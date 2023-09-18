Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео - 18.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230918/1049495162.html
Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео
Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео - 18.09.2023 Украина.ру
Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал о возрождении политических похищений, о тайных тюрьмах СБУ и об... Украина.ру, 18.09.2023
2023-09-18T13:41
2023-09-18T13:41
максим вилков
видео
россия
украина
сво
еспч
донецк
донбасс
свобода слова
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049494655_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_474c33b8e8501f9d982f9f89071fe952.jpg.webp
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал о возрождении политических похищений, о тайных тюрьмах СБУ и об исчезновениях людей на Украине: 00:38 – О том, где и как зарождались политические похищения; 04:30 – Современная Украина: почему похищения людей стали обыденностью? 10:30 – О тайных тюрьмах СБУ и о том, что происходило после 24 февраля 2022 года;14:55 – Какими методами можно влиять на украинские репрессии?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049494655_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1960cf1680ce00c2a096e925c7d91f17.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
максим вилков, видео, россия, украина, сво, еспч, донецк, донбасс, свобода слова, сми, оон, сбу, похищение, видео
Максим Вилков, Видео, Россия, Украина, СВО, ЕСПЧ, Донецк, Донбасс, свобода слова, СМИ, ООН, СБУ, похищение

Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео

13:41 18.09.2023
 
Читать в
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал о возрождении политических похищений, о тайных тюрьмах СБУ и об исчезновениях людей на Украине:
00:38 – О том, где и как зарождались политические похищения;
04:30 – Современная Украина: почему похищения людей стали обыденностью?
10:30 – О тайных тюрьмах СБУ и о том, что происходило после 24 февраля 2022 года;
14:55 – Какими методами можно влиять на украинские репрессии?
 
Максим ВилковВидеоРоссияУкраинаСВОЕСПЧДонецкДонбасссвобода словаСМИООНСБУпохищение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Хун Юань: Неудачное украинское контрнаступление проводится исключительно для новостной повестки Запада
13:54Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова
13:41Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео
13:20Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ
13:15Украина против членов ЕС, увольнение замов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 сентября
13:13Начало осени в огне. Запад по-прежнему ищет способы "победить Путина"
12:42Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова
12:35В Грузии планируют устроить свой Евромайдан — Служба госбезопасности
12:28Еврокомииссия рассмотрит спорные вопросы по импорту украинского зерна
12:27На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат
12:21"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование
12:14Железняк сообщил об увольнении Маляр
12:14Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР
12:07Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР
12:06Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары
11:36Обязаны Украине во вред себе: Киев пригрозил подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию
11:24Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*
11:19Российская "Андроидная техника" открывает серийное производство электродвигателей для БПЛА
11:18"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России
11:07Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ
Лента новостейМолния