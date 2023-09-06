https://ukraina.ru/20230906/1049193624.html

Как замглавы МИД Польши визы гастарбайтерам продавал

Как замглавы МИД Польши визы гастарбайтерам продавал - 06.09.2023 Украина.ру

Как замглавы МИД Польши визы гастарбайтерам продавал

Замглавы МИД Польши убрали за создание коррупционной системы выдачи польских виз трудовым мигрантам из Азии. Это серьёзный удар по правящей партии ПиС, идущей на выборы под лозунгами борьбы с миграцией.

2023-09-06T09:47

2023-09-06T09:47

2023-09-06T09:47

эксклюзив

зарубежье

польша

коррупция

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В Польше набирает обороты скандал, связанный с отставкой заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который также является депутатом Сейма от правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС). Политик, кроме всего прочего, с 2018 года отвечал за консульские вопросы и выдачу польских виз во всём мире, – в том числе гастарбайтерам.Как сообщило 1 сентября близкое к польской либеральной оппозиции издание Gazeta Wyborcza, днём ранее в здании МИД Польши появилась группа агентов Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ). Они допросили руководство консульского департамента министерства (начальника и заместителя), а также генерального директора МИД.По информации издания, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сразу же после этого принял решение об увольнении замглавы МИД Петра Вавжика, хотя официально об этом объявили только в первый день осени. Как сообщило 1 сентября польское государственное информационное агентство PAP со ссылкой на дипломатическое ведомство страны, причиной такого решения стало "отсутствие удовлетворительного сотрудничества". Кроме того, политик потерял давно согласованное проходное место в списке ПиС на парламентских выборах, которые пройдут в Польше 15 октября.В понедельник, 4 сентября, Матеуш Моравецкий впервые публично прокомментировал дело Петра Вавжика. "Отставка была сделана для того, чтобы развеять любые сомнения. Мы хотим сохранить абсолютную прозрачность и честность. Как только мы обнаруживаем следы нарушений, то сразу же всё выясняем", – заверил премьер-министр в ответ на вопросы журналистов об увольнении Вавжика и сообщениях СМИ, что оно стало результатом следственных действий ЦАБ в министерстве.Глава правительства признал, что ему известно о "выясняющем расследовании", но не раскрыл, в чем оно заключается. При этом премьер заверил, что "соответствующие службы смогут предоставить информацию, если сочтут это целесообразным". "Я знаю о таком расследовании, которое продолжается, и отсюда эта отставка", – сказал Моравецкий, не уточнив деталей.Однако в тот же день Gazeta Wyborcza сообщила некоторые подробности следствия. По данным издания, спецслужба раскрыла в МИД коррупционную схему, в которой предположительно замешан и Вавжик. Теперь ЦАБ предстоит расследовать коррупцию при выдаче польских виз гастарбайтерам, а именно связи между окружением замминистра и компаниями, ввозящими рабочую силу в Польшу из Азии.Причиной проблем уволенного замминистра может стать деятельность его бывшего помощника в парламентском офисе Вавжика, а заодно и родственника, – Якуба Осайды, который с весны этого года занимает должность директора бюро заграничной службы МИД (ранее был заместителем директора). Это бюро управляет всем дипломатическим корпусом Польши за границей, оценивает работу дипломатов, предлагает их повышение или понижение и т.п.Газета отметила, что Осайда также был инициатором создания в Лодзи Центра визовых решений МИД, благодаря которому планировалось привезти в Польшу до 400 тысяч рабочих из Бангладеш, Ирана, Пакистана, Узбекистана и т.п. Для понимания: в 2022 году в Польше выдали более 365,5 тысяч разрешений на работу для иностранцев, из которых лишь 136 тысяч пришлось на выходцев из мусульманских стран, в основном из Средней Азии.