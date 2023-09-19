https://ukraina.ru/20230919/1049528529.html

Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе

Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе - 19.09.2023 Украина.ру

Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе

Азербайджан начал контртеррористическую операцию локального характера в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Об этом 19 сентября сообщило Минобороны страны

2023-09-19T13:21

2023-09-19T13:21

2023-09-19T13:21

карабах

азербайджан

минобороны

новости

зарубежье

военные

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Как уточнили в министерстве, антитеррористические мероприятия начали, чтобы обеспечить положения трехстороннего заявления (Москва-Баку-Ереван), пресечения широкомасштабных провокаций в карабахском экономическом районе."...разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики", - перечислили в материале.По данным оборонного ведомства, "систематические обстрелы позиций азербайджанской армии формированиями вооружённых сил Армении в карабахском регионе, продолжение минирования азербайджанских территорий, проведение работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций, а также увеличение числа окопов и блиндажей за последние месяцы стало причиной ещё большего усиления напряжённости"."Также наблюдается усиление боевых позиций личным составом, бронетехникой, артиллерийскими установками и другими огневыми средствами, приведение частей в высокий уровень боевой готовности, создание дополнительных мобилизационных частей, расширение разведывательной деятельности против подразделений азербайджанской армии, проникновение вглубь наших позиций с целью повторного минирования очищенных от мин территорий и дорог гражданского назначения в диверсионно-террористических целях", - отметили в МО Азербайджана. Там назвали присутствие военных Армении в карабахском экономическом районе - источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе.Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Весной 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев указал, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, статус Карабаха определил сам Ереван.

https://ukraina.ru/20230905/1049167201.html

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карабах, азербайджан, минобороны, новости, зарубежье, военные