https://ukraina.ru/20230919/1049508488.html
"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ - 19.09.2023 Украина.ру
"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
На украинской территории идет прокси-война России со странами НАТО. И в этой борьбе Россия доминирует своей артиллерией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
2023-09-19T05:45
2023-09-19T05:45
2023-09-19T05:45
новости
вооружение
"ланцет"
авиабомбы
артиллерия
вс рф
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Россия располагает лучшим в мире вооружением и техникой. Запасов этого оружия и боеприпасов российским военным хватает для решения задач в зоне СВО на Украине, сказал он.Российскую и западную артиллерию необходимо рассматривать в комплексе, а не сравнивать отдельные орудия по точности и дальности стрельбы. Она как минимум в восемь раз доминирует над западными образцами: и по количеству стволов, и по количеству выпускаемых снарядов, добавил эксперт.Украинские военные рассказывают, какое именно российское оружие стало для них большой бедой. Первая беда для них – "Ланцеты", вторая беда – планирующие бомбы, и только на третьем месте стоит артиллерия, отметил военный обозреватель.Если "Ланцеты" и бомбы внушают ВСУ страх и ужас, это означает, что такого вооружения у России много и оно эффективно. В какой-то мере артиллерия "меркнет в этом ужасе", но от этого не теряет своего превосходства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230918/1049495287.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вооружение, "ланцет", авиабомбы, артиллерия, вс рф
Новости, вооружение, "Ланцет", авиабомбы, артиллерия, ВС РФ
"Приделываем крылышки": эксперт о том, как российское вооружение обернулось бедой для ВСУ
На украинской территории идет прокси-война России со странами НАТО. И в этой борьбе Россия доминирует своей артиллерией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Россия располагает лучшим в мире вооружением и техникой. Запасов этого оружия и боеприпасов российским военным хватает для решения задач в зоне СВО на Украине, сказал он.
Российскую и западную артиллерию необходимо рассматривать в комплексе, а не сравнивать отдельные орудия по точности и дальности стрельбы. Она как минимум в восемь раз доминирует над западными образцами: и по количеству стволов, и по количеству выпускаемых снарядов, добавил эксперт.
"Что касается планирующих бомб, то мы приделываем крылышки к старым запасам. У нас есть и новые образцы, которые изначально были планирующими. Мы их очень активно используем", - подчеркнул Хроленко.
Украинские военные рассказывают, какое именно российское оружие стало для них большой бедой. Первая беда для них – "Ланцеты", вторая беда – планирующие бомбы, и только на третьем месте стоит артиллерия, отметил военный обозреватель.
Если "Ланцеты" и бомбы внушают ВСУ страх и ужас, это означает, что такого вооружения у России много и оно эффективно. В какой-то мере артиллерия "меркнет в этом ужасе", но от этого не теряет своего превосходства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь