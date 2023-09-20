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В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"
В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона" - 20.09.2023 Украина.ру
В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"
В районе села Нескучное на Южнодонецком направлении 18 сентября был ликвидирован наемник "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе. В тот же день командир формирования Мамука Мамулашвили подтвердил факт смерти Шубитидзе в результате удара российской артиллерии
2023-09-20T12:19
2023-09-20T12:19
2023-09-20T12:19
новости
сво
ликвидация
уничтожение
"грузинский легион"
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Вооруженное формирование "Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам командира группировки Мамулашвили, грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков на Украине, а второй по величине иностранный контингент украинских войск - это британцы.Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз попадала в интернет. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками.В конце апреля ВС РФ нанесли удар по позициям наемников в здании библиотеки в городе Константиновка, в результате которого было уничтожено до 60-ти боевиков легиона.В конце июня Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности основателя "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили.
https://ukraina.ru/20230915/1049430218.html
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новости, сво, ликвидация, уничтожение, "грузинский легион"
Новости, СВО, ликвидация, уничтожение, "Грузинский легион"
В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"
В районе села Нескучное на Южнодонецком направлении 18 сентября был ликвидирован наемник "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе. В тот же день командир формирования Мамука Мамулашвили подтвердил факт смерти Шубитидзе в результате удара российской артиллерии
"К сожалению, мы потеряли сегодня одного из лучших легионеров", - заявил Мамулашвили, уточнив, что встречался с ним последний раз несколько дней назад.
Вооруженное формирование "Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам командира группировки Мамулашвили, грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков на Украине, а второй по величине иностранный контингент украинских войск - это британцы.
Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз попадала в интернет. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками.
В конце апреля ВС РФ нанесли удар по позициям наемников в здании библиотеки в городе Константиновка, в результате которого было уничтожено до 60-ти боевиков легиона.
В конце июня Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности основателя "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили.