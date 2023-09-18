Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские - 18.09.2023 Украина.ру
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Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские
Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские - 18.09.2023 Украина.ру
Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские
Одной из тем передачи "Вести недели" 17 сентября 2023 года стала конфискация вещей и автомобилей у россиян в Евросоюзе. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о запретах и привел жуткие исторические аналогии.
2023-09-18T15:53
2023-09-18T15:54
дмитрий киселев
евросоюз
россия
санкции
германия
финляндия
эксклюзив
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Летом 2023 года немецкие власти арестовали машины некоторых граждан России, приезжавших в Германию на своих авто. Немецкая таможня также заявила, что въезд на территорию ФРГ на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста машины."Мрачные времена в Европе… Полиция ни с того ни с сего останавливает вас посреди дороги, высаживает людей и собак на голый асфальт, эвакуатор тут же увозит ваш личный транспорт – машинка тю-тю. Навсегда и безвозвратно. Грабеж средь бела дня? Да, грабеж. Но он узаконен", — рассказывает Дмитрий Киселев о конфискациях машин у простых россиян, не находящихся под санкциями.Пострадавшим российским гражданам инкриминируется нарушение Закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014. К этому документу прилагаются более двух десятков приложений – таблиц со списком товаров, ввоз которых в ЕС из России запрещен даже в минимальных количествах для личного пользования. Например, чемоданы, мыло, зубная паста, туалетная бумага и губная помада. Например, в пункте 6204 приложения ХХI сказано, что из России запрещается с собой ввезти в ЕС: "Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты женские или для девочек (кроме трикотажных машинного или ручного вязания, штормовок и аналогичных изделий, комбинаций, нижних юбок, трусов, спортивных, лыжных и купальных костюмов)".8 сентября Еврокомиссия выпустила первое разъяснение по вопросу могут ли граждане России временно ввозить в Евросоюз личные вещи и транспортные средства, указанные в приложении XXI и подпадающие под запрет по Регламенту Совета, например, для туристических поездок: "Нет. Учитывая истекший переходный период, дальнейших исключений не предусмотрено и импорт подобных товаров запрещен", – говорится в разъяснении.Однако в уточнении Еврокомиссии от 12 сентября сказано, что "согласно прецедентному праву Европейского суда, санкции следует толковать широко, в том числе с целью обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Компетентные органы каждой страны должны оценивать каждую ситуацию и применять запреты соответствующим образом. Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода санкций, таких как предметы личной гигиены или личная одежда на туристах или в их багаже, которые явно предназначены исключительно для личного использования во время поездки, компетентные органы страны должны продолжать применять запреты соразмерным и разумным образом".Дмитрий Киселев считает, что "соразмерность" и "разумность" у Евросоюза ныне в дефиците, а история Европы полна пугающих в этом смысле примеров."Золотые зубные коронки, что выдирали из живых людей перед тем, как отправить в печь, – тоже ведь европейский опыт, — напоминает Киселев. — Германия таким образом переплавила в слитки со свастикой сотни тонн золота. Сегодня Европа поддерживает нацистскую идеологию, направленную против русских. И в череде шагов перестали поставлять в Россию даже лекарства, что вроде бы и не входят в санкционные списки".Так, исчезли "Саксенда" и "Оземпик" – препараты постоянного применения при диабете, которые нельзя отменять.Некоторые юристы, однако, акцентируют внимание на том, что в разъяснениях речь идет об "импорте" в ЕС из России: "Цель ограничений на импорт в постановлении Совета № 833/2014 состоит в том, чтобы лишить Россию дохода". То есть задача показать и доказать на границе, что найденный при досмотре "импорт" провозится для личных целей.В то же время от ввоза авто следует воздержаться. Так, посольство России в Финляндии рекомендует гражданам России не совершать поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий киселев, евросоюз, россия, санкции, германия, финляндия, эксклюзив
Дмитрий Киселев, Евросоюз, Россия, санкции, Германия, Финляндия, Эксклюзив

Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские

15:53 18.09.2023 (обновлено: 15:54 18.09.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к президента НИЦ "Курчатовский институт" М. Ковальчука
П/к президента НИЦ Курчатовский институт М. Ковальчука - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Одной из тем передачи "Вести недели" 17 сентября 2023 года стала конфискация вещей и автомобилей у россиян в Евросоюзе. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о запретах и привел жуткие исторические аналогии.
Летом 2023 года немецкие власти арестовали машины некоторых граждан России, приезжавших в Германию на своих авто. Немецкая таможня также заявила, что въезд на территорию ФРГ на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста машины.
"Мрачные времена в Европе… Полиция ни с того ни с сего останавливает вас посреди дороги, высаживает людей и собак на голый асфальт, эвакуатор тут же увозит ваш личный транспорт – машинка тю-тю. Навсегда и безвозвратно. Грабеж средь бела дня? Да, грабеж. Но он узаконен", — рассказывает Дмитрий Киселев о конфискациях машин у простых россиян, не находящихся под санкциями.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
03:59
Если мы за многополярность, значит и за многоукладность. Дмитрий Киселев о визите Ким Чен ЫнаВизит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию подтвердил как союзнические отношения двух стран, так и демократическую позицию России, которая уважает любой социально-экономический выбор народов. Об этом в программе "Вести недели" рассказал журналист, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Пострадавшим российским гражданам инкриминируется нарушение Закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014. К этому документу прилагаются более двух десятков приложений – таблиц со списком товаров, ввоз которых в ЕС из России запрещен даже в минимальных количествах для личного пользования. Например, чемоданы, мыло, зубная паста, туалетная бумага и губная помада. Например, в пункте 6204 приложения ХХI сказано, что из России запрещается с собой ввезти в ЕС: "Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты женские или для девочек (кроме трикотажных машинного или ручного вязания, штормовок и аналогичных изделий, комбинаций, нижних юбок, трусов, спортивных, лыжных и купальных костюмов)".
"То есть русским в Европу – только в нижней юбке и трусах или в лыжном костюме", — шутит Киселев.
8 сентября Еврокомиссия выпустила первое разъяснение по вопросу могут ли граждане России временно ввозить в Евросоюз личные вещи и транспортные средства, указанные в приложении XXI и подпадающие под запрет по Регламенту Совета, например, для туристических поездок: "Нет. Учитывая истекший переходный период, дальнейших исключений не предусмотрено и импорт подобных товаров запрещен", – говорится в разъяснении.
Однако в уточнении Еврокомиссии от 12 сентября сказано, что "согласно прецедентному праву Европейского суда, санкции следует толковать широко, в том числе с целью обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Компетентные органы каждой страны должны оценивать каждую ситуацию и применять запреты соответствующим образом. Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода санкций, таких как предметы личной гигиены или личная одежда на туристах или в их багаже, которые явно предназначены исключительно для личного использования во время поездки, компетентные органы страны должны продолжать применять запреты соразмерным и разумным образом".
Дмитрий Киселев считает, что "соразмерность" и "разумность" у Евросоюза ныне в дефиците, а история Европы полна пугающих в этом смысле примеров.
"Золотые зубные коронки, что выдирали из живых людей перед тем, как отправить в печь, – тоже ведь европейский опыт, — напоминает Киселев. — Германия таким образом переплавила в слитки со свастикой сотни тонн золота. Сегодня Европа поддерживает нацистскую идеологию, направленную против русских. И в череде шагов перестали поставлять в Россию даже лекарства, что вроде бы и не входят в санкционные списки".
Так, исчезли "Саксенда" и "Оземпик" – препараты постоянного применения при диабете, которые нельзя отменять.
"Вообще, наверное, это есть европейское нутро, предстающее в столь чудовищных формах. Проиграв две мировые войны, Германия в приступах зависти к поднимающейся России решает взять реванш, а когда не получается, дурные санкции работают как бумеранг, то опускается до ничтожной мелочности, мстя у себя дома простым русским людям лишь потому, что они русские. Впрочем, не только людям, но даже и собакам", — считает Дмитрий Киселев.
Некоторые юристы, однако, акцентируют внимание на том, что в разъяснениях речь идет об "импорте" в ЕС из России: "Цель ограничений на импорт в постановлении Совета № 833/2014 состоит в том, чтобы лишить Россию дохода". То есть задача показать и доказать на границе, что найденный при досмотре "импорт" провозится для личных целей.
В то же время от ввоза авто следует воздержаться. Так, посольство России в Финляндии рекомендует гражданам России не совершать поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками.
 
Дмитрий КиселевЕвросоюзРоссиясанкцииГерманияФинляндияЭксклюзив
 
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