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"Победа будет за нами!": Кипелов обратился к участникам СВО

"Победа будет за нами!": Кипелов обратился к участникам СВО - 18.09.2023 Украина.ру

"Победа будет за нами!": Кипелов обратился к участникам СВО

Один из классиков русского рока Валерий Кипелов находится в постоянном контакте с участниками спецоперации на Украине и поддерживает их. Видеообращение Кипелова 18 сентября опубликовал телеграм-канал "Донбасс решает"

2023-09-18T15:31

2023-09-18T15:31

2023-09-18T15:31

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Кипелов заявил, что коллектив выступал в госпиталях, на полигонах, у десантников. "Нас приглашали – мы всегда туда с удовольствием ехали".В мае рок-вокалист, экс-лидер группы "Ария" и основатель группы "Кипелов" Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России.Ранее Кипелов на одном из своих концертов прокомментировал рассуждения другого рок-музыканта, Юрия Шевчука о том, "что такое Родина".В ответ на оскорбления Шевчука в адрес российского президента, Кипелов сказал следующее: "Для меня родина – это Юрий Гагарин, это знамя победы, великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки – это все моя родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами".В начале года, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе, в этом списке оказался и Кипелов.

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новости, россия, донбасс, валерий кипелов, сво, спецоперация