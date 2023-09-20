https://ukraina.ru/20230920/1049562725.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвах
ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвах - 20.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвах
Село Максимовка Белгородской области второй раз за день подверглась обстрелу со стороны Украины: несколько часов назад от удара ВСУ пострадала женщина, а на этот раз - двое мужчин. Об этом 20 сентября в своем Телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков
2023-09-20T14:00
2023-09-20T14:00
2023-09-20T14:00
новости
белгородская область
обстрелы
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Еще один житель региона, который также двигался по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Сейчас пострадавшему оказывается помощь в городской больнице №2.Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. И Белгородская область - один из самых атакуемых регионов РФ, по последним данным 56% от всех сообщений о дронах приходят именно из этой области.На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше.В Кремле назвали теракты "агонией" киевского режима и отметили, что СВО будет продолжено до достижения поставленных изначально целей.
https://ukraina.ru/20230920/1049560473.html
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Украина.ру
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новости, белгородская область, обстрелы, всу, погибшие
Новости, Белгородская область, обстрелы, ВСУ, погибшие
ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвах
Село Максимовка Белгородской области второй раз за день подверглась обстрелу со стороны Украины: несколько часов назад от удара ВСУ пострадала женщина, а на этот раз - двое мужчин. Об этом 20 сентября в своем Телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков
"К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков.
Еще один житель региона, который также двигался по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения брюшной полости и верхних конечностей. Сейчас пострадавшему оказывается помощь в городской больнице №2.
Российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. И Белгородская область - один из самых атакуемых регионов РФ, по последним данным 56% от всех сообщений о дронах приходят именно из этой области.
На всей территории Белгородской области с весны 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Киев официально не признает ответственность за атаки, однако в начале августа глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше.
В Кремле назвали теракты "агонией" киевского режима и отметили, что СВО будет продолжено до достижения поставленных изначально целей.