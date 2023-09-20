https://ukraina.ru/20230920/1049564375.html

Александр Носович: Польша занимает нишу Великобритании в Европе и вооружается против Германии

Александр Носович: Польша занимает нишу Великобритании в Европе и вооружается против Германии - 20.09.2023 Украина.ру

Александр Носович: Польша занимает нишу Великобритании в Европе и вооружается против Германии

Если в вопросах безопасности, которыми занимаются США и НАТО, Варшава не решается предъявлять свои претензии и исходит из того, что российско-украинские отношения – это американский вопрос, то в экономической сфере, за которую отвечает ЕС, Польша пошла в наступление, считает главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович

2023-09-20T14:48

2023-09-20T14:48

2023-09-20T14:48

интервью

александр носович

украина

польша

дуда

зерно

германия

армия

первая мировая война

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036776275_41:29:835:476_1920x0_80_0_0_a3397edad64da8e1dfdeac55e20114c8.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент Польши Анджей Дуда, объясняя продление запрета на импорт украинского зерна, назвал Украину с "утопленником, который хватается за все".- Александр, резкие заявление президента Дуды по поводу Украины говорят о действительных намерениях Варшавы отказаться от поддержки Киева на фоне зернового скандала, или это элемент предвыборной борьбы правящей партии, чтобы заручиться поддержкой своих фермеров накануне парламентских выборов?- Стратегически это ни то и ни другое, хотя о поддержки фермеров перед выборами речь идет. Но стратегически это торг не с Киевом, а с Евросоюзом. Польша хочет для себя роль старшей наставницы для Украины и хочет, чтобы Запад ей делегировал роль куратора, ответственного за Украину.Если в вопросах безопасности, которыми занимаются США и НАТО, Варшава не решается предъявлять свои претензии и исходит из того, что российско-украинские отношения – это американский вопрос, то в экономической сфере, за которую отвечает ЕС, Польша пошла в наступление. И сейчас бьется за то, чтобы определять правила игры в вопросах экономической интеграции Украины в Евросоюз.- Последуют ли примеру Польши, Венгрии и Словакии в аграрном скандале вокруг украинского зерна и другие страны Европы?- Для других стран Европы этот вопрос не так важен с чисто экономической точки зрения. Венгрия, Польша, Румыния действуют наперекор линии Евросоюза, потому что их вопрос украинского продовольственного экспорта затрагивает напрямую. Этот экспорт напрямую бьет по их сельхозпроизводителям и ухудшает их экономические показатели.Для Италии, Франции и других стан дальше на Запад этот вопрос либо не имеет значения, либо он в первую очередь не экономический, а политический – как для Германии, например. Поэтому вряд ли кто-то непосредственных соседей Украины будет подключаться к борьбе с украинским зерном. Максимум эта тенденция может распространиться на Чехию и Хорватию.- Имеет ли сложившийся зерновой кризис пути к разрешению, или Украина так и останется с элеваторами, забитыми зерном?- Если мы говорим о Польше, то этот вопрос очень простой. Это та или иная форма контроля над Украиной со стороны Варшавы. Хотя бы экономического. Именно этот сценарий Польша будет пробивать в Брюсселе. И именно ему будут противодействовать всеми возможными способами брюссельские чиновники, и Германия, для которой поведение Польши – прямая угроза ее лидерству, традиционно сложившемуся вы Евросоюзе.- Тот же Дуда недавно заявил о планах Польши создать вторую или третью по силе армию в Европе. Кому в военных делах Варшава отдает первенство и против кого вооружается?- Я слышал, что Польша вообще хочет создать первую армию во всяком случае в Евросоюзе, а в Европе – вторую или третью, если они сравнивают себя с Россией.Против кого она это делает? Формальный афишируемый ответ – конечно, против России. Потому что информационное прикрытие милитаризации Польши состоит в том, что они готовятся к российской агрессии, ждут, что Россия неминуемо нападет. Чтобы быть к этому готовой, Польша должна вооружаться.