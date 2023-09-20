https://ukraina.ru/20230920/1049560473.html
Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Женщина пострадала при украинском обстреле села Максимовка Белгородской области, снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил 20 сентября губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2023-09-20T13:19
2023-09-20T13:19
2023-09-20T13:19
белгородская область
пострадавшие
женщина
губернатор
обстрелы
новости
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"Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась", - написал губернатор.Он уточнил, что еще один дом получил незначительные повреждения - выбиты окна, посечены фронтоны. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попали три села: Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил глава региона.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ukraina.ru/20230919/1049548780.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгородская область, пострадавшие, женщина, губернатор, обстрелы, новости
Белгородская область, пострадавшие, женщина, губернатор, обстрелы, Новости
Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Женщина пострадала при украинском обстреле села Максимовка Белгородской области, снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил 20 сентября губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
"Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась", - написал губернатор.
Он уточнил, что еще один дом получил незначительные повреждения - выбиты окна, посечены фронтоны.
Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попали три села: Поповка, Максимовка и Бершаково.
Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил глава региона.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.