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"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ

"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру

"Часы мира" в Донецке перестали отсчитывать время после обстрела ВСУ

Главные часы столицы ДНР на Главпочтамте снова остановились после обстрела ВСУ. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"

2023-09-20T14:30

2023-09-20T14:30

2023-09-20T14:30

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Часы в столице Донецкой Народной Республики останавливались в 90-е годы. их починили, в 2002 году обновили механизм, но часы после этого замолчали - не было "боя курантов". Осенью 2013 года они снова остановились, подав плохой знак. В 2015 году звук хронометра обновили - механическую часть сделали в Санкт-Петербурге, звуковые колонки привезли из Ростова-на-Дону, а звукоусилители – из МосквыСпециалисты из Донецкого техуниверситета оснастили часы GPS-модулем, синхронизированным с общемировым временем. С декабря 2015 года донецкие куранты отбивали точное время под донбасские мелодии "В чистом небе донецком" и "Спят курганы тёмные". В сентябре 2022 года часы остановились после обстрелов центра города.ВСУ подвергают Донецк систематическим обстрелам. Из-за этого регулярно гибнут гражданские лица, уничтожается городская инфраструктура.

https://ukraina.ru/20230919/1049545405.html

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новости, днр, донецкая народная республика, донецк, инфраструктура, обстрелы, всу, военные преступления