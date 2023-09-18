https://ukraina.ru/20230918/1049495162.html
Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео
Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео - 18.09.2023 Украина.ру
Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал о возрождении политических похищений, о тайных тюрьмах СБУ и об... Украина.ру, 18.09.2023
2023-09-18T13:41
2023-09-18T13:41
2023-09-18T13:41
максим вилков
видео
россия
украина
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еспч
донецк
донбасс
свобода слова
сми
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал о возрождении политических похищений, о тайных тюрьмах СБУ и об исчезновениях людей на Украине: 00:38 – О том, где и как зарождались политические похищения; 04:30 – Современная Украина: почему похищения людей стали обыденностью? 10:30 – О тайных тюрьмах СБУ и о том, что происходило после 24 февраля 2022 года;14:55 – Какими методами можно влиять на украинские репрессии?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
максим вилков, видео, россия, украина, сво, еспч, донецк, донбасс, свобода слова, сми, оон, сбу, похищение, видео
Максим Вилков, Видео, Россия, Украина, СВО, ЕСПЧ, Донецк, Донбасс, свобода слова, СМИ, ООН, СБУ, похищение
Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал о возрождении политических похищений, о тайных тюрьмах СБУ и об исчезновениях людей на Украине:
00:38 – О том, где и как зарождались политические похищения;
04:30 – Современная Украина: почему похищения людей стали обыденностью?
10:30 – О тайных тюрьмах СБУ и о том, что происходило после 24 февраля 2022 года;
14:55 – Какими методами можно влиять на украинские репрессии?