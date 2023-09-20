https://ukraina.ru/20230920/1049539976.html

Александр Камкин: Если Россия не оторвет ВСУ новые "рога" и "копыта", Германии придется очень плохо

Александр Камкин: Если Россия не оторвет ВСУ новые "рога" и "копыта", Германии придется очень плохо - 20.09.2023 Украина.ру

Александр Камкин: Если Россия не оторвет ВСУ новые "рога" и "копыта", Германии придется очень плохо

Сейчас настроения немцев больше антивоенные. Более 60% граждан Германии против более активного участия Берлина в поставках оружия. "Гуманитарная помощь и помощь беженцам – да, но массированных поставок вооружений не надо".

2023-09-20T09:30

2023-09-20T09:30

2023-09-20T09:30

интервью

всу

россия

германия

олаф шольц

анналена бербок

"taurus"

украина

сша

leopard-2 (танк)

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Но, учитывая агрессивную милитаристскую пропаганду проправительственных СМИ, ситуация может поменяться, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр КамкинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В последнее время из Германии стала звучать враждебная риторика в отношении Москвы. В частности, канцлер Олаф Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. Кроме того, министр обороны Борис Писториус назвал Калининград "Кёнигсбергом" и заявил, что оттуда исходит угроза для безопасности Литвы.- Александр Константинович, для чего немецкая власть делает эти заявления? Их кто-то заставляет? Они пытаются нас позлить? Или они действительно в это верят?- Конечно, Германия – не полностью суверенная страна. На ее территории находится американское ядерное оружие, военные базы и центры управления дронами. Германия тесно интегрирована в структуру НАТО, где первую скрипку играет Вашингтон. Так что немецкий политический класс всегда действует с оглядкой на большого брата за океаном. И такая нетипичная для послевоенной Германии позиция – это отражение сервильной роли Берлина в этой ситуации.С другой стороны, не стоит забывать о возможностях Берлина. Да, сейчас Бундесвер находится в жалком состоянии. Но промышленный потенциал Германии, несмотря на деиндустриализацию и проблемы с энергетическим снабжением, все равно достаточно серьезен.И воинственная риторика германских политиков свидетельствует о том, что Берлину готовят иную политическую функцию по сравнению с предыдущими десятилетиями. Сейчас накачивается градус милитаризации немецкого общества. А я напоминаю, что любой горячей войне предшествуют десятилетия войны информационной. Это мы видели на примере Югославии.Таким образом, мы сейчас видим тревожные тенденции отхода немецкого политического истеблишмента от стратегии государственного пацифизма. И такой крен не носит поверхностного или случайного характера. Это глубинная тенденция, которую инициировали западные союзники Германии.- А как так получилось, что во власти Германии был вменяемый Шредер, потом была более-менее вменяемая Меркель, а теперь там управляет совершенно невменяемый Шольц?- До прихода Шольца на должность федерального канцлера все считали Шольца абсолютно вменяемым прагматиком и прогнозируемым политиком. Его даже считали несколько скучным. Журналисты даже прозвали его "Шольцоматом" (за скорость речи и механические движения во время выступлений – ред.). Но никто не мог предвидеть, что он поведет Германию на курс конфронтации с Россией.Да, в Берлине много говорили о политике ценностей и об европейской солидарности. Но сейчас германское правительство действует вопреки здравому смыслу и логике собственного развития. Бербок даже позволяет себе заявления, что ей наплевать на мнение немецких избирателей ради поддержки Украины. В Германии ее открыто называют поджигательницей войны.Кстати, когда немецкие антифашисты клеили листовки "Гитлер = война", то сейчас в Германии звучат лозунги "Партия "Зеленых" = война". Потому что эта партия действительно начинала как партия пацифистов и сторонников вывода ядерного оружия с территории Германии, а сейчас самая воинственная риторика звучит именно из уст Бербок и Хабека.Таким образом, мы сейчас наблюдаем резкое изменение всего политического класса Германии.- Германская власть действительно хочет, чтобы Украина отобрала Крым, в России наступил политический кризис, а потом она развалилась?