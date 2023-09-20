Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049560473.html
Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру
Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Женщина пострадала при украинском обстреле села Максимовка Белгородской области, снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил 20 сентября губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2023-09-20T13:19
2023-09-20T13:19
белгородская область
пострадавшие
женщина
губернатор
обстрелы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_77c68352bf90b2bae31ca99be146a36d.jpg
"Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась", - написал губернатор.Он уточнил, что еще один дом получил незначительные повреждения - выбиты окна, посечены фронтоны. Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попали три села: Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил глава региона.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ukraina.ru/20230919/1049548780.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fe4d603ebea8af09e46e0e83cbc2aa1e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
белгородская область, пострадавшие, женщина, губернатор, обстрелы, новости
Белгородская область, пострадавшие, женщина, губернатор, обстрелы, Новости

Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

13:19 20.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Женщина пострадала при украинском обстреле села Максимовка Белгородской области, снаряд попал в частный дом. Об этом сообщил 20 сентября губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
"Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась", - написал губернатор.
Он уточнил, что еще один дом получил незначительные повреждения - выбиты окна, посечены фронтоны.
Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попали три села: Поповка, Максимовка и Бершаково.
Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил глава региона.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Вчера, 23:45
Украинские БПЛА уничтожены над Белгородской и Орловской областямиДежурными средствами ПВО над Белгородской и Орловской областями уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает ночью 19 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
 
Белгородская областьпострадавшиеженщинагубернаторобстрелыНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Журналист из США находится в украинской тюрьме за свои "пророссийские" взгляды: в Вашингтоне обеспокоены
14:02"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети
14:00ВСУ обстреляли Белгородскую область второй раз за день, власти сообщили о жертвах
13:58Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор
13:34Ирина Алкснис: Иран будет решать вопросы с Турцией и Арменией, чтобы Россия дальше била США на Украине
13:33Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе завершена
13:31В Крыму назвали стоимость квартиры Зеленских в Ливадии
13:19Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
13:06Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентября
13:00Он возвращает общее прошлое. Пётр Толочко презентовал новую книгу
12:39Украина и Карабах: почему раскололась украинская блогосфера
12:36"Предупреждаю власти Украины": Польский премьер пригрозил расширить список товаров, запрещенных к ввозу
12:35"Ситуация стабилизируется": Пушилин рассказал об обстановке в селе Работино
12:19В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"
12:18Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
12:17Зеленский захотел подробнее узнать о мирном плане Трампа, но выдвинул ему свои условия - CNN
11:35"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета
11:34Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ
11:31Зеленский в США. Эксперты о том, чего ждать Украине от этого визита
11:27Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев
Лента новостейМолния