https://ukraina.ru/20230920/1049557886.html

В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"

В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона" - 20.09.2023 Украина.ру

В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"

В районе села Нескучное на Южнодонецком направлении 18 сентября был ликвидирован наемник "Грузинского легиона" Закро Шубитидзе. В тот же день командир формирования Мамука Мамулашвили подтвердил факт смерти Шубитидзе в результате удара российской артиллерии

2023-09-20T12:19

2023-09-20T12:19

2023-09-20T12:19

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"грузинский легион"

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Вооруженное формирование "Грузинский национальный легион" участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам командира группировки Мамулашвили, грузины составляют наибольшую долю иностранных боевиков на Украине, а второй по величине иностранный контингент украинских войск - это британцы.Информация о жестоких преступлениях, совершенных грузинскими наемниками в зоне СВО, уже не раз попадала в интернет. Одно из них попало на видео, появившееся в сети 4 апреля 2022 года. На кадрах боевики "Грузинского легиона" добивали российских военных, лежащих на дороге со связанными руками.В конце апреля ВС РФ нанесли удар по позициям наемников в здании библиотеки в городе Константиновка, в результате которого было уничтожено до 60-ти боевиков легиона.В конце июня Следственный комитет РФ заочно привлек к уголовной ответственности основателя "Грузинского национального легиона" Ушанги Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили.

https://ukraina.ru/20230915/1049430218.html

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новости, сво, ликвидация, уничтожение, "грузинский легион"