- Нельзя исключать, что ставится именно такая цель.Если бы это просто были дипломатические маневры, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, то Германия оставила бы себе пространство для шага назад. Но сейчас Берлину просто отступать некуда.Даже если предположить, что завтра Путин и Шольц проведут переговоры и решатся восстанавливать отношения между РФ и ФРГ, то нынешний немецкий политический истеблишмент просто не сможет сделать шаг ни влево, ни вправо, ни назад. Будет патовая ситуация.Повторюсь, нынешний немецкий политический класс в лице Бербок, Хабека и Шольца настолько загнали себя в угол, что возможности что-то поменять у них просто не будет.- Если говорить о поставках германского оружия на Украину, то у всех на слуху танки "Леопард", самоходка Panzerhaubitze и зенитка "Гепард". Можно ли суммировать все эти поставки? Насколько верны разговоры о том, что арсенал Бундесвера истощен и мы сможем дойти до Берлина в случае необходимости?- Германия поставила на Украину порядка 200 танков "Леопард-1" в различной модификации и в разном состоянии. Но это не только из Германии, но и из других европейских государств. Leopard- 2 А4 и А6 – порядка 20 штук. Panzerhaubitze – от 20 до 30. "Гепардов" не больше пары дюжин. Хотя у них были проблемы с боеприпасами. Устаревших БМП "Мардер" - штук 60. Еще на Украину поставлялись советские ПЗРК "Игла" и "Стрела", которые сохранились еще со времен армии ГДР, а также запчасти для советских самолетов и техники. Я уже не говорю о большом количестве стрелкового вооружения.В целом эти поставки достаточно большие, хотя несопоставимые с американскими и польскими.Конечно, без оружия Германия не останется. У нее еще есть порядка 250 "Леопардов", БМП "Пума" и более современные зенитные системы. Нельзя сказать, что немцы выгребают все.Шольц очень аккуратно и дозированно передает вооружение. Устраивает долгие танцы с бубном по поводу того, передавать ракеты "Таурус" или не передавать.И я думаю, что с учетом возможностей германского ВПК, Германия отнюдь не является безоружной страной.- С чем связаны эти танцы с бубном по поводу конкретно "Таурусов"?- "Таурус" - это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, Украина может попытаться атаковать атомные станции на территории России и другие критически важные объекты. Для Германии это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.Одно дело, когда такие объекты атакует одинокий беспилотник, который успешно сбивает "Панцирь" или "Бук". А другое дело – современная и интеллектуальная ракета, которая может нанести критический ущерб инфраструктуре. Для России это неприемлемо.Да, в Германии этого побаиваются. Но если большой брат из-за океана им это прикажет, то решение о поставках будет принято.- Думаете, Германия боится, что Россия применит ядерное оружие? Потому что поляки нашего ТЯО не боятся. Они больше "вагнеровцев" испугались.- Германию больше пугают экономические последствия, к которым может привести такой ответ России.Если допустить, что не только на территории Украины, но и на территории ее сопредельных государств начнется большой военный конфликт, то десятки миллионов беженцев из всех восточноевропейских стран хлынут в Германию. А этого германская экономика точно не выдержит.Кроме того, тотальная мобилизация и перевод экономики на военные рельсы означает смерть германского хайтека. Экономика Германии – экспортно ориентированная.Да, Берлин в состоянии перевести экономику на военные рельсы. Но это будет означать тотальную войну. А в Германии привыкли подходить с экономической позиции к кризисным ситуациям. Пока они к войне не готовы.- А лет через 10 Германия будет к войне готова? Потому что в Польше массированная программа закупок и производства противокорабельных ракет, танков и БМП рассчитана именно на такой срок.- Писториус анонсировал реформу Бундесвера с временным лагом от 3 до 10 лет. Если конфронтация России и Запада будет продолжаться все эти годы, то немецкий ВПК и немецкая армия будут кардинально иным.Отмечу также, что Запад на Украине сейчас активно изучает возможности российской армии и собственного вооружения. И поставки эти дозированные именно потому, что это тестовый полигон. Например, насколько "Леопарды" и "Челленджеры" могут воевать в условиях европейской равнины и распутицы.