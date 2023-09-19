Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма Канариса - 19.09.2023 Украина.ру
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Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма Канариса
Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма Канариса - 19.09.2023 Украина.ру
Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма Канариса
Адмирал Вильгельм Канарис был главой Абвера – военной разведки нацисткой Германии. Параллельно он был британским агентом и участником заговора против Гитлера.
2023-09-19T14:22
2023-09-19T14:24
мнения
украина
великобритания
зарубежье
кирилл буданов
владимир зеленский
риши сунак
борис джонсон
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Значительно раньше, чем прочие нацистские бонзы Канарис понял, что война проиграна и с 1942 года (одновременно с не менее умным руководителем внешней разведки службы безопасности (СД) – 6-го отдела РСХА Вальтером Шелленбергом) начал искать возможность заключения сепаратного мира на Западе.Шелленберг оставался у Гитлера на хорошем счету до конца. После войны был осуждён только за членство в преступных организациях (НСДАП, СС, СД), остальные обвинения были сняты. Получил шесть лет, освобождён досрочно, по состоянию здоровья. Действительно тяжело болел ещё с начала 40-х годов. Умер в возрасте 41-го года в 1952 году. Тепло отзывался о Вильгельме Канарисе.Канарису, в отличие от умершего своей смертью Шелленберга, не повезло. В июне 1944 года он был снят с должности, а Абвер расформирован. В июле 1944 года, после покушения на Гитлера, Канарис был арестован, а 9 апреля 1945 года повешен. Гитлер пережил его всего на три недели. Возможно Канарис бы и уцелел, но он слишком заботился о том, чтобы "правильно" выглядеть в глазах потомков, доверяя своим дневникам (ведшимся в расчёте на послевоенную публикацию) конфиденциальную информацию о своих связях с британской разведкой и с заговорщиками против Гитлера. Дневники попали в руки гестапо в начале апреля 1945 года. Следствие, суд, приговор и казнь уложились в неделю.Начальник военной разведки украинского рейха Кирилл Буданов тоже дружит с англичанами и тоже заботится о том, чтобы оставить потомкам память о себе, активно сотрудничая для этого с различными СМИ.На днях вышло интервью Буданова журналу The Economist. Сам факт публикации интервью действующего офицера разведки в иностранной прессе во время военных действий (когда ему явно есть чем заниматься помимо общения с журналистами) мог бы вызвать недовольство Зеленского. Но Буданов пошёл дальше. Его интервью вышло всего неделей позже, чем интервью Зеленского тому же самому изданию.Но и этого мало. В своём интервью Буданов фактически вступает в заочный спор с Зеленским, полностью дезавуируя основные тезисы украинского фюрера. Технический сотрудник (при всём романтическом ореоле, окружающем разведку, её дело всего лишь собирать информацию и поставлять её политикам, принимающим решения) оспаривает политическую программу своего руководства, офицер выступает против главнокомандующего. Если это не мятеж, то что тогда мятеж?Но Буданова никто не арестовывает, не обвиняет в измене, не судит. Матёрый русофоб Шуфрич, известный тем, что поддакивал Тимошенко, когда та проклинала Россию и требовала "расстреливать русских из атомного оружия", сидит. "Вина" его, потянувшая на измену родине – подпись под текстом меморандума (совместно с Медведчуком) о том, как можно реализовать Минские соглашения безболезненно для Украины. Сидит Коломойский, в своё время "спасший" Днепропетровск от Русской весны, профинансировавший создание едва ли не половины самых жестоких нацистских батальонов, отправившихся усмирять русский Донбасс, выступивший соорганизатором бойни в Одессе 2 мая 2014 года, в конечном итоге, сделавший Зеленского президентом.Сидят многие. Кто-то сидит, поскольку потенциально может присоединиться к заговору против Зеленского, если таковой удастся организовать, кто-то, поскольку им недовольны западные "друзья" Зеленского. О тех, кто боролся с режимом я не говорю. Их перебили, пересажали или выгнали из страны уже давно. Теперь сажают не просто сторонников – отцов-основателей режима, по первому подозрению в попытке конкурировать за власть с Зеленским. А скоро и убивать начнут (если уже тайком не убивают).И вот в таких условиях Буданов проявляет максимальную нелояльность, а в Киеве никто и ухом не ведёт. Как же так?The Economist не то издание, которому средней руки офицер из далёкого бантустана может дать интервью по собственному желанию. Даже за деньги. Если журнал заинтересовался Будановым, значит ему посоветовали заинтересоваться. Думаю, что Буданов даже не отвечал на вопросы журналиста. В лучшем случае ему дали прочитать его "ответы". В худшем, он их впервые увидел уже напечатанными.