https://ukraina.ru/20230920/1049553461.html

Генерал США Милли анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Генерал США Милли анонсировал новое контрнаступление ВСУ - 20.09.2023 Украина.ру

Генерал США Милли анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Украинцы будут "идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель". Такое заявление сделал 20 сентября генерал США, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, анонсировав новое контрнаступление украинских войск

2023-09-20T10:29

2023-09-20T10:29

2023-09-20T10:29

новости

контрнаступление

украина

генерал

сша

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Украинские и западные политики уже давно признали, что контрнаступление ВСУ, начатое 4 июня, провалилось. Потери ВСУ за этот период составили по меньшей мере 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения.В конце концов газета The New York Times написала о том, что ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.Чуть позже украинские и западные политики начали анонсировать новую попытку контрнаступления ВСУ. Российские эксперты также предполагают, что войска киевского режима предпримут еще одну попытку. Вот, например, мнение военного эксперта Виталия Киселёва, высказанное им на днях в интервью изданию Украина.ру.А вот по мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, новая волна контрнаступления ВСУ ожидается уже в сентябре. Об этом, уточнил он, говорят попытки противника двигаться в направлении Работино."Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", - написал Балицкий.Тем временем, украинцы массово бегут из страны в попытке избежать мобилизации. В стране заведено уже более семи тысяч дел в отношении уклонистов.

https://ukraina.ru/20230919/1049521911.html

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новости, контрнаступление, украина, генерал, сша