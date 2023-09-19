https://ukraina.ru/20230919/1049508488.html

"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ

"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ - 19.09.2023 Украина.ру

"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ

На украинской территории идет прокси-война России со странами НАТО. И в этой борьбе Россия доминирует своей артиллерией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2023-09-19T05:45

2023-09-19T05:45

2023-09-19T05:45

новости

вооружение

"ланцет"

авиабомбы

артиллерия

вс рф

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Россия располагает лучшим в мире вооружением и техникой. Запасов этого оружия и боеприпасов российским военным хватает для решения задач в зоне СВО на Украине, сказал он.Российскую и западную артиллерию необходимо рассматривать в комплексе, а не сравнивать отдельные орудия по точности и дальности стрельбы. Она как минимум в восемь раз доминирует над западными образцами: и по количеству стволов, и по количеству выпускаемых снарядов, добавил эксперт.Украинские военные рассказывают, какое именно российское оружие стало для них большой бедой. Первая беда для них – "Ланцеты", вторая беда – планирующие бомбы, и только на третьем месте стоит артиллерия, отметил военный обозреватель.Если "Ланцеты" и бомбы внушают ВСУ страх и ужас, это означает, что такого вооружения у России много и оно эффективно. В какой-то мере артиллерия "меркнет в этом ужасе", но от этого не теряет своего превосходства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230918/1049495287.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооружение, "ланцет", авиабомбы, артиллерия, вс рф