Интервью с Зеленским вышло к его якобы случайной встрече в Борисом Джонсоном, который вроде бы как спонтанно принял решение побывать в Киеве у своего друга Владимира Зеленского. Борис Джонсон ушёл из премьеров и из парламента, но не ушёл из политики. Он всё ещё один из самых влиятельных игроков в Консервативной партии и он активно борется против правительства Риши Сунака, который пытается пересмотреть основы джонсоновской политики, в том числе на Украине. Джонсон хочет вернуться к рулю и продолжить начатое.Зеленский заинтересован в возвращении Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Джонсон активнее всех продавливал военную и финансовую помощь Украине и требовал снять все ограничения на поставки оружия киевскому режиму. В своём интервью Зеленский критикует современных западных политиков, которые недостаточно активно и радостно помогают Украине. Возможно они вообще не верят в окончательную победу Киева. Зеленский утверждает, что победа не просто возможна, что при известном напряжении Западом сил, увеличении помощи и повышении оперативности передачи вооружений, она не за горами.Фактически Зеленский стыдит постджонсоновский Запад за то, что они отошли от заветов Бориса Джонсона, за эгоизм, за то, что его бросают один на один с Россией, хоть обещали стоять вместе до конца. Учитывая, что общественное мнение на Западе, хоть и не столь благоприятно для Украины, как раньше, но всё ещё склоняется в пользу продолжения её поддержки, Зеленский фактически подрывает позиции Сунака в подковёрном противостоянии с Джонсоном. Не случайно же интервью подгадали к визиту Джонсона в Киев: обывателю как бы предлагают сравнить, как правильно работал с Украиной Борис и как неправильно работают его преемники.Надо отдать должное англо-индусу. Он явно узнал об интервью Зеленского только в момент его выхода. Но ситуацию мгновенно совершенно правильно оценил и ответ последовал незамедлительно.Не мудрствуя лукаво англичане подписали ответное интервью именем своей марионетки Буданова, полностью контролируемого британской разведкой, фактически руководящего её структурным подразделением на Украине, работающим под вывеской ГУР МО. Буданов – копия Зеленского, почти брат-близнец: так же глуп, честолюбив и амбициозен. Пожалуй он столь же профессионален в деле диверсий и террора, как Зеленский в кривлянье на сцене.Оба не лучшие, не гении, не таланты, но вполне добротные середняки в своей профессии, что для Украины, где большинство чиновников вообще не понимают чем они профессионально занимаются, уже много. Свою относительную профессиональную успешность оба экстраполируют на всё, что они делают и оба кажутся себе политическими деятелями глобального масштаба. Оба готовы карабкаться вверх по головам. Оба ради карьеры легко предают.И вот выходит интервью Буданова, в котором он говорит, что Россию вообще нельзя победить полностью (никакого парада ВСУ в Москве не будет), что не только Украина, но и Запад практически исчерпали свои ресурсы и фактически даёт понять, что надо как можно скорее заключать мир любой ценой. Получается, что в изданном неделей ранее интервью Зеленский нагло лгал, либо он вообще не владеет ситуацией.Таким образом, Сунак закрыл тему на внутреннем информационном рынке и заодно прозрачно намекнул Зеленскому, что если он не будет послушным мальчиком, то у Украины может появиться новый фюрер.Канарису совсем чуть-чуть не повезло – портфель с бомбой немного подвинули и Гитлер остался жив. Могло всё сложиться иначе. Повезёт ли Буданову больше? Зеленский не более сентиментален, чем был Гитлер. На его совести столько трупов, что Будановым больше или меньше уже не важно. Но и Буданов не гимназистка – убивать ему не привыкать.Если запрет на внутренний конфликт между деятелями украинского режима будет окончательно снят Западом и они сойдутся в схватке, кто победит? Так сразу и не скажешь. У Зеленского есть СБУ, которое уж отметилось убийствами военных разведчиков, но за Будановым Ми-6.Делайте ставки господа!
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
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мнения, украина, великобритания, зарубежье, кирилл буданов, владимир зеленский, риши сунак, борис джонсон
Мнения, Украина, Великобритания, Зарубежье, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Борис Джонсон

Кирилл Буданов пошёл по стопам Вильгельма Канариса

14:22 19.09.2023 (обновлено: 14:24 19.09.2023)
 
Буданов
 Буданов
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
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Адмирал Вильгельм Канарис был главой Абвера – военной разведки нацисткой Германии. Параллельно он был британским агентом и участником заговора против Гитлера.
