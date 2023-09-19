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МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"

МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ" - 19.09.2023 Украина.ру

МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"

Российские правоохранительные органы изучают видеозапись отправки украинскими военнослужащими на минное поле людей в форме российских солдат. Об этом 19 сентября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2023-09-19T16:41

2023-09-19T16:41

2023-09-19T16:50

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мария захарова

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Она проинформировала также об уже вынесенных приговорах "украинским неонацистам, совершавшим тяжкие преступления против гражданского населения и военнопленных". Доказательную базу для судов собирал Следком России.Захарова привела несколько примеров. Так, на прошлой неделе "пожизненное лишение свободы назначено неонацисту ВСУ В.Кулыку, который в апреле 2022 г. в Мариуполе вместе с другими боевиками препятствовал свободному выходу гражданского населения из города, применяя в том числе огнестрельное оружие". Действуя в соответствии с преступными приказами командования, он расстрелял восемь мирных жителей."От 22 до 29 лет лишения свободы получили неонацисты ВСУ О.Безволев, С.Макеев и М.Чистоплясов за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, - сообщила Захарова. - От 26 до 29 лет колонии строгого режима получили боевики террористической организации "Азов"* А.Слободянюк, И.Бочкарев, Д.Канупер, Р.Колодяжный за убийство мирных жителей в Мариуполе в марте-апреле 2022 г.".Заочно от 14,5 до 16 лет лишения свободы заочно получили трое "азовцев" В.Гусев, Д.Касаткин и Д.Жучков за насилие над российскими военнопленными в апреле 2022 года в Мариуполе. К 24 годам заочно приговорён "азовец" А.Штукин – он в марте 2022 г. в Мариупольском районе обстрелял пункт выдачи гуманитарной помощи. За обстрел в мае 2022 года из гранатомёта и миномёта жилых домов в Северодонецке и Тошковке (ЛНР) по 16 и 17 лет колонии строго режима соответственно получили С.Алахвердиев и А.Борисенко."Киевскому режиму не удастся уйти от ответственности за свои чудовищные злодеяния. Украинские неонацисты, совершающие преступления против жителей российских регионов и наших военнослужащих обязательно будут отвечать перед законом", - подчеркнула официальный представитель МИД России"Азов"* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230912/1049362330.html

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