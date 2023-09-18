https://ukraina.ru/20230918/1049497272.html

Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские

Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские - 18.09.2023 Украина.ру

Киселев про конфискацию вещей у россиян: Европа мстит простым русским людям за то, что они русские

Одной из тем передачи "Вести недели" 17 сентября 2023 года стала конфискация вещей и автомобилей у россиян в Евросоюзе. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о запретах и привел жуткие исторические аналогии.

2023-09-18T15:53

2023-09-18T15:53

2023-09-18T15:54

дмитрий киселев

евросоюз

россия

санкции

германия

финляндия

эксклюзив

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Летом 2023 года немецкие власти арестовали машины некоторых граждан России, приезжавших в Германию на своих авто. Немецкая таможня также заявила, что въезд на территорию ФРГ на личном автомобиле из России расценивается как основание для ареста машины."Мрачные времена в Европе… Полиция ни с того ни с сего останавливает вас посреди дороги, высаживает людей и собак на голый асфальт, эвакуатор тут же увозит ваш личный транспорт – машинка тю-тю. Навсегда и безвозвратно. Грабеж средь бела дня? Да, грабеж. Но он узаконен", — рассказывает Дмитрий Киселев о конфискациях машин у простых россиян, не находящихся под санкциями.Пострадавшим российским гражданам инкриминируется нарушение Закона ФРГ "О внешней торговле" со ссылкой на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. № 833/2014. К этому документу прилагаются более двух десятков приложений – таблиц со списком товаров, ввоз которых в ЕС из России запрещен даже в минимальных количествах для личного пользования. Например, чемоданы, мыло, зубная паста, туалетная бумага и губная помада. Например, в пункте 6204 приложения ХХI сказано, что из России запрещается с собой ввезти в ЕС: "Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи, шорты женские или для девочек (кроме трикотажных машинного или ручного вязания, штормовок и аналогичных изделий, комбинаций, нижних юбок, трусов, спортивных, лыжных и купальных костюмов)".8 сентября Еврокомиссия выпустила первое разъяснение по вопросу могут ли граждане России временно ввозить в Евросоюз личные вещи и транспортные средства, указанные в приложении XXI и подпадающие под запрет по Регламенту Совета, например, для туристических поездок: "Нет. Учитывая истекший переходный период, дальнейших исключений не предусмотрено и импорт подобных товаров запрещен", – говорится в разъяснении.Однако в уточнении Еврокомиссии от 12 сентября сказано, что "согласно прецедентному праву Европейского суда, санкции следует толковать широко, в том числе с целью обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Компетентные органы каждой страны должны оценивать каждую ситуацию и применять запреты соответствующим образом. Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода санкций, таких как предметы личной гигиены или личная одежда на туристах или в их багаже, которые явно предназначены исключительно для личного использования во время поездки, компетентные органы страны должны продолжать применять запреты соразмерным и разумным образом".Дмитрий Киселев считает, что "соразмерность" и "разумность" у Евросоюза ныне в дефиците, а история Европы полна пугающих в этом смысле примеров."Золотые зубные коронки, что выдирали из живых людей перед тем, как отправить в печь, – тоже ведь европейский опыт, — напоминает Киселев. — Германия таким образом переплавила в слитки со свастикой сотни тонн золота. Сегодня Европа поддерживает нацистскую идеологию, направленную против русских. И в череде шагов перестали поставлять в Россию даже лекарства, что вроде бы и не входят в санкционные списки".Так, исчезли "Саксенда" и "Оземпик" – препараты постоянного применения при диабете, которые нельзя отменять.Некоторые юристы, однако, акцентируют внимание на том, что в разъяснениях речь идет об "импорте" в ЕС из России: "Цель ограничений на импорт в постановлении Совета № 833/2014 состоит в том, чтобы лишить Россию дохода". То есть задача показать и доказать на границе, что найденный при досмотре "импорт" провозится для личных целей.В то же время от ввоза авто следует воздержаться. Так, посольство России в Финляндии рекомендует гражданам России не совершать поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками.

https://ukraina.ru/20230918/1049476894.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дмитрий киселев, евросоюз, россия, санкции, германия, финляндия, эксклюзив