https://ukraina.ru/20230918/1049495162.html

Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео

Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео - 18.09.2023 Украина.ру

Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео

Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал о возрождении политических похищений, о тайных тюрьмах СБУ и об... Украина.ру, 18.09.2023

2023-09-18T13:41

2023-09-18T13:41

2023-09-18T13:41

максим вилков

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сми

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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков в студии Украина.ру рассказал о возрождении политических похищений, о тайных тюрьмах СБУ и об исчезновениях людей на Украине: 00:38 – О том, где и как зарождались политические похищения; 04:30 – Современная Украина: почему похищения людей стали обыденностью? 10:30 – О тайных тюрьмах СБУ и о том, что происходило после 24 февраля 2022 года;14:55 – Какими методами можно влиять на украинские репрессии?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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