://ukraina.ru/20230921/1049579534.html

"Закрыть на ремонт взлётную полосу в Жешуве". Польские политики о действиях и заявлениях киевских властей

"Закрыть на ремонт взлётную полосу в Жешуве". Польские политики о действиях и заявлениях киевских властей - 21.09.2023 Украина.ру

"Закрыть на ремонт взлётную полосу в Жешуве". Польские политики о действиях и заявлениях киевских властей

Готовность Украины ограничить ввоз продовольствия из Польши и выступление Владимира Зеленского в ООН вызвали резкую критику в Варшаве. Киеву прямо указали на его зависимость от западного соседа.

2023-09-21T05:24

2023-09-21T05:24

2023-09-21T05:24

эксклюзив

польша

украина

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Издание Украина.ру уже сообщало про первую реакцию президента, премьера и министра сельского хозяйства Польши на угрозу Киева ввести ограничения на импорт части польского продовольствия, жалобу на действия Варшавы по запрету импорта украинского зерна, а также на выступление Владимира Зеленского с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Причём его резкие слова перед полупустым залом получили самый мощный резонанс не в Нью-Йорке, а в Варшаве.Напомню, 19 сентября Зеленский заявил: "Тревожно видеть, как некоторые в Европе играет в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера". Хотя Польша прямо не упоминалась, уже на следующий день посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был вызван в польский МИД.Как сообщило польское дипломатическое ведомство, замглавы МИД Павел Яблоньский передал украинскому послу "решительный протест" в связи с заявлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о том, "что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию". "Заместитель главы МИД указал, что этот тезис не соответствует действительности по отношению к Польше и особо несправедлив по отношению к нашей стране, которая поддерживает Украину с первых дней войны", – подчеркивается в сообщении."Заместитель министра Яблоньский подчеркнул, что давление на Польшу на многосторонних форумах или подача жалоб в международные организации не являются подходящими методами разрешения споров между нашими странами. Он также отметил, что эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия, предпринятые польским правительством в защиту интересов польских фермеров, соответствуют национальному, европейскому и международному праву", – отметили в МИД Польши.В свою очередь, польский президент Анджей Дуда, который ранее сравнил действия властей Украины с поведением утопающего, в интервью CNN отметил, что изменение нарратива киевских властей вызвано давлением местных олигархов. Мол, они хотели бы продать зерно как можно быстрее и с наименьшими затратами, и Польша должна от этого защищаться."Коррупция уже давно является проблемой на Украине, но президент Владимир Зеленский начал бороться с ней сразу после вступления в должность в 2019 году, и опасения по поводу коррупции не должны препятствовать поддержке Западом украинских военных усилий", – сказал Дуда, отвечая на вопрос CNN о недавних коррупционных скандалах в офисе Зеленского. При этом в администрации польского президента заявили, что хотя его встреча с украинским коллегой, запланированная на 19 сентября, была отменена в связи с изменением графика, однако новый контакт двух президентов в Нью-Йорке пока не готовится.Тему украинских олигархов продолжил и председатель комиссии Сейма по международным делам, депутат от правящей партии "Право и Справедливость" Радослав Фогель. "Украинцы сами должны оценить, согласны ли они с такими действиями своих политиков, которые в весьма самоубийственном порыве готовы пожертвовать или рискнуть жизненно важными интересами своей страны ради максимизации прибыли нескольких олигархов," – заявил политик 20 сентября на первом канале Польского радио."Украине следует помнить, что это Польша ей помогает, но Польша также имеет право защищать свой рынок. Польша не запрещает транзит, наоборот: объемы транзита украинского зерна через Польшу растут", – подчеркнул Фогель. Он уточнил, что вывоз зерна с Украины мы поддерживаем, но оно не должно оставаться в Польше.Не остался польско-украинский продовольственный конфликт и без внимания лидера главной оппозиционной партии Польши, либеральной "Гражданской коалиции", – экс-премьера Дональда Туска. "ПиС открыла границы для иммигрантов и украинского зерна, но изменила позицию, когда обнаружила, что это выгодно им с электоральной точки зрения. Они исключительно эффективны, когда можно на чём-то заработать. В случае с Украиной они делают то же, что делали с визами", – заявил Туск 20 сентября, имея в виду нарастающий скандал () вокруг продажи польских виз гастарбайтерам из Азии и Африки.Туск также напомнил, как в 2022 году заявлял, что импорт зерна необходимо контролировать, чтобы не пострадали польские фермеры. "Когда я полтора года назад забил тревогу, что Польшу наводнило дешёвое зерно, никто не видел проблемы. Это зерно должно было идти не в Польшу, а в нуждающиеся страны. По неизвестной причине кто-то там наверху решил, что они лучше заработают на этом зерне, чем перевезут его в порты и отправят туда, где оно нужно. Когда дело касается денег и собственных интересов, они действительно эффективны", – заключил экс-премьер.Однако Дональд Туск и его "Гражданская коалиция" (ГК), несмотря на включение в партийные списки лидера организации фермеров "АгроУния" Михала Колодзейчика, не воспринимается как защитник польского села от наплыва дешёвого украинского продовольствия. Ранее фермеры в подавляющем большинстве голосовали за ПиС, а ныне многие из них склоняются на сторону более правой "Конфедерации", единственной партии, которая идёт на парламентские выборы 15 октября под антиукраинскими лозунгами. Именно попыткой отобрать голоса у "конфедератов" объясняют последние решения и заявления польских властей местные аналитики."Председатель ПиС Ярослав Качиньский решил, что необходимо отобрать часть голосов у "Конфедерации" и сыграть на эмоциях маргинального, но количественно стабильного антиукраинского электората. То есть тех, кто либо просто не любит украинцев, например по историческим причинам, либо боится экономической конкуренции с их стороны", – заявил в комментарии либеральному порталу Onet.plзаместитель директора Института международных отношений и общественной политики университета в Кельце доктор Витольд Сокала.По его словам, оба упомянутых фактора тщательно стимулируются российскими агентами влияния. "Но вместо того, чтобы бороться с этим, ПиС попыталась польстить враждебным по отношению к Украине настроениям, чтобы получить несколько дополнительных процентных пунктов. Отсюда и решение обострить зерновой спор, который трижды можно было решить мирным путем" – считает эксперт.Однако усилия польских властей лишь дали "Конфедерации" дополнительную возможность продвигать свои тезисы. Во-первых, партия подготовила "Счёт к оплате для Украины" на сумму в 101,3 миллиарда злотых (22 миллиарда евро). В нём упомянуты как военная, гуманитарная и финансовая помощь для Киева, так и затраты на приём украинских беженцев в Польше – собственно, они составляют львиную долю в 71,4 миллиарда злотых (15,5 миллиардов евро). Заканчивается "счёт" издевательски, графами "Оплачено – 0 злотых", "Благодарность – Отсутствует".Во-вторых, один из лидеров "Конфедерации", Гжегож Браун, фактически предложил перекрыть поставки и транзит вооружений на Украину. "Призываю срочно начать работы по подготовке к ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жешува! К этому можно было бы добавить ряд специальных решений, ведь если мы заботимся о воздушном транспорте, почему бы нам не проявить заботу о железнодорожном и автомобильном транспорте? Почему бы нам, хотя бы временно, не приостановить движение определенного вида транспорта через границу? (…) Проблемы [с Киевом], я вам гарантирую, исчезнут за один день, за одну ночь. Произойдет переоценка, размышления и соответствующие выводы, которые восстановят правильные пропорции в польско-украинских отношениях" – заявил он 19 сентября, презентуя список партии на центральной площади Жешува.На это вынужден был реагировать польский премьер Матеуш Моравецкий. Вечером 20 сентября в студии телеканала Polsat он заявил, что поставкам оружия Киеву через Жешув ничего не угрожает, но Польша ныне выполняет лишь транзитную функцию."Мы точно не будем рисковать безопасностью Украины, поэтому наш хаб в Жешуве по договоренности с американцами и НАТО по-прежнему играет, и будет играть ту же роль. Однако мы больше не передаем Украине никакого вооружения, потому что сейчас вооружаемся самым современным оружием" – сказал глава польского правительства.Подобные слова из уст высокопоставленного польского чиновника прозвучали впервые с начала СВО. Понятно, что после выборов 15 октября всё может измениться. Если к власти придут леволибералы из "Гражданской коалиции" и её союзников, они могут возобновить поставки вооружений Киеву без особых политических последствий для себя. А "Право и Справедливость" в случае удержания у власти может отменить своё же решение под предлогом, что речь идёт о передаче устаревшего оружия.Однако министр Польши по европейским делам Шимон Шинковский не зря заявил, что Варшава будет опираться на общественное мнение в вопросах помощи Киеву. "Если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину", – сказал он. Таким образом, чем больше голосов получит "Конфедерация" или политики из других партий, призывающие к благоразумию в отношении к Украине, тем больше шансов, что к ним прислушается новое польское правительство.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230920/1049549616.html

https://ukraina.ru/20230829/1048999673.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, украина