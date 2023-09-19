МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ" - 19.09.2023 Украина.ру
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МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"
МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ" - 19.09.2023 Украина.ру
МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"
Российские правоохранительные органы изучают видеозапись отправки украинскими военнослужащими на минное поле людей в форме российских солдат. Об этом 19 сентября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2023-09-19T16:41
2023-09-19T16:50
мирные жители
военные преступления
всу
новости
приговор
суд
мид рф
новости украины
брифинги
мария захарова
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Она проинформировала также об уже вынесенных приговорах "украинским неонацистам, совершавшим тяжкие преступления против гражданского населения и военнопленных". Доказательную базу для судов собирал Следком России.Захарова привела несколько примеров. Так, на прошлой неделе "пожизненное лишение свободы назначено неонацисту ВСУ В.Кулыку, который в апреле 2022 г. в Мариуполе вместе с другими боевиками препятствовал свободному выходу гражданского населения из города, применяя в том числе огнестрельное оружие". Действуя в соответствии с преступными приказами командования, он расстрелял восемь мирных жителей."От 22 до 29 лет лишения свободы получили неонацисты ВСУ О.Безволев, С.Макеев и М.Чистоплясов за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, - сообщила Захарова. - От 26 до 29 лет колонии строгого режима получили боевики террористической организации "Азов"* А.Слободянюк, И.Бочкарев, Д.Канупер, Р.Колодяжный за убийство мирных жителей в Мариуполе в марте-апреле 2022 г.".Заочно от 14,5 до 16 лет лишения свободы заочно получили трое "азовцев" В.Гусев, Д.Касаткин и Д.Жучков за насилие над российскими военнопленными в апреле 2022 года в Мариуполе. К 24 годам заочно приговорён "азовец" А.Штукин – он в марте 2022 г. в Мариупольском районе обстрелял пункт выдачи гуманитарной помощи. За обстрел в мае 2022 года из гранатомёта и миномёта жилых домов в Северодонецке и Тошковке (ЛНР) по 16 и 17 лет колонии строго режима соответственно получили С.Алахвердиев и А.Борисенко."Киевскому режиму не удастся уйти от ответственности за свои чудовищные злодеяния. Украинские неонацисты, совершающие преступления против жителей российских регионов и наших военнослужащих обязательно будут отвечать перед законом", - подчеркнула официальный представитель МИД России"Азов"* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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мирные жители, военные преступления, всу, новости, приговор, суд, мид рф, новости украины, брифинги, мария захарова, мариуполь, днр, лнр
мирные жители, Военные преступления, ВСУ, Новости, приговор, Суд, МИД РФ, Новости Украины, брифинги, Мария Захарова, Мариуполь, ДНР, ЛНР

МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"

16:41 19.09.2023 (обновлено: 16:50 19.09.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Российские правоохранительные органы изучают видеозапись отправки украинскими военнослужащими на минное поле людей в форме российских солдат. Об этом 19 сентября на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она проинформировала также об уже вынесенных приговорах "украинским неонацистам, совершавшим тяжкие преступления против гражданского населения и военнопленных". Доказательную базу для судов собирал Следком России.
Захарова привела несколько примеров. Так, на прошлой неделе "пожизненное лишение свободы назначено неонацисту ВСУ В.Кулыку, который в апреле 2022 г. в Мариуполе вместе с другими боевиками препятствовал свободному выходу гражданского населения из города, применяя в том числе огнестрельное оружие". Действуя в соответствии с преступными приказами командования, он расстрелял восемь мирных жителей.
"От 22 до 29 лет лишения свободы получили неонацисты ВСУ О.Безволев, С.Макеев и М.Чистоплясов за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года, - сообщила Захарова. - От 26 до 29 лет колонии строгого режима получили боевики террористической организации "Азов"* А.Слободянюк, И.Бочкарев, Д.Канупер, Р.Колодяжный за убийство мирных жителей в Мариуполе в марте-апреле 2022 г.".
Заочно от 14,5 до 16 лет лишения свободы заочно получили трое "азовцев" В.Гусев, Д.Касаткин и Д.Жучков за насилие над российскими военнопленными в апреле 2022 года в Мариуполе. К 24 годам заочно приговорён "азовец" А.Штукин – он в марте 2022 г. в Мариупольском районе обстрелял пункт выдачи гуманитарной помощи. За обстрел в мае 2022 года из гранатомёта и миномёта жилых домов в Северодонецке и Тошковке (ЛНР) по 16 и 17 лет колонии строго режима соответственно получили С.Алахвердиев и А.Борисенко.
"Киевскому режиму не удастся уйти от ответственности за свои чудовищные злодеяния. Украинские неонацисты, совершающие преступления против жителей российских регионов и наших военнослужащих обязательно будут отвечать перед законом", - подчеркнула официальный представитель МИД России
"Азов"* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Освобожденные от украинских войск Камышеваха и Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 16:10
Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населенияОсужденный полностью признал вину и раскаялся в содеянном
 
мирные жителиВоенные преступленияВСУНовостиприговорСудМИД РФНовости УкраиныбрифингиМария ЗахароваМариупольДНРЛНР
 
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