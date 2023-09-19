"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ - 19.09.2023 Украина.ру
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"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ - 19.09.2023 Украина.ру
"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
На украинской территории идет прокси-война России со странами НАТО. И в этой борьбе Россия доминирует своей артиллерией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T05:45
2023-09-19T05:45
новости
вооружение
"ланцет"
авиабомбы
артиллерия
вс рф
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Россия располагает лучшим в мире вооружением и техникой. Запасов этого оружия и боеприпасов российским военным хватает для решения задач в зоне СВО на Украине, сказал он.Российскую и западную артиллерию необходимо рассматривать в комплексе, а не сравнивать отдельные орудия по точности и дальности стрельбы. Она как минимум в восемь раз доминирует над западными образцами: и по количеству стволов, и по количеству выпускаемых снарядов, добавил эксперт.Украинские военные рассказывают, какое именно российское оружие стало для них большой бедой. Первая беда для них – "Ланцеты", вторая беда – планирующие бомбы, и только на третьем месте стоит артиллерия, отметил военный обозреватель.Если "Ланцеты" и бомбы внушают ВСУ страх и ужас, это означает, что такого вооружения у России много и оно эффективно. В какой-то мере артиллерия "меркнет в этом ужасе", но от этого не теряет своего превосходства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вооружение, "ланцет", авиабомбы, артиллерия, вс рф
Новости, вооружение, "Ланцет", авиабомбы, артиллерия, ВС РФ

"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ

05:45 19.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016" во Владивостоке
Церемония открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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На украинской территории идет прокси-война России со странами НАТО. И в этой борьбе Россия доминирует своей артиллерией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Россия располагает лучшим в мире вооружением и техникой. Запасов этого оружия и боеприпасов российским военным хватает для решения задач в зоне СВО на Украине, сказал он.
Российскую и западную артиллерию необходимо рассматривать в комплексе, а не сравнивать отдельные орудия по точности и дальности стрельбы. Она как минимум в восемь раз доминирует над западными образцами: и по количеству стволов, и по количеству выпускаемых снарядов, добавил эксперт.
"Что касается планирующих бомб, то мы приделываем крылышки к старым запасам. У нас есть и новые образцы, которые изначально были планирующими. Мы их очень активно используем", - подчеркнул Хроленко.
Украинские военные рассказывают, какое именно российское оружие стало для них большой бедой. Первая беда для них – "Ланцеты", вторая беда – планирующие бомбы, и только на третьем месте стоит артиллерия, отметил военный обозреватель.
Если "Ланцеты" и бомбы внушают ВСУ страх и ужас, это означает, что такого вооружения у России много и оно эффективно. В какой-то мере артиллерия "меркнет в этом ужасе", но от этого не теряет своего превосходства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Вчера, 15:17
Полковник Виталий Киселёв: У ВСУ еще остались три корпуса свежих сил, но Россия подготовила им сюрприз Наша разведка работает и в тылу, и на переднем крае. Данные аккумулируются и туда наносятся удары либо "Геранями", либо "Калибрами", либо "Искандерами". В зависимости от того, что это за объект и какие это воинские подразделения.
 
Новостивооружение"Ланцет"авиабомбыартиллерияВС РФ
 
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