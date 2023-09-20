https://ukraina.ru/20230920/1049563599.html
"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ
"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ
Главные часы столицы ДНР на Главпочтамте снова остановились после обстрела ВСУ. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
2023-09-20T14:30
2023-09-20T14:30
2023-09-20T14:30
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Часы в столице Донецкой Народной Республики останавливались в 90-е годы. их починили, в 2002 году обновили механизм, но часы после этого замолчали - не было "боя курантов". Осенью 2013 года они снова остановились, подав плохой знак. В 2015 году звук хронометра обновили - механическую часть сделали в Санкт-Петербурге, звуковые колонки привезли из Ростова-на-Дону, а звукоусилители – из МосквыСпециалисты из Донецкого техуниверситета оснастили часы GPS-модулем, синхронизированным с общемировым временем. С декабря 2015 года донецкие куранты отбивали точное время под донбасские мелодии "В чистом небе донецком" и "Спят курганы тёмные". В сентябре 2022 года часы остановились после обстрелов центра города.ВСУ подвергают Донецк систематическим обстрелам. Из-за этого регулярно гибнут гражданские лица, уничтожается городская инфраструктура.
https://ukraina.ru/20230919/1049545405.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, днр, донецкая народная республика, донецк, инфраструктура, обстрелы, всу, военные преступления
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, инфраструктура, обстрелы, ВСУ, Военные преступления
"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ
Главные часы столицы ДНР на Главпочтамте снова остановились после обстрела ВСУ. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
Часы в столице Донецкой Народной Республики останавливались в 90-е годы. их починили, в 2002 году обновили механизм, но часы после этого замолчали - не было "боя курантов". Осенью 2013 года они снова остановились, подав плохой знак. В 2015 году звук хронометра обновили - механическую часть сделали в Санкт-Петербурге, звуковые колонки привезли из Ростова-на-Дону, а звукоусилители – из Москвы
Специалисты из Донецкого техуниверситета оснастили часы GPS-модулем, синхронизированным с общемировым временем. С декабря 2015 года донецкие куранты отбивали точное время под донбасские мелодии "В чистом небе донецком" и "Спят курганы тёмные". В сентябре 2022 года часы остановились после обстрелов центра города.
"Сейчас стрелок на часах нет. Впереди очередная реставрация", - сообщает ТГ-канал.
ВСУ подвергают Донецк систематическим обстрелам. Из-за этого регулярно гибнут гражданские лица, уничтожается городская инфраструктура.