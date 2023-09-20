https://ukraina.ru/20230920/1049560473.html

Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру

Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

Женщина пострадала при украинском обстреле села Максимовка Белгородской области, снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил 20 сентября губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

2023-09-20T13:19

2023-09-20T13:19

2023-09-20T13:19

белгородская область

пострадавшие

женщина

губернатор

обстрелы

новости

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"Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась", - написал губернатор.Он уточнил, что еще один дом получил незначительные повреждения - выбиты окна, посечены фронтоны. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попали три села: Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил глава региона.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ukraina.ru/20230919/1049548780.html

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белгородская область, пострадавшие, женщина, губернатор, обстрелы, новости