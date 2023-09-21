https://ukraina.ru/20230921/1049578512.html

Адская Генассамблея ООН. Шольца не слушали, а премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен Ыном

Адская Генассамблея ООН. Шольца не слушали, а премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен Ыном - 21.09.2023 Украина.ру

Адская Генассамблея ООН. Шольца не слушали, а премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен Ыном

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в основном посвященное теме украинского конфликта.

2023-09-21T03:45

2023-09-21T03:45

2023-09-21T03:45

эксклюзив

украина

генассамблея оон

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Председательствующая в Совбезе ООН Албания предоставила президенту Украины Зеленскому право выступить перед членами совета – несмотря на то, что это противоречит установленным правилам проведения заседания.Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя насмешливо назвал эту уловку "спектаклем". Однако представление получилось весьма унылым и не оправдало ожиданий западных дипломатов.Владимир Зеленский, который накануне испортил отношения с поляками, попытался нажить себе новых врагов в лице руководства ООН, обрушив на него волну жесткой критики."Для России в ООН ничего не изменилось, зато всё изменилось для самой ООН. Человечество больше не может доверять ООН в вопросах защиты и ищет другие союзы и альянсы. Тут защищают убийц, а не жертв", – гневно заявил Зеленский, обвиняя международную организацию в том, что она якобы потворствует Москве.По мнению комментаторов, эти нападки стали ответом на примирительное выступление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который накануне достаточно прозрачно призвал к поиску компромиссного решения с целью преодоления украинского кризиса."Политика – это компромисс. Дипломатия – это компромисс. Эффективное лидерство – это компромисс. На лидерах лежит особая ответственность за достижение компромисса в построении общего будущего, в котором будут царить мир и процветание", – отметил Гутерриш, вызвав этим недовольство среди американских и украинских ястребов.Затем Зеленский в очередной раз потребовал убрать Россию из состава Совбеза ООН. После чего озвучил на заседании свою "формулу мира", представляющую собой ультиматум с заведомо невыполнимыми требованиями.На этот раз он состоял из двух основных пунктов.Президент Украины хочет полностью вывеси все российские войска и военные формирования – включая Черноморский флот – со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.А также желает полностью вернуть Киеву контроль над всей государственной границей по состоянию на все тот же девяносто первый год, вместе с контролем над Керченским проливом и исключительной экономической зоной в акватории Черного и Азовского моря.Такие заявления не вызвали среди участников заседания никакой заметной реакции. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что Киев продвигает под видом мирных предложений фактические призывы к зачистке мирного населения.Лавров сказал о том, что нынешнее противостояние повышает риски глобального конфликта. Потому что США и его союзники соблюдают положения устава ООН только тогда, когда они отвечают их собственным геополитическим интересам."Запад избегает предметного разговора по Украине – потому что честных аргументов у него нет. Россия не отказывается от переговоров по Украине. США – если бы хотели – могли бы дать команду Зеленскому отменить декрет на запрет диалога с Москвой", – рассказывал глава МИД РФ.Лавров также указал на лицемерие западных политиков, которые годами отказываются пускать в Европейский Союз сербов и турок, однако обещают поспешно принять в него Украину.В связи с этим он напомнил слова Жозепа Борреля – о том, что киевское правительство надо принимать в Евросоюз без соблюдения необходимых стандартов, просто в силу ситуативной политической необходимости: "Дескать, если бы не война, на это ушли бы годы, а так — можно и нужно без всяких критериев".Западная пресса уже обсуждает пикировку в ООН – отмечая, что призывы Зеленского, который надеется изгнать Россию из состава Совбеза, являются полностью бесперспективными. Как и попытки спешно расширить этот состав за счет новых стран."Для выкидывания России нет никакой законной возможности, говорит наш эксперт Кристоф Зафферлинг, профессор международного права в университете Фридриха-Александра – как бы ни хотел это самое выкидывание видеть господин Зеленский. Для исключения постоянного члена ООН в хартии этой организации даже не предусмотрено процедуры. И, конечно же, в прошлом нет прецедента такого исключения.Кроме того, для исключения нужны голоса всех членов Совета безопасности при отсутствии вето. То есть нужно, чтобы сначала Россия отказалась участвовать в заседаниях. За всю историю ООН Москва один лишь раз ненадолго бойкотировала заседания СБ ООН, это произошло в советские времена — в начале 1950-х.Сейчас реформа ООН просто нереальна, в нынешней мировой политической ситуации за нее просто не удастся собрать необходимое консенсусное количество голосов", – пишет об этом немецкое издание Der Taggespiegel.Впрочем, немецкая пресса больше занята высмеиванием канцлера Олафа Шольца, который выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН перед пустым залом.По мнению многих комментаторов, позиция утратившей политическую субъектность Германии не вызывает у публики серьезного интереса, потому что она всегда дублирует позицию США. А былое влияние Берлина по факту сошло на нет."Мы неоднократно писали, что Европа и её локомотив Германия брутально теряют геополитический вес. Отношение к лидеру на Генассамблее – прямое следствие процессов деградации в ЕС. Объяснение, что выступление было поздно – слабое оправдание. Выступай в это время Байден, Путин или Си был бы полный зал", – написал об этом Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России в ООН.Выступление Шольца действительно оказалось удивительно безликим. А вот выступивший вслед за ним премьер-министр Японии сумел привлечь к себе внимание, выразив готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном – "в любое время и без предварительных условий", чтобы способствовать разрядке в регионе Восточной Азии.Причем это заявление прозвучало в пику словам госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне пытался доказать тезис об изоляции России, указывая на недавнюю встречу между президентом Путиным и руководителем Северной Кореи.Но самой обсуждаемой фразой стали очередные слова Антониу Гуттеришае. Выступая на заседании Совбеза ООН, он эмоционально заявил, что "человечество открыло врата ада".И хотя это касалось проблемы изменения климата, многие считают, что генсек ООН точно охарактеризовал особенности текущего политического момента – когда мир продолжает балансировать на грани ядерного конфликта.

https://ukraina.ru/20230919/1049524467.html

https://ukraina.ru/20230920/1049549616.html

https://ukraina.ru/20230920/1049539976.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, генассамблея оон