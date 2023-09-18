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Истребитель МиГ-31 предотвратил нарушение российской границы самолётом США
Истребитель МиГ-31 предотвратил нарушение российской границы самолётом США - 18.09.2023 Украина.ру
Истребитель МиГ-31 предотвратил нарушение российской границы самолётом США
Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом ВМС США "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили 18 сентября в Минобороны РФ
2023-09-18T16:29
2023-09-18T16:29
2023-09-18T16:29
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баренцево море
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посейдон
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истребитель
государственная граница
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18 сентября Россия средствами контроля воздушного пространства была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель над Баренцевым морем.В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы России.Американский самолёт выполнил разворот от границы России при приближении российского истребителя. Нарушения государственной границу не допущено.В Минобороны РФ подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.В конце августа над акваторией Баренцева моря трижды были замечены самолёты базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, которые также приближались к государственной границе России.
https://ukraina.ru/20230831/1049064623.html
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новости, россия, сша, баренцево море, самолет, посейдон, миг-31, истребитель, государственная граница, минобороны рф
Новости, Россия, США, Баренцево море, самолет, посейдон, МиГ-31, истребитель, государственная граница, Минобороны РФ
Истребитель МиГ-31 предотвратил нарушение российской границы самолётом США
Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом ВМС США "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили 18 сентября в Минобороны РФ
18 сентября Россия средствами контроля воздушного пространства была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель над Баренцевым морем.
В воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы России.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сводке военного ведомства РФ.
Американский самолёт выполнил разворот от границы России при приближении российского истребителя. Нарушения государственной границу не допущено.
В Минобороны РФ подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
В конце августа над акваторией Баренцева моря трижды были замечены самолёты базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, которые также приближались к государственной границе России.