При этом именно Вавжик был автором проекта распоряжения о расширении до 20 списка стран, граждане которых могли получить рабочие визы в Польшу, и решения об этом должны были принимать чиновники МИД в уже созданном центре. Но в начале июля 2023 года скандальный проект был отозван.Пресс-секретарь ПиС Рафал Бохенек тогда подчеркнул, что "не было политического согласия" на облегчение визового режима для мигрантов, а сам проект Вавжика назвал "ошибочной бюрократической инициативой". Ныне же ЦАБ заинтересовалось договором аренды помещения для Центра визовых решений в Лодзи, и убытками, которые в результате может понести государственная казна Польши.А во вторник, 5 сентября, уже близкая к властям газета Rzeczpospolita сообщила, что дело об увольнении замглавы МИД Петра Вавжика связано с "интенсивным расследованием" ЦАБ, и речь идёт о коррупционной системе выдачи польских виз. По данным издания, Вавжик, курировавший консульские отделы, будто бы давил на них, требуя увеличить количество выдаваемых рабочих виз под тем предлогом, что "польскому бизнесу нужно больше людей для работы". Причём замминистра якобы был материально заинтересован в том, чтобы виз выдавалось как можно больше.В этой связи сразу вспомнились сообщения польских СМИ осенью 2018 года, через несколько месяцев после прихода Петра Вавжика в МИД. Тогда более 25 тысяч граждан Индии, Непала и Бангладеш, которые имели официальные договора на работу в Польше и соответствующие разрешения польских властей, просто не могли подать заявления на рабочую визу в посольстве Польши в Нью-Дели. Люди стояли в очередях по нескольку месяцев, причём плата только за место в очереди достигала от 1 до 3 тысяч.Польские дипломаты тогда оправдывались, что эти деньги берут не они, а индийские посредники, и вообще решить проблему можно только путём передачи процесса выдачи виз на аутсорсинг. Но через несколько месяцев очереди рассосались так же быстро, как и возникли, а по результатам 2018 года граждане Непала и вовсе заняли второе место (после украинцев, естественно) по числу выданных разрешений на работу в Польше.Скандал вокруг специфической деятельности Петра Вавжика за полтора месяца до парламентских выборов является болезненным ударом для правящей партии "Право и Справедливость", которая последовательно позиционировала себя как политическая сила, выступающая против иммигрантов из стран, не входящих в ЕС (за исключением Украины).Более того, ПиС даже добилась проведения одновременно с выборами ещё и референдума, один из вопросов которого гласит: "Поддерживаете ли вы приём тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки, в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"А тут вдруг оказалось, что приезду мигрантов в Польшу, причём в куда больших масштабах, содействует вполне национальная бюрократия. Более того, в отличие от находящихся в оппозиции леволибералов, которые поддерживают миграцию по идеологическим причинам, чиновники от ПиС делают то же самое из-за меркантильных интересов.У отставки Петра Вавжика есть и ещё один предвыборный момент, чисто технический. Именно он отвечал за создание участковых избирательных комиссий за границей, которых должно быть более 360. Постановление МИД Польши по этому поводу находится в завершающей стадии подготовки, но пока не опубликовано, ведь по закону для этого есть время до 25 сентября. Но пока список участков за границей не обнародован, находящиеся там граждане Польши просто не могут зарегистрироваться для голосования – для этого нужно указать конкретный город и избирательную комиссию.Представляющий оппозиционную "Гражданскую коалицию" глава парламентского комитета по связям с поляками за рубежом Роберт Тышкевич считает, что если постановление МИД будет опубликовано только накануне 25 сентября, это станет гигантским скандалом. "То есть у Полонии (польской диаспоры – прим.) будет только три недели, чтобы зарегистрироваться на выборы", – подчеркнул Тышкевич в комментарии изданию EURACTIV.pl, отметив, что это негативно скажется на явке избирателей за рубежом. Не исключено, что именно это является целью ПиС, ведь за границей эта партия обычно набирает меньше голосов, чем в самой Польше.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, польша, коррупция