Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские
15:53 18.09.2023 (обновлено: 15:54 18.09.2023)
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к президента НИЦ "Курчатовский институт" М. Ковальчука
Одной из тем передачи "Вести недели" 17 сентября 2023 года стала конфискация вещей и автомобилей у россиян в Евросоюзе. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о запретах и привел жуткие исторические аналогии.
Летом 2023 года немецкие власти арестовали машины некоторых граждан России, приезжавших в Германию на своих авто. Немецкая таможня также заявила, что въезд на территорию ФРГ на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста машины.
"Мрачные времена в Европе… Полиция ни с того ни с сего останавливает вас посреди дороги, высаживает людей и собак на голый асфальт, эвакуатор тут же увозит ваш личный транспорт – машинка тю-тю. Навсегда и безвозвратно. Грабеж средь бела дня? Да, грабеж. Но он узаконен", — рассказывает Дмитрий Киселев о конфискациях машин у простых россиян, не находящихся под санкциями.
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Пострадавшим российским гражданам инкриминируется нарушение Закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014. К этому документу прилагаются более двух десятков приложений – таблиц со списком товаров, ввоз которых в ЕС из России запрещен даже в минимальных количествах для личного пользования. Например, чемоданы, мыло, зубная паста, туалетная бумага и губная помада. Например, в пункте 6204 приложения ХХI сказано, что из России запрещается с собой ввезти в ЕС: "Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты женские или для девочек (кроме трикотажных машинного или ручного вязания, штормовок и аналогичных изделий, комбинаций, нижних юбок, трусов, спортивных, лыжных и купальных костюмов)".
"То есть русским в Европу – только в нижней юбке и трусах или в лыжном костюме", — шутит Киселев.
8 сентября Еврокомиссия выпустила первое разъяснение по вопросу могут ли граждане России временно ввозить в Евросоюз личные вещи и транспортные средства, указанные в приложении XXI и подпадающие под запрет по Регламенту Совета, например, для туристических поездок: "Нет. Учитывая истекший переходный период, дальнейших исключений не предусмотрено и импорт подобных товаров запрещен", – говорится в разъяснении.
Однако в уточнении Еврокомиссии от 12 сентября сказано, что "согласно прецедентному праву Европейского суда, санкции следует толковать широко, в том числе с целью обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Компетентные органы каждой страны должны оценивать каждую ситуацию и применять запреты соответствующим образом. Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода санкций, таких как предметы личной гигиены или личная одежда на туристах или в их багаже, которые явно предназначены исключительно для личного использования во время поездки, компетентные органы страны должны продолжать применять запреты соразмерным и разумным образом".
Дмитрий Киселев считает, что "соразмерность" и "разумность" у Евросоюза ныне в дефиците, а история Европы полна пугающих в этом смысле примеров.
"Золотые зубные коронки, что выдирали из живых людей перед тем, как отправить в печь, – тоже ведь европейский опыт, — напоминает Киселев. — Германия таким образом переплавила в слитки со свастикой сотни тонн золота. Сегодня Европа поддерживает нацистскую идеологию, направленную против русских. И в череде шагов перестали поставлять в Россию даже лекарства, что вроде бы и не входят в санкционные списки".
Так, исчезли "Саксенда" и "Оземпик" – препараты постоянного применения при диабете, которые нельзя отменять.
"Вообще, наверное, это есть европейское нутро, предстающее в столь чудовищных формах. Проиграв две мировые войны, Германия в приступах зависти к поднимающейся России решает взять реванш, а когда не получается, дурные санкции работают как бумеранг, то опускается до ничтожной мелочности, мстя у себя дома простым русским людям лишь потому, что они русские. Впрочем, не только людям, но даже и собакам", — считает Дмитрий Киселев.
Некоторые юристы, однако, акцентируют внимание на том, что в разъяснениях речь идет об "импорте" в ЕС из России: "Цель ограничений на импорт в постановлении Совета № 833/2014 состоит в том, чтобы лишить Россию дохода". То есть задача показать и доказать на границе, что найденный при досмотре "импорт" провозится для личных целей.
В то же время от ввоза авто следует воздержаться. Так, посольство России в Финляндии рекомендует гражданам России не совершать поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками.