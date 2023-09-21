"Закрыть на ремонт взлётную полосу в Жешуве". Польские политики о действиях и заявлениях киевских властей
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Готовность Украины ограничить ввоз продовольствия из Польши и выступление Владимира Зеленского в ООН вызвали резкую критику в Варшаве. Киеву прямо указали на его зависимость от западного соседа.
Издание Украина.ру уже сообщало про первую реакцию президента, премьера и министра сельского хозяйства Польши на угрозу Киева ввести ограничения на импорт части польского продовольствия, жалобу на действия Варшавы по запрету импорта украинского зерна, а также на выступление Владимира Зеленского с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Причём его резкие слова перед полупустым залом получили самый мощный резонанс не в Нью-Йорке, а в Варшаве.
Напомню, 19 сентября Зеленский заявил: "Тревожно видеть, как некоторые в Европе играет в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера". Хотя Польша прямо не упоминалась, уже на следующий день посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был вызван в польский МИД.
Как сообщило польское дипломатическое ведомство, замглавы МИД Павел Яблоньский передал украинскому послу "решительный протест" в связи с заявлением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о том, "что некоторые страны ЕС симулируют солидарность, косвенно поддерживая Россию". "Заместитель главы МИД указал, что этот тезис не соответствует действительности по отношению к Польше и особо несправедлив по отношению к нашей стране, которая поддерживает Украину с первых дней войны", – подчеркивается в сообщении.
"Заместитель министра Яблоньский подчеркнул, что давление на Польшу на многосторонних форумах или подача жалоб в международные организации не являются подходящими методами разрешения споров между нашими странами. Он также отметил, что эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия, предпринятые польским правительством в защиту интересов польских фермеров, соответствуют национальному, европейскому и международному праву", – отметили в МИД Польши.
В свою очередь, польский президент Анджей Дуда, который ранее сравнил действия властей Украины с поведением утопающего, в интервью CNN отметил, что изменение нарратива киевских властей вызвано давлением местных олигархов. Мол, они хотели бы продать зерно как можно быстрее и с наименьшими затратами, и Польша должна от этого защищаться.
"Коррупция уже давно является проблемой на Украине, но президент Владимир Зеленский начал бороться с ней сразу после вступления в должность в 2019 году, и опасения по поводу коррупции не должны препятствовать поддержке Западом украинских военных усилий", – сказал Дуда, отвечая на вопрос CNN о недавних коррупционных скандалах в офисе Зеленского. При этом в администрации польского президента заявили, что хотя его встреча с украинским коллегой, запланированная на 19 сентября, была отменена в связи с изменением графика, однако новый контакт двух президентов в Нью-Йорке пока не готовится.
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Тему украинских олигархов продолжил и председатель комиссии Сейма по международным делам, депутат от правящей партии "Право и Справедливость" Радослав Фогель. "Украинцы сами должны оценить, согласны ли они с такими действиями своих политиков, которые в весьма самоубийственном порыве готовы пожертвовать или рискнуть жизненно важными интересами своей страны ради максимизации прибыли нескольких олигархов," – заявил политик 20 сентября на первом канале Польского радио.
"Украине следует помнить, что это Польша ей помогает, но Польша также имеет право защищать свой рынок. Польша не запрещает транзит, наоборот: объемы транзита украинского зерна через Польшу растут", – подчеркнул Фогель. Он уточнил, что вывоз зерна с Украины мы поддерживаем, но оно не должно оставаться в Польше.
Не остался польско-украинский продовольственный конфликт и без внимания лидера главной оппозиционной партии Польши, либеральной "Гражданской коалиции", – экс-премьера Дональда Туска. "ПиС открыла границы для иммигрантов и украинского зерна, но изменила позицию, когда обнаружила, что это выгодно им с электоральной точки зрения. Они исключительно эффективны, когда можно на чём-то заработать. В случае с Украиной они делают то же, что делали с визами", – заявил Туск 20 сентября, имея в виду нарастающий скандал () вокруг продажи польских виз гастарбайтерам из Азии и Африки.
Туск также напомнил, как в 2022 году заявлял, что импорт зерна необходимо контролировать, чтобы не пострадали польские фермеры. "Когда я полтора года назад забил тревогу, что Польшу наводнило дешёвое зерно, никто не видел проблемы. Это зерно должно было идти не в Польшу, а в нуждающиеся страны. По неизвестной причине кто-то там наверху решил, что они лучше заработают на этом зерне, чем перевезут его в порты и отправят туда, где оно нужно. Когда дело касается денег и собственных интересов, они действительно эффективны", – заключил экс-премьер.
Однако Дональд Туск и его "Гражданская коалиция" (ГК), несмотря на включение в партийные списки лидера организации фермеров "АгроУния" Михала Колодзейчика, не воспринимается как защитник польского села от наплыва дешёвого украинского продовольствия. Ранее фермеры в подавляющем большинстве голосовали за ПиС, а ныне многие из них склоняются на сторону более правой "Конфедерации", единственной партии, которая идёт на парламентские выборы 15 октября под антиукраинскими лозунгами. Именно попыткой отобрать голоса у "конфедератов" объясняют последние решения и заявления польских властей местные аналитики.
"Председатель ПиС Ярослав Качиньский решил, что необходимо отобрать часть голосов у "Конфедерации" и сыграть на эмоциях маргинального, но количественно стабильного антиукраинского электората. То есть тех, кто либо просто не любит украинцев, например по историческим причинам, либо боится экономической конкуренции с их стороны", – заявил в комментарии либеральному порталу Onet.plзаместитель директора Института международных отношений и общественной политики университета в Кельце доктор Витольд Сокала.
По его словам, оба упомянутых фактора тщательно стимулируются российскими агентами влияния. "Но вместо того, чтобы бороться с этим, ПиС попыталась польстить враждебным по отношению к Украине настроениям, чтобы получить несколько дополнительных процентных пунктов. Отсюда и решение обострить зерновой спор, который трижды можно было решить мирным путем" – считает эксперт.
Однако усилия польских властей лишь дали "Конфедерации" дополнительную возможность продвигать свои тезисы. Во-первых, партия подготовила "Счёт к оплате для Украины" на сумму в 101,3 миллиарда злотых (22 миллиарда евро). В нём упомянуты как военная, гуманитарная и финансовая помощь для Киева, так и затраты на приём украинских беженцев в Польше – собственно, они составляют львиную долю в 71,4 миллиарда злотых (15,5 миллиардов евро). Заканчивается "счёт" издевательски, графами "Оплачено – 0 злотых", "Благодарность – Отсутствует".
Во-вторых, один из лидеров "Конфедерации", Гжегож Браун, фактически предложил перекрыть поставки и транзит вооружений на Украину. "Призываю срочно начать работы по подготовке к ремонту взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жешува! К этому можно было бы добавить ряд специальных решений, ведь если мы заботимся о воздушном транспорте, почему бы нам не проявить заботу о железнодорожном и автомобильном транспорте? Почему бы нам, хотя бы временно, не приостановить движение определенного вида транспорта через границу? (…) Проблемы [с Киевом], я вам гарантирую, исчезнут за один день, за одну ночь. Произойдет переоценка, размышления и соответствующие выводы, которые восстановят правильные пропорции в польско-украинских отношениях" – заявил он 19 сентября, презентуя список партии на центральной площади Жешува.
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На это вынужден был реагировать польский премьер Матеуш Моравецкий. Вечером 20 сентября в студии телеканала Polsat он заявил, что поставкам оружия Киеву через Жешув ничего не угрожает, но Польша ныне выполняет лишь транзитную функцию.
"Мы точно не будем рисковать безопасностью Украины, поэтому наш хаб в Жешуве по договоренности с американцами и НАТО по-прежнему играет, и будет играть ту же роль. Однако мы больше не передаем Украине никакого вооружения, потому что сейчас вооружаемся самым современным оружием" – сказал глава польского правительства.
Подобные слова из уст высокопоставленного польского чиновника прозвучали впервые с начала СВО. Понятно, что после выборов 15 октября всё может измениться. Если к власти придут леволибералы из "Гражданской коалиции" и её союзников, они могут возобновить поставки вооружений Киеву без особых политических последствий для себя. А "Право и Справедливость" в случае удержания у власти может отменить своё же решение под предлогом, что речь идёт о передаче устаревшего оружия.
Однако министр Польши по европейским делам Шимон Шинковский не зря заявил, что Варшава будет опираться на общественное мнение в вопросах помощи Киеву. "Если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину", – сказал он. Таким образом, чем больше голосов получит "Конфедерация" или политики из других партий, призывающие к благоразумию в отношении к Украине, тем больше шансов, что к ним прислушается новое польское правительство.