Значительно раньше, чем прочие нацистские бонзы Канарис понял, что война проиграна и с 1942 года (одновременно с не менее умным руководителем внешней разведки службы безопасности (СД) – 6-го отдела РСХА Вальтером Шелленбергом) начал искать возможность заключения сепаратного мира на Западе.
Шелленберг оставался у Гитлера на хорошем счету до конца. После войны был осуждён только за членство в преступных организациях (НСДАП, СС, СД), остальные обвинения были сняты. Получил шесть лет, освобождён досрочно, по состоянию здоровья. Действительно тяжело болел ещё с начала 40-х годов. Умер в возрасте 41-го года в 1952 году. Тепло отзывался о Вильгельме Канарисе.
Ростислав Ищенко
27 февраля, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Канарису, в отличие от умершего своей смертью Шелленберга, не повезло. В июне 1944 года он был снят с должности, а Абвер расформирован. В июле 1944 года, после покушения на Гитлера, Канарис был арестован, а 9 апреля 1945 года повешен. Гитлер пережил его всего на три недели. Возможно Канарис бы и уцелел, но он слишком заботился о том, чтобы "правильно" выглядеть в глазах потомков, доверяя своим дневникам (ведшимся в расчёте на послевоенную публикацию) конфиденциальную информацию о своих связях с британской разведкой и с заговорщиками против Гитлера. Дневники попали в руки гестапо в начале апреля 1945 года. Следствие, суд, приговор и казнь уложились в неделю.
Начальник военной разведки украинского рейха Кирилл Буданов тоже дружит с англичанами и тоже заботится о том, чтобы оставить потомкам память о себе, активно сотрудничая для этого с различными СМИ.
На днях вышло интервью Буданова журналу The Economist. Сам факт публикации интервью действующего офицера разведки в иностранной прессе во время военных действий (когда ему явно есть чем заниматься помимо общения с журналистами) мог бы вызвать недовольство Зеленского. Но Буданов пошёл дальше. Его интервью вышло всего неделей позже, чем интервью Зеленского тому же самому изданию.
Но и этого мало. В своём интервью Буданов фактически вступает в заочный спор с Зеленским, полностью дезавуируя основные тезисы украинского фюрера. Технический сотрудник (при всём романтическом ореоле, окружающем разведку, её дело всего лишь собирать информацию и поставлять её политикам, принимающим решения) оспаривает политическую программу своего руководства, офицер выступает против главнокомандующего. Если это не мятеж, то что тогда мятеж?
Кирилл Буданов
Вчера, 08:44
Буданов признал преимущество России над УкраинойВ Киеве осознали, что Россия не желает сдаваться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закончат конфликт военным парадом в Москве. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью The Economist
Но Буданова никто не арестовывает, не обвиняет в измене, не судит. Матёрый русофоб Шуфрич, известный тем, что поддакивал Тимошенко, когда та проклинала Россию и требовала "расстреливать русских из атомного оружия", сидит. "Вина" его, потянувшая на измену родине – подпись под текстом меморандума (совместно с Медведчуком) о том, как можно реализовать Минские соглашения безболезненно для Украины. Сидит Коломойский, в своё время "спасший" Днепропетровск от Русской весны, профинансировавший создание едва ли не половины самых жестоких нацистских батальонов, отправившихся усмирять русский Донбасс, выступивший соорганизатором бойни в Одессе 2 мая 2014 года, в конечном итоге, сделавший Зеленского президентом.
Сидят многие. Кто-то сидит, поскольку потенциально может присоединиться к заговору против Зеленского, если таковой удастся организовать, кто-то, поскольку им недовольны западные "друзья" Зеленского. О тех, кто боролся с режимом я не говорю. Их перебили, пересажали или выгнали из страны уже давно. Теперь сажают не просто сторонников – отцов-основателей режима, по первому подозрению в попытке конкурировать за власть с Зеленским. А скоро и убивать начнут (если уже тайком не убивают).
И вот в таких условиях Буданов проявляет максимальную нелояльность, а в Киеве никто и ухом не ведёт. Как же так?
The Economist не то издание, которому средней руки офицер из далёкого бантустана может дать интервью по собственному желанию. Даже за деньги. Если журнал заинтересовался Будановым, значит ему посоветовали заинтересоваться. Думаю, что Буданов даже не отвечал на вопросы журналиста. В лучшем случае ему дали прочитать его "ответы". В худшем, он их впервые увидел уже напечатанными.
