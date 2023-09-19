https://ukraina.ru/20230919/1049533299.html

Артур Атаев: США завязли на Украине и разжигают новую Крымскую войну России и Турции на Кавказе

Артур Атаев: США завязли на Украине и разжигают новую Крымскую войну России и Турции на Кавказе - 19.09.2023 Украина.ру

Артур Атаев: США завязли на Украине и разжигают новую Крымскую войну России и Турции на Кавказе

Нынешний военный конфликт в Нагорном Карабахе может перейти из локальной фазы в глобальную, считает политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев

2023-09-19T14:53

2023-09-19T14:53

2023-09-19T14:53

интервью

сша

крымская война

украина

россия

турция

кавказ

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Оборонное ведомство страны сообщило об ударах высокоточным оружием по позициям Вооруженных сил Армении. Армянская сторона сообщает о ракетных ударах по жилым кварталам и инфраструктуре Степанакерта.- Артур Викторович, можно ли говорить о начале третьей карабахской войны? И выйдет ли этот конфликт за пределы Нагорного Карабаха?- Выход конфликта за пределы региона уже состоялся, потому что международные активные усилия по урегулировании ситуации предпринимают как минимум 7 стран, а неактивные – около 12. Сейчас речь идет о том, сможет ли военный конфликт перейти из локальной фазы в международную.Глядя на то, что в украинский капкан Россия не угодила, а там завязла Америка, будут предприниматься серьезные попытки, чтобы вовлечь в конфликт Турцию и Россию. То есть мы видим аналог предпосылок для Крымской войны, когда с помощью различных усилий европейские страны пытались спровоцировать конфликт между Турцией и Россией. Это один из реальных, по мнению западных стратегов, вариант расширения конфликта, перехода его из локальной фазы в глобальную.Поэтому один сценарий – это вовлечение Турции и России, второй – ввод ограниченного контингента франко-американских сил, что менее реально. А третий сценарий – продолжать накачивать Армению антироссийскими инъекциями, чтобы усложнить процесс евразийской интеграции и более того сделать его обратным. То есть способствовать тому, чтобы Армения вышла из Евразии и стала на антироссийский вектор Евразии.- А на каком уровне сейчас находятся отношения между Турцией и Россией? Есть ли основания для вооруженного конфликта между двумя странами?- Есть личная коммуникация на высоком политическом уровне между Путиным и Эрдоганом, но это, к сожалению, ничего не значит. Сегодня глобальные игроки, в частности страны НАТО Франция и США, а в большей степени и Великобритания, которая традиционно провоцирует страны малоазиатско-кавказского региона в антироссийском ключе, могут поставить такие условия Эрдогану. Пока он силен, но экономика Турции стагнирует, политическая система не совсем устойчива, возможно обострение курдского и других национальных факторов.Турцию могут поставить в такие условия с помощью провокаций, военных или политических, что она будет вынуждена, и этому есть прецеденты в истории, более агрессивно показывать себя по отношению к России.- Что может стать предлогом для ввода российского контингента в охваченный войной регион? Защита христианского армянского населения, если проводить аналогии с XIX веком?- На наших глазах идет переформатирование, об армянской союзнической инициативе в нынешних условиях, когда Армению возглавляет Пашинян, говорить не приходится. Для вывода миротворческих сил причиной могут быть как отдельные провокации, так и общая ситуация. Сегодня риторика заявлений такова, что не за горами тот шаг, когда от российской миротворческой инициативы могут отказаться. В условиях отсутствия полноценного мандата — это вполне реальная перспектива.- Может ли личность Пашиняна сыграть роль дополнительного стимула для разжигания этого конфликта?- Личность Пашиняна – это пока загадка, потому что из комплиментарно настроенного человека, став премьер-министром, он перетрансформировался в ярого анти-евразийца. Поэтому в нынешних условиях востребован непредсказуемый политический тип лидерства. И вот лидером такого типа является Пашинян.- Могут ли его сейчас отстранить от власти пророссийские силы в Армении?- Нет, такие силы очень слабы. Они не имеют политического квотирования, достаточного представительства в сфере гражданского общества и институтов, в отличие от прозападных и антироссийских сил.- Есть требование Баку открыть Зангезурский коридор, который связал бы связать основную территорию Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией и через неё с Турцией. Но этот проект очень напрягает Тегеран, который рискует потерять возможность поставлять свои товары по сухопутным маршрутам на север, в том числе, в Россию. Может ли Иран стать еще одним актором нынешнего конфликта?- Безусловно. Иранский фактор на сегодняшний день – один из реально стабилизирующих в регионе наряду с российским, потому что Иран заинтересован в стабильной и более-менее состоявшейся Армении. И он заинтересован в том, чтобы этого коридора не было.Для Ирана серьезный раздражитель – сотрудничество на высоком уровне Израиля и Азербайджана и попытки реанимации сепаратистских настроений на своей территории.- Какие ожидания могут быть у украинских политиков относительно этого конфликта?- Зеленский все продекларировал, когда призывал Грузию открыть второй фронт против России.Закавказье – слабо мотивированный на войну регион, и отчасти из-за того, что Грузия не поддалась на эту антироссийскую провокацию, хотя все западные эксперты и аналитики ожидали, что второй фронт будет открыт, Украина будет приветствовать и поддерживать создание антироссийского плацдарма.Ничего нового тут нет, потом эскалация перекинется на Северный Кавказ. Зеленский обращался к народам Северного Кавказа, чеченцам, ингушам и дагестанцам, на фоне таблички, которая установлена в Киеве имаму Шамилю как символу противостояния России. Скорее всего Украина будет хабом, транзитной зоной, которая будет ка оружием, так и идеологически поддерживать очаг напряжения в Закавказье в антироссийском ключе.

https://ukraina.ru/20230315/1044384989.html

https://ukraina.ru/20230919/1049528529.html

https://ukraina.ru/20230912/1049338880.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, крымская война, украина, россия, турция, кавказ