Есть еще неафишируемый ответ, который мы может предполагать. Он состоит в том, что милитаризация нужна Польше для усиления на западном направлении, а не на восточном. Польша пытается утвердиться в качестве новой лидирующей силы в Европе, а самоутверждается она за счет союза с США. Установка Варшавы состоит в том, что после Брексита именно Польша должна занять нишу Великобритании в качестве главной проамериканской силы в Европе.А для этого Варшаве надо показать свою ценность и незаменимость Польши для Европы. А эта незаменимость, по их мнению, должна состоять в наличии мощной армии, которая будет выполнять задачи восточной политики Евросоюза и НАТО на Украине. С этой целью Польша и вооружается.Сценарий войны Польши с Россией после завершения программы перевооружения малореалистичен для самих поляков в силу того, что Россия остается ядерной сверхдержавой, а американцы пока так и не передали Польше ядерное оружие.Да даже если передадут, в любом случае война с Россией будет для Польши самоуничтожением. Белорусское направление также закрыто, поскольку Белоруссия является военным союзником России и там размещено ядерное оружие.Что остается? Во-первых, возможность ввода польских войск на Западную Украину, во-вторых, силовые аргументы в подспудном длительном конфликте с Германией. В долгосрочной перспективе я и такого варианта не исключаю. Потому что Германия при нынешнем правительстве "Права и справедливости" вернулась к состоянию образа врага в глазах консервативных поляков в дополнение к первому и главному врагу – России.Польша сознательно провоцирует конфликт с Германией, генерирует новые конфликты по историческим вопросам, экономическим противоречиям. Дело дошло до санкций, экспроприируются заводы, находящиеся в германской собственности на польской территории. Это судостроительные и нефтеперерабатывающие предприятия.- А Германия в свою очередь не хотела бы пересмотреть итоги Второй мировой войны в плане территориальных потерь?- Пока они этого не заявляли, но если Польша продолжит вести себя так, как сейчас, то все возможно. Сейчас все становится возможным. До недавнего времени было невозможно, чтобы министр обороны Германии называл Калининград Кенигсбергом. А на прошлой неделе такое прозвучало. Это маленький шажочек, но если такие шажочки будут проводиться последовательно и постоянно, то мы сами не заметим, как в Германии станут мейнстримом ревизионистские настроения. В первую очередь по отношению к той же Польше- Очевидно, можно предположить, что мир возвращается в состояние, в котором он пребывал в 20-30-е годы прошлого века, когда страны поднимали вопросы о пересмотре границ?- Я не поклонник исторических аналогий, а в данном случае уместнее сравнивать с периодом перед началом Первой мировой войны. Потому что 20-30-е годы – это часть глобальной турбулентности, которая началась в Первую мировую и закончилась в 1945 году даже не с разгромом нацистской Германии, а с применением ядерного оружия.Да, сейчас ситуация предвоенная, главным ее отличием от ситуации столетней давности является наличие ядерного сдерживания. Именно это пока позволяет сохранять конфликт ведущих мировых держав в состоянии гибридной прокси-войны, а не доводить его до лобового столкновения.- Польское правительство пригрозило прекратить поддержку украинских беженцев в следующем году. Ранее Зеленский намекнул лидерам ЕС на бунты, которые украинцы могут устроить за рубежом, если поддержка Киеву ослабнет. Может такой сценарий произойти в Польше?- Это неизбежно, потому что меры социальной поддержки, которые были для украинских беженцев весной прошлого года, невыносимы для польского бюджета и были временной мерой. Они неизбежно будут сокращаться и уже сокращаются. Квартал за кварталом урезаются какие-то льготные программы для украинцев. У них был и бесплатный проезд в общественном транспорте, и бесплатное медицинское обслуживание – этого уже нет.- То есть социальный взрыв в Польше с участием украинцев неминуем?- Я бы не сказал, что он неминуем, но мир и благополучие в отношениях между поляками и украинцами – невозможны.

https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html

https://ukraina.ru/20230920/1049549616.html

https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html

https://ukraina.ru/20230920/1049553775.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, александр носович, украина, польша, дуда, зерно, германия, армия, первая мировая война, калининград, сша, нато, великобритания