Интервью с Зеленским вышло к его якобы случайной встрече в Борисом Джонсоном, который вроде бы как спонтанно принял решение побывать в Киеве у своего друга Владимира Зеленского. Борис Джонсон ушёл из премьеров и из парламента, но не ушёл из политики. Он всё ещё один из самых влиятельных игроков в Консервативной партии и он активно борется против правительства Риши Сунака, который пытается пересмотреть основы джонсоновской политики, в том числе на Украине. Джонсон хочет вернуться к рулю и продолжить начатое.
Зеленский заинтересован в возвращении Джонсона на Даунинг-стрит, 10. Джонсон активнее всех продавливал военную и финансовую помощь Украине и требовал снять все ограничения на поставки оружия киевскому режиму. В своём интервью Зеленский критикует современных западных политиков, которые недостаточно активно и радостно помогают Украине. Возможно они вообще не верят в окончательную победу Киева. Зеленский утверждает, что победа не просто возможна, что при известном напряжении Западом сил, увеличении помощи и повышении оперативности передачи вооружений, она не за горами.
Фактически Зеленский стыдит постджонсоновский Запад за то, что они отошли от заветов Бориса Джонсона, за эгоизм, за то, что его бросают один на один с Россией, хоть обещали стоять вместе до конца. Учитывая, что общественное мнение на Западе, хоть и не столь благоприятно для Украины, как раньше, но всё ещё склоняется в пользу продолжения её поддержки, Зеленский фактически подрывает позиции Сунака в подковёрном противостоянии с Джонсоном. Не случайно же интервью подгадали к визиту Джонсона в Киев: обывателю как бы предлагают сравнить, как правильно работал с Украиной Борис и как неправильно работают его преемники.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
9 сентября, 13:56
"Надеюсь, хоть в парикмахерскую заедет": в украинском поезде заметили пассажира Бориса ДжонсонаБывший премьер Великобритании Борис Джонсон был замечен во Львове во время путешествия на одном из местных поездов. Об этом 9 сентября написал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
Надо отдать должное англо-индусу. Он явно узнал об интервью Зеленского только в момент его выхода. Но ситуацию мгновенно совершенно правильно оценил и ответ последовал незамедлительно.
Не мудрствуя лукаво англичане подписали ответное интервью именем своей марионетки Буданова, полностью контролируемого британской разведкой, фактически руководящего её структурным подразделением на Украине, работающим под вывеской ГУР МО. Буданов – копия Зеленского, почти брат-близнец: так же глуп, честолюбив и амбициозен. Пожалуй он столь же профессионален в деле диверсий и террора, как Зеленский в кривлянье на сцене.
Оба не лучшие, не гении, не таланты, но вполне добротные середняки в своей профессии, что для Украины, где большинство чиновников вообще не понимают чем они профессионально занимаются, уже много. Свою относительную профессиональную успешность оба экстраполируют на всё, что они делают и оба кажутся себе политическими деятелями глобального масштаба. Оба готовы карабкаться вверх по головам. Оба ради карьеры легко предают.
И вот выходит интервью Буданова, в котором он говорит, что Россию вообще нельзя победить полностью (никакого парада ВСУ в Москве не будет), что не только Украина, но и Запад практически исчерпали свои ресурсы и фактически даёт понять, что надо как можно скорее заключать мир любой ценой. Получается, что в изданном неделей ранее интервью Зеленский нагло лгал, либо он вообще не владеет ситуацией.
Таким образом, Сунак закрыл тему на внутреннем информационном рынке и заодно прозрачно намекнул Зеленскому, что если он не будет послушным мальчиком, то у Украины может появиться новый фюрер.
Канарису совсем чуть-чуть не повезло – портфель с бомбой немного подвинули и Гитлер остался жив. Могло всё сложиться иначе. Повезёт ли Буданову больше? Зеленский не более сентиментален, чем был Гитлер. На его совести столько трупов, что Будановым больше или меньше уже не важно. Но и Буданов не гимназистка – убивать ему не привыкать.
Если запрет на внутренний конфликт между деятелями украинского режима будет окончательно снят Западом и они сойдутся в схватке, кто победит? Так сразу и не скажешь. У Зеленского есть СБУ, которое уж отметилось убийствами военных разведчиков, но за Будановым Ми-6.
Делайте ставки господа!
 
МненияУкраинаВеликобританияЗарубежьеКирилл БудановВладимир ЗеленскийРиши СунакБорис Джонсон
 
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