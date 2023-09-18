"Победа будет за нами!": Кипелов обратился к участникам СВО - 18.09.2023 Украина.ру
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"Победа будет за нами!": Кипелов обратился к участникам СВО
"Победа будет за нами!": Кипелов обратился к участникам СВО - 18.09.2023 Украина.ру
"Победа будет за нами!": Кипелов обратился к участникам СВО
Один из классиков русского рока Валерий Кипелов находится в постоянном контакте с участниками спецоперации на Украине и поддерживает их. Видеообращение Кипелова 18 сентября опубликовал телеграм-канал "Донбасс решает"
2023-09-18T15:31
2023-09-18T15:31
новости
россия
донбасс
валерий кипелов
сво
спецоперация
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Кипелов заявил, что коллектив выступал в госпиталях, на полигонах, у десантников. "Нас приглашали – мы всегда туда с удовольствием ехали".В мае рок-вокалист, экс-лидер группы "Ария" и основатель группы "Кипелов" Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России.Ранее Кипелов на одном из своих концертов прокомментировал рассуждения другого рок-музыканта, Юрия Шевчука о том, "что такое Родина".В ответ на оскорбления Шевчука в адрес российского президента, Кипелов сказал следующее: "Для меня родина – это Юрий Гагарин, это знамя победы, великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки – это все моя родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами".В начале года, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе, в этом списке оказался и Кипелов.
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452
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новости, россия, донбасс, валерий кипелов, сво, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Валерий Кипелов, СВО, Спецоперация

"Победа будет за нами!": Кипелов обратился к участникам СВО

15:31 18.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт рок-группы "Ария" в честь 30-летия со дня основания
Концерт рок-группы Ария в честь 30-летия со дня основания - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Один из классиков русского рока Валерий Кипелов находится в постоянном контакте с участниками спецоперации на Украине и поддерживает их. Видеообращение Кипелова 18 сентября опубликовал телеграм-канал "Донбасс решает"
Кипелов заявил, что коллектив выступал в госпиталях, на полигонах, у десантников. "Нас приглашали – мы всегда туда с удовольствием ехали".
"Ребята, мы с вами! Берегите себя. Победа будет за нами! Мы в вас верим", - обратился Кипелов к военнослужащим.
В мае рок-вокалист, экс-лидер группы "Ария" и основатель группы "Кипелов" Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России.
Ранее Кипелов на одном из своих концертов прокомментировал рассуждения другого рок-музыканта, Юрия Шевчука о том, "что такое Родина".
В ответ на оскорбления Шевчука в адрес российского президента, Кипелов сказал следующее: "Для меня родина – это Юрий Гагарин, это знамя победы, великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки – это все моя родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами".
В начале года, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе, в этом списке оказался и Кипелов.
28 августа, 12:36
Артист с пулемётом. Как российский актёр уже почти год воюет в зоне СВОВ знаменитой Шахтерской дивизии Первого корпуса ВС Российской Федерации служит необычный пулеметчик — артист театра и кино Георгий Тесля-Герасимов. Корреспондент издания Украина.ру встретился с актером
 
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