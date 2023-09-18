https://ukraina.ru/20230918/1049497409.html

Джемилев возвращается в Крым. Мечты и слова людоеда

Джемилев возвращается в Крым. Мечты и слова людоеда - 18.09.2023 Украина.ру

Джемилев возвращается в Крым. Мечты и слова людоеда

Казалось бы, уже можно было привыкнуть к тому, что большая часть людей, восславленных в недавнем прошлом в качестве диссидентов и правозащитников, всего-навсего Украина.ру, 18.09.2023

2023-09-18T16:26

2023-09-18T16:26

2023-09-18T17:19

эксклюзив

украина

крым

россия

коллаборационисты

коллаборанты

меджлис

мустафа джемилев

крымские татары

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Казалось бы, уже можно было привыкнуть к тому, что большая часть людей, восславленных в недавнем прошлом в качестве диссидентов и правозащитников, всего-навсего людоеды, которых, по травоядным брежневским временам, решили не усыпить, а просто попытаться отучить от человечины. Всё равно каждый раз удивляешься персонажам вроде Мустафы Джемилева.Бывший лидер запрещённой в России экстремисткой организации Меджлис крымскотатарского народа дал интервью СМИ-иноагенту «Немецкая волна».«Бывший» — состояние сугубо формальное. В 2013 году престарелый (в этом году ему исполнится 80 лет) Джемилев уступил место главы своему более молодому (вот-вот будет 66 лет) сподвижнику Рефату Чубарову. Фактически, однако, он держит все нити управления Курултаем и Меджлисом* в своих руках. Недаром хорошо знающие Джемилева люди называют его "крымским ханом".Меджлис* — самопровозглашённый орган этнического управления крымских татар, претендующий на то, чтобы быть органом управления Крыма. Пётр Порошенко даже планировал внести соответствующие изменения в Конституцию Украины относительно статуса «украинского Крыма» (умозрительная сущность в реальности никогда не встречавшаяся), но за многими делами забыл.Впрочем, вернёмся к рассуждениям людоеда Джемилева.В первую очередь они касаются «деоккупации» Крыма. Он, как политик, разумеется, не знает, как это будет выглядеть, но надеется на это (всерьёз или нет — вопрос дискуссионный).«После оккупации Крыма, по нашим оценкам, не менее миллиона российских граждан отвезли на территорию Крымского полуострова. Это будет для нас большая проблема. Но я надеюсь, что, когда украинские Вооружённые силы будут заходить, их уже не будет».Немного статистики. По официальным данным на 1 января 2014 года в Крыму и Севастополе проживало 2 340 тыс. человек, а на 1 января 2023 года — 2 475. Рост — 135 тысяч человек, причём рост за счёт Севастополя, в самом Крыму население даже сократилось слегка. Разумеется, в какой-то мере произошёл обмен населения. По официальным данным украинской стороны на 12 августа 2018 года на учёте в качестве «внутренне перемещённых лиц» стояли 33,5 тыс. лиц из Крыма. Однако имел место и встречный процесс — из Украины в Крым возвращались люди, имеющие там постоянную прописку или недвижимость. Точно установить их количество, пожалуй, невозможно. Скорее всего, речь идёт о нескольких тысячах человек. Имел место и какой-то обмен с материковой Россией — некоторое количество крымчан по разным причинам выехало. В общем, никакого миллиона понаехавших и близко нет. Тысяч сто. Так что выгонять Джемилев собирается крымчан, но почему только миллион?Ниже он, впрочем, с чувством рассуждает о «коллаборантах»: «Честно говоря, мы бы не хотели репрессий, но люди должны нести ответственность за те преступления, которые они совершали. Поэтому для них тоже самый лучший выход — так далеко спрятаться, чтобы мы не смогли их найти. Ибо после падения путинского режима мы будем требовать их обратно от нового российского правительства».Вот так вот: мы бы не хотели репрессий, но репрессии обязательно будут… Причём что имеется в виду под «преступлениями» непонятно. Рассуждения Джемилева на эту тему сводятся к тому, что Крым — это Украина (никакого референдума по этому поводу быть не может), потому что это весь мир знает, незнание закона не освобождает от ответственности, а немцы во время войны просто выполняли приказы, но их всё равно повесили (опасное сравнение — крымским татарам никто ведь не приказывал сотрудничать с оккупантами…).Между тем, российское гражданство приняли почти все крымчане. Его получили даже многие единомышленники Джемилева, выехавшие позже на территорию Украины. Не многие не принявшие уехали сразу или почти сразу.Последующие рассуждения Джемилева относительно санкций к гражданам России, въехавшим в Крым, особого смысла не имеют.Интересен в контексте необходимости «эвакуации» россиян из Крыма вопрос Крымского моста: «По этому мосту поступает более 30 процентов вооружения, которым обстреливают материковую часть Украины. Поэтому сходимся во мнении, что нужно ликвидировать этот мост. Просто люди должны не ждать, когда начнется бегство и столпотворение».Гуманизм и права человека в той форме, которая доступна для Джемилева. Кстати, зачем эвакуироваться, если он всё равно намерен всех «коллаборантов» привлечь к ответственности?Ещё о «коллаборационизме». Корреспондент аккуратно подвёл Джемилева к мысли о том, что крымские татары такие же «коллаборационисты» как все остальные, раз уже не попытались отстоять Крым от «российской агрессии», но у Джемилева все ходы записаны. Оказывается, Киев должен был отдать приказ на сопротивление и оружие, но даже и тогда татары не стали бы воевать, потому что, как процитировал Джемилев собственную беседу с Путиным, «мы, как крымские татары, не собираемся воевать с Россией».Правильно говорят в Крыму, что современные татары не то что средневековые — они не воины и даже не грабители, а торговцы…Ну и о сроках возвращения в Крым: «Если бы не было подрыва Каховского водохранилища, мы бы там были. Я не думал, что путинский режим пойдёт на такую подлость. Но если не в этом году, то в следующем, по моему мнению, мы будем в Крыму».Это называется вброс от «незаинтересованного» лица — мы знаем, что подрыв плотины дело рук ВСУ, и сделано это было именно для того, чтобы создать условия для наступления в южном направлении, но по ряду причин из этого ничего не получилось. А тут выходит Джемилев, который хочет побыстрее вернуться в Крым (хотя у нас нет в этом уверенности) и пишет, что подрыв будет выгоден России. Уважаемый человек говорит. Никогда не врал кроме как всегда. Надо верить…* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.

https://ukraina.ru/20220630/1034269712.html

https://ukraina.ru/20160220/1015663887.html

https://ukraina.ru/20151204/1014994365.html

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эксклюзив, украина, крым, россия, коллаборационисты, коллаборанты, меджлис, мустафа джемилев, крымские татары