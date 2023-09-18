На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат - 18.09.2023 Украина.ру
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На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат
На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат - 18.09.2023 Украина.ру
На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат
Гендерный разрыв в оплате труда на Украине по последним статистическим данным составляет 18,6%. Об этом 18 сентября в день Международного дня равной оплаты труда сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец
2023-09-18T12:27
2023-09-18T12:27
новости
украина
гендер
оплата
труд
зарплата
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По его словам, гендерная дискриминация зарплат на Украине ниже, чем в целом по миру, но сильно выше, чем в страна Евросоюза.Основной причиной разрыва в оплате труда на Украине, отметил он, является систематическая дискриминация женщин и недооценка их труда.По мнению уполномоченного, справиться с этой проблемой можно путем усовершенствования трудового законодательства, преодоления стереотипов работодателей и повышения уровня мотивации женщин. Правда, как именно последнее может помочь, Лубинец не уточнил.По последним статистическим данным, в 2021 году женщины на Украине зарабатывали в среднем на 18,6% меньше, чем мужчины, что на 7,4% больше по сравнению с 2015 годом."На Украине проблем других сейчас, конечно же, нет", "Скоро это будет неважно, всех баб на фронт заберут", "Это проблема общемирового порядка. Но ничего, мир медленно, но верно движется к матриархату", - отреагировали пользователи.
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новости, украина, гендер, оплата, труд, зарплата
Новости, Украина, гендер, оплата, труд, зарплата

На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат

12:27 18.09.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке Запорожской области
Продажа лекарств в аптеке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Гендерный разрыв в оплате труда на Украине по последним статистическим данным составляет 18,6%. Об этом 18 сентября в день Международного дня равной оплаты труда сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец
По его словам, гендерная дискриминация зарплат на Украине ниже, чем в целом по миру, но сильно выше, чем в страна Евросоюза.
Основной причиной разрыва в оплате труда на Украине, отметил он, является систематическая дискриминация женщин и недооценка их труда.
По мнению уполномоченного, справиться с этой проблемой можно путем усовершенствования трудового законодательства, преодоления стереотипов работодателей и повышения уровня мотивации женщин. Правда, как именно последнее может помочь, Лубинец не уточнил.
По последним статистическим данным, в 2021 году женщины на Украине зарабатывали в среднем на 18,6% меньше, чем мужчины, что на 7,4% больше по сравнению с 2015 годом.
"На Украине проблем других сейчас, конечно же, нет", "Скоро это будет неважно, всех баб на фронт заберут", "Это проблема общемирового порядка. Но ничего, мир медленно, но верно движется к матриархату", - отреагировали пользователи.
Анна Маляр
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