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На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат

На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат - 18.09.2023 Украина.ру

На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат

Гендерный разрыв в оплате труда на Украине по последним статистическим данным составляет 18,6%. Об этом 18 сентября в день Международного дня равной оплаты труда сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

2023-09-18T12:27

2023-09-18T12:27

2023-09-18T12:27

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украина

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оплата

труд

зарплата

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По его словам, гендерная дискриминация зарплат на Украине ниже, чем в целом по миру, но сильно выше, чем в страна Евросоюза.Основной причиной разрыва в оплате труда на Украине, отметил он, является систематическая дискриминация женщин и недооценка их труда.По мнению уполномоченного, справиться с этой проблемой можно путем усовершенствования трудового законодательства, преодоления стереотипов работодателей и повышения уровня мотивации женщин. Правда, как именно последнее может помочь, Лубинец не уточнил.По последним статистическим данным, в 2021 году женщины на Украине зарабатывали в среднем на 18,6% меньше, чем мужчины, что на 7,4% больше по сравнению с 2015 годом."На Украине проблем других сейчас, конечно же, нет", "Скоро это будет неважно, всех баб на фронт заберут", "Это проблема общемирового порядка. Но ничего, мир медленно, но верно движется к матриархату", - отреагировали пользователи.

https://ukraina.ru/20230918/1049491561.html

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новости, украина, гендер, оплата, труд, зарплата