Нельзя исключать, что через 5-10 лет ведущие армии мира совершат глубокий и качественный технологический рывок. Мы увидим иной Бундесвер, иные ВС РФ, иную китайскую или американскую армию.- Насколько сейчас сами немцы готовы воевать? Возможно ли для перевооружения Бундесвера привлечь украинских беженцев, которых примерно 500 тысяч?- Некоторые называют цифру в 4 млн беженцев.Чтобы их привлечь на военную службу, им надо раздать немецкие паспорта. Так гласит основной закон Германии (там нет конституции). С другой стороны, никто не мешает Берлину создать частную военную компанию и набрать туда беженцев из Украины. Вопрос только в том, захотят ли они идти в окопы не под Артемовском, а под Франкфуртом.Еще есть вариант расширить Бундесвер и снова ввести всеобщую воинскую повинность (это было до 2011 года).В целом сейчас настроения немцев больше антивоенные. Более 60% граждан Германии против более активного участия Берлина в поставках оружия. "Гуманитарная помощь и помощь беженцам – да, но массированных поставок вооружений не надо". Но, учитывая агрессивную милитаристскую пропаганду проправительственных СМИ, ситуация может поменяться.Кстати, на центральных телеканалах ARD и ZDF есть детские программы, где 10-летним мальчикам и девочкам объясняют, что Россия – это угроза, для защиты от которой надо идти в армию. Это накачка в духе Геббельса.Как это выстрелит лет через пять – сказать сложно.- Каким должен быть исход украинской кампании, чтобы о войне с Германией мы даже гипотетически не рассуждали. Или это все равно для США после Украины это второй или третий эшелон?- Главное, чтобы в Германии никто не думал о войне с Россией.Для этого можно только одержать тотальную победу над киевским режимом. Потому что в случае разделения Украины по корейскому сценарию, когда Зеленский и его команда окопаются где-то под Винницей, этот фактор геополитического давления никуда не исчезнет. Лет через 5-10 мы получим ту же ситуацию, которая возникла в Донбассе с 2014 года.Для России главное – не проявлять слабость. Американцы понимают, что режим Зеленского не такой уж и стабильный, а ВСУ не оправдывают их надежд. Но думать о том, что это даст нам какую-то передышку, не стоит.Любой хирург, начав операцию, не бросает пациента на полпути. А сейчас мы на Украине вырезаем раковую опухоль неонацизма.- Находили ли вы в немецких СМИ комментарии серьезных экспертов, которые давали бы детальный прогноз о том, как будет складываться ситуация непосредственно в зоне СВО?- Анализом и прогнозированием боевых действий больше занимаются не в Германии. Но отдельные голоса немецких политологов и военных экспертов сводятся к тому, что в нынешнем своем виде Украина не сможет провести никакие наступательные действия, но сопротивляться она может.Такая дозированная поставка оружия и денег позволяет киевскому режиму держаться на ногах. Видимо, в этом и состоит основная цель наших западных союзников – использовать Украину как АнтиРоссию на довольно длительный промежуток времени.- Нам в этой связи что делать? Форсировать события по Украине? Или действовать медленно, потому что войны с той же Германией все равно не избежать?- Я надеюсь, что с Германией воевать не придется. Хотя в нынешних условиях полностью исключать такую возможность нельзя.Нам нужна максимальная консолидация сил и сосредоточение. Мы пока еще недостаточно серьезно относимся к складывающейся международной обстановке.С другой стороны, наше руководство правильно избрало курс игры в долгую. Оно пытается заставить своих западных экспертов одуматься из-за геополитических и экономических издержек.Но конкретно с Украиной вопрос можно решить только одним радикальным образом. Переговоры бесполезны и вредны. Ничего нам не дал "Минск". А это бесконечное забалтывание проблемы только помогло Порошенко и Зеленскому укрепить ВСУ. Поэтому нам надо наступать, как суворовские богатыри, которые громили армии Наполеона в Европе.

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

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https://ukraina.ru/20230914/1049420424.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, германия, олаф шольц, анналена бербок, "taurus", украина, сша, leopard